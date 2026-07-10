Nyílhatnak a pénzcsapok: Kármán András tízmilliárd euróhoz való hozzáférésről beszélt, még hatmilliárd követheti – erre kell költeni
„Rendkívüli: ma tárgyalta és jóváhagyta az ECOFIN, a pénzügyminiszterek tanácsa a magyar RRF-tervet. Az Európai Unió részéről érkezhetnek az uniós források Magyarországra!” – írja Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. A miniszter szerint az áprilisban megválasztott és májusban beiktatott új kormány egyik legnagyobb feladata az volt az első hónapokban, hogy biztosítsa az uniós források hazánkba érkezését.
Ezeket vállalta a TISZA-kormány az uniós pénzekért cserébe
Kármán szerint a forrásokhoz való hozzájutás érdekében a kormány vállalta a Brüsszel által elvárt jogállamisági és korrupcióellenes reformok végrehajtását, amelyeket az előző kormány álláspontja szerint nem teljesített.
A kormány emellett lezárta a helyreállítási terv (RRF) részletes egyeztetését is, amely meghatározza az uniós támogatások felhasználásának kereteit. Az ECOFIN mostani döntésével a terv hivatalosan is elfogadást nyert.
A pénzügyminiszter szerint a következő fontos feladat az augusztus végére kitűzött úgynevezett szupermérföldkövek teljesítése. A kormány közlése szerint a szükséges intézkedések végrehajtása jó ütemben halad, a részeredményekről pedig folyamatos tájékoztatást ígér.
Az Európai Unió értékelése alapján a magyar helyreállítási terv jelentősen hozzájárul a zöld és digitális átálláshoz. A legfontosabb beruházások között szerepel
- a kibocsátásmentes tömegközlekedés fejlesztése,
- az energiahálózatok korszerűsítése,
- és a megújulóenergia-termelés bővítése.
Miként a Világgazdaság oldalán bemutatjuk, a Magyarország által benyújtott, módosított terv célja, hogy az ország a rendkívül szűk határidő ellenére is fel tudja használni a még rendelkezésre álló helyreállítási forrásokat. Ennek érdekében a kormány több, már előkészített beruházást és fejlesztést emelt át a programba, miközben egyes korábbi projekteket kivezetett vagy módosított. Az Európai Tanács szerint a felülvizsgált terv továbbra is teljesíti az uniós elvárásokat, különösen a zöld és digitális átállásra fordítandó források arányát illetően.
A pénteki döntés azért bír kiemelt jelentőséggel, mert a magyar kormány célja a csaknem 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrás mielőbbi lehívása. Kármán András pénzügyminiszter már az ECOFIN ülését megelőzően arról beszélt, hogy a módosított terv elfogadása mérföldkő, mivel ezzel az előző kormány idején jogállamisági és korrupciós aggályok miatt befagyasztott támogatások is elérhetővé válhatnak Magyarország számára.
A program emellett az egészségügyi ellátás javítását, valamint a gazdaság és a társadalom ellenálló képességének erősítését is szolgálja. Az uniós értékelés szerint ezt olyan reformok támogatják, mint a korrupció elleni fellépés, az uniós források védelmének megerősítése és a bíróságok függetlenségének erősítése.
A miniszter bejegyzése:
Tízmilliárd euróhoz már hozzáférhet Magyarország a pénzügyminiszter szerint
Kármán András friss bejegyzése szerint a terv célja a társadalmi és területi különbségek mérséklése is. Ennek részeként fejlesztik a digitális és szakmai készségeket, javítják az oktatás minőségét és hozzáférhetőségét, vonzóbbá teszik a pedagóguspályát, valamint bővítik a bölcsődei férőhelyeket.
A kormány szerint az uniós finanszírozás érdemben javítja a költségvetés mozgásterét, mivel az olcsóbb uniós források részben kiválthatják a magasabb kamatozású piaci hitelfelvételeket, ezáltal csökkentve az államadósság finanszírozási költségeit. Számításaik szerint az RRF-források összességében 0,5 százalékponttal mérséklik az idei GDP-arányos költségvetési hiányt.
A miniszter hozzátette, hogy a mostani döntés a fennmaradó, mintegy 6,4 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós forrás felszabadításának is megágyaz. A következő időszak egyik kiemelt célja ezeknek az uniós támogatásoknak a lehívása lesz.