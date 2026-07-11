Magyarország óriáshitelt vett fel, kiderültek a részletei: Magyar Péter ígéretet tett Zelenszkijnek, megindul az ország felfegyverzésre – ezek voltak a hét gazdasági hírei

A magyarországi vízválságtól az uniós forrásokhoz való hozzáférés jóváhagyásáig szóltak a hét gazdasági hírei.

A magyarországi vízválságtól az uniós forrásokhoz való hozzáférés jóváhagyásáig szóltak a hét gazdasági hírei (illusztráció)

Fotó: Mehaniq

Uniós források előtt: vízválság van Magyarországon, és ez nem csak a hőségről szól

Az aszály ráirányította a figyelmet Magyarország növekvő problémáira az ivóvíz- és a tisztaviz-ellátás terén, de ez nem pusztán időjárás kérdés, hanem közműhálózati is. Ennek kapcsán súlyos adatokat ismertetett az Országgyűlés előtt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a magyar vízhálózat állapotáról. A tárcavezető szerint egyes térségekben az ivóvíz akár 60 százaléka is elszivárog, ezért 50 milliárd forintos, pályázati keretekben megvalósuló fejlesztési program indul a hálózat állapotának javítására. A miniszter szerint a szárazság és a vízhiány valóban jelentős és egyre komolyabb kihívást jelent Magyarország számára. Hangsúlyozta, hogy a probléma nem csupán az időjárási körülményekből fakad, hanem a víziközmű-hálózat állapota is hozzájárul a nehézségekhez.

Újabb határidőt kapott a Mol, folytatódhat a NIS-ügylet tető alá hozása

Már hosszú ideje folynak a szerbiai NIS orosz tulajdonrészének felvásárlását célzó tárgyalások. Az érvényben lévő szankciók miatt az orosz és a szerb féllel kötött megállapodás mellett az amerikai kormány engedélyére is szükség van a szerződéskötéshez, amely július végéig biztosított. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter szerint az engedély legutóbbi meghosszabbítása lehetőséget teremt a Molnak a sikeres megállapodásra.

Miközben pedig aktívan zajlanak a tárgyalások a Gazpromnyefty és a Mol között az orosz tulajdonrész akvizíciójáról, addig az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalata, az ADNOC is jelezte esetleges szándékát a NIS egy kisebbségi tulajdonrészének felvásárlásáról.

Kiderültek a részletek Magyarország óriási hitelfelvételéről – 3 milliárd eurós a kölcsön

Ismét sikeresen lépett ki a nemzetközi pénzpiacokra Magyarország: a héten 3 milliárd euró értékű devizakötvényt bocsátott ki az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A befektetői kereslet messze meghaladta a kibocsátott mennyiséget, csaknem 10 milliárd eurónyi ajánlat futott be az ÁKK-hoz.