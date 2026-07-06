Most már biztos: Magyarország nem tudja hazahozni az összes uniós pénzt, az EU több milliárd eurót nem ad már oda – a Tisza-kormány nem hallgatott Orbán Viktorra
Új információkat osztott meg Vitézy Dávid a parlamentben az uniós pénzek hazahozataláról. A 13 órakor kezdődő plenárius ülésről a Világgazdaság élőben tudósít, cikkünk itt olvasható.
Ugyanakkor a közlekedési és beruházási miniszter napirend előtti felszólalásának volt egy olyan eleme, ami külön is említést érdemel.
Arról beszélt, hogy a Tisza-kormány hazahozta az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban leleplezték, a korrupcióellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az Országgyűlés elé terjesztették.
Majd közölte, hogy az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. "A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz" – foglamazott.
Ugyanakkor rögtön ezt követően két félmondattal a tárcavezető azt is elismerte, hogy Magyarország nem tudja az összes, neki járó uniós pénzt hazahozni,
ezt pedig a Fidesz-kormány számlájára írta.
Összesen 16,4 milliárd euróról van jelenleg szó, ennyiről akar és tud megállapodni a Tisza-kormány. Tény, hogy összesen Magyarországnak ennél valóban több járt volna a 2021-ben kezdődött uniós költségvetési ciklusban.
A G7 összesítése szerint csaknem 57 milliárd euró lett volna elérhető Magyarország számára, ha minden forrást gond nélkül megkapott volna. Ez tételesen a következőképp alakul:
- 21,7 milliárd euró kohéziós pénz,
- 8,4 milliárd eurónyi agrártámogatás,
- és 10,4 milliárd euró járt volna a helyreállítási alapból (6,5 milliárd támogatás és 3,9 milliárd kedvezményes hitel),
- a SAFE védelmi hitel pedig 16,2 milliárd euró.
A 21,7 milliárd eurónyi kohéziós forrásból 18,9 milliárd euró érhető el. Ebből 12,5 milliárd eurót az Orbán-kormány szerezett meg 2023 decemberében és 2024-ben. Ehhez a Tisza még 6,4 milliárdot tehet hozzá.
Most már biztos: Magyarország nem tudja hazahozni az összes uniós pénzt
Azonban a helyreállítási alapból jelen állás szerint úgy tűnik, hogy a 400 millió eurónyi rész már elveszett. Az ugyanis nem része az Ursula von der Leyennek kötött, augusztus 31-gyel lejáró megállapodásnak.
A kohéziós forrásokból pedig 2,1 milliárd euróról tudjuk biztosan, hogy elveszett – ezt most a közlekedési és beruházási miniszter is megerősítette a parlamentben. Ennek okát abban jelölte meg, hogy az előző kormány nem teljesítette időre (2024 és 2025 végére) az Európai Bizottság által elvárt korrupcióellenes és igazságszolgáltatási reformokat.
Vitézy Dávid egy ponton egészen konkrétan azt mondta, hogy
Magyarország a neki járó uniós pénzek 95 százalékát tudja hazahozni.
Ezzel pedig úgy tűnik, véglegessé vált, hogy a Tisza-kormány ezt a szintet tartja maximálisan elérhető célnak, a fennmaradó 5 százalékért nem bocsátkozik harcba. Pedig Orbán Viktor éppen az ellenkezőjét javasolta Magyar Péteréknek.
A Tisza-kormány nem hallgatott Orbán Viktorra
Még június közepén számoltunk be a volt magyar miniszterelnök brüsszeli sajtótájékoztatójáról. Egy ponton arról kérdezték, vajon milyen árat fizet Magyarország az uniós források hazahozataláért. Válaszát azzal kezdte, hogy Magyarország most taktikát váltott. Az ő taktikája más volt, mert az Európai Bizottság politikai okokból zsarolt őket, és erre kellett megtalálni a helyes választ.
Az események szerinte jól mutatják, hogy politikai zsarolásról van szó, amit arra használtak Magyarországon és Lengyelországon is, hogy a kormánypártok elbukják a választást.
A válasz erre a vétó volt. "Tehát ők megzsaroltak bennünket, mi vétóval válaszoltunk. Az uniós pénzek kapcsán ez azt jelentette, ha nem adják ide, akkor nem lesz meg a következő hétéves költségvetés, mert az unióban a következő hétéves költségvetést egyhangúan kell elfogadni. És amíg a pénzüket nem kapják meg a magyarok, nem is fogják megszavazni a költségvetést. Én úgy számoltam, hogy legkésőbb az év égén, decemberben az összes pénzt megkapjuk" – árulta el Orbán Viktor.
Úgy látja, hogy most viszont más taktika van, az új magyar kormány mással próbálkozik. A zsarolásra megadással válaszolnak, teljesítik, amit Brüsszel követel. Ezen a ponton állt elő egy új vétó ötletével.
Szerintem fontos, hogy azt a 2 milliárd eurót, nehogy itt hagyjuk. Van ugyanis 2 milliárd euró, amiről Brüsszel azt állítja, hogy már nem elérhető, mert lejártak határidők. Azonban, ha megvétózzuk év végén a hétéves költségvetést és világossá tesszük, hogy
ha nem adják oda azt a 2 milliárd eurót, akkor nincs hétéves költségvetés, akkor azt a 2 milliárd eurót is ide fogják adni
Tehát mi azt várjuk el a mostani magyar kormánytól, hogy egyetlen fillért se hagyjon itt, ezt a 2 milliárdot se hagyja itt – szögezte le. Ezt követően vált kérdéssé, hogy Magyar Péter és a Tisza-kormány megfontolja-e a tanácsot.
Vitézy Dávid friss felszólalásából az következik, hogy nem fontolták meg ezt az opciót, így Magyarország végleg elveszíti ezt az uniós pénzt.