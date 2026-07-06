Most már biztos: Magyarország nem tudja hazahozni az összes uniós pénzt, az EU több milliárd eurót nem ad már oda – a Tisza-kormány nem hallgatott Orbán Viktorra

Új információkat osztott meg Vitézy Dávid a parlamentben az uniós pénzek hazahozataláról. A 13 órakor kezdődő plenárius ülésről a Világgazdaság élőben tudósít, cikkünk itt olvasható.

Most már biztos: Magyarország nem tudja hazahozni az összes uniós pénzt / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Ugyanakkor a közlekedési és beruházási miniszter napirend előtti felszólalásának volt egy olyan eleme, ami külön is említést érdemel.

Arról beszélt, hogy a Tisza-kormány hazahozta az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban leleplezték, a korrupcióellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az Országgyűlés elé terjesztették.

Majd közölte, hogy az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. "A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz" – foglamazott.

Ugyanakkor rögtön ezt követően két félmondattal a tárcavezető azt is elismerte, hogy Magyarország nem tudja az összes, neki járó uniós pénzt hazahozni,

ezt pedig a Fidesz-kormány számlájára írta.

Összesen 16,4 milliárd euróról van jelenleg szó, ennyiről akar és tud megállapodni a Tisza-kormány. Tény, hogy összesen Magyarországnak ennél valóban több járt volna a 2021-ben kezdődött uniós költségvetési ciklusban.

A G7 összesítése szerint csaknem 57 milliárd euró lett volna elérhető Magyarország számára, ha minden forrást gond nélkül megkapott volna. Ez tételesen a következőképp alakul:

21,7 milliárd euró kohéziós pénz,

8,4 milliárd eurónyi agrártámogatás,

és 10,4 milliárd euró járt volna a helyreállítási alapból (6,5 milliárd támogatás és 3,9 milliárd kedvezményes hitel),

a SAFE védelmi hitel pedig 16,2 milliárd euró.

A 21,7 milliárd eurónyi kohéziós forrásból 18,9 milliárd euró érhető el. Ebből 12,5 milliárd eurót az Orbán-kormány szerezett meg 2023 decemberében és 2024-ben. Ehhez a Tisza még 6,4 milliárdot tehet hozzá.

Most már biztos: Magyarország nem tudja hazahozni az összes uniós pénzt

Azonban a helyreállítási alapból jelen állás szerint úgy tűnik, hogy a 400 millió eurónyi rész már elveszett. Az ugyanis nem része az Ursula von der Leyennek kötött, augusztus 31-gyel lejáró megállapodásnak.