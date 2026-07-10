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Nyílhatnak a pénzcsapok: Kármán András tízmilliárd euróhoz való hozzáférésről beszélt, még hatmilliárd követheti – erre kell költeni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa (ECOFIN) jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét, ezzel elhárult az utolsó uniós akadály is a 10 milliárd eurós helyreállítási és ellenállóképességi (RRF) forrás lehívása elől – közölte a kormány nevében Kármán András pénzügyminiszter közösségi olalán megjelent bejegyzésben. Kármán szerint ez azt jelenti, hogy az EU részéről érkezhetnek az uniós források Magyarországra.
VG
2026.07.10, 17:51

„Rendkívüli: ma tárgyalta és jóváhagyta az ECOFIN, a pénzügyminiszterek tanácsa a magyar RRF-tervet. Az Európai Unió részéről érkezhetnek az uniós források Magyarországra!” – írja Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. A miniszter szerint az áprilisban megválasztott és májusban beiktatott új kormány egyik legnagyobb feladata az volt az első hónapokban, hogy biztosítsa az uniós források hazánkba érkezését.

Kármán András pénzügyminiszter Európai Bizottság, Európai Unió, EU költségvetés büdzsé
Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Ezeket vállalta a TISZA-kormány az uniós pénzekért cserébe

Kármán szerint a forrásokhoz való hozzájutás érdekében a kormány vállalta a Brüsszel által elvárt jogállamisági és korrupcióellenes reformok végrehajtását, amelyeket az előző kormány álláspontja szerint nem teljesített.

A kormány emellett lezárta a helyreállítási terv (RRF) részletes egyeztetését is, amely meghatározza az uniós támogatások felhasználásának kereteit. Az ECOFIN mostani döntésével a terv hivatalosan is elfogadást nyert.

A pénzügyminiszter szerint a következő fontos feladat az augusztus végére kitűzött úgynevezett szupermérföldkövek teljesítése. A kormány közlése szerint a szükséges intézkedések végrehajtása jó ütemben halad, a részeredményekről pedig folyamatos tájékoztatást ígér.

Az Európai Unió értékelése alapján a magyar helyreállítási terv jelentősen hozzájárul a zöld és digitális átálláshoz. A legfontosabb beruházások között szerepel

  • a kibocsátásmentes tömegközlekedés fejlesztése, 
  • az energiahálózatok korszerűsítése,
  • és a megújulóenergia-termelés bővítése.

Miként a Világgazdaság oldalán bemutatjuk, a Magyarország által benyújtott, módosított terv célja, hogy az ország a rendkívül szűk határidő ellenére is fel tudja használni a még rendelkezésre álló helyreállítási forrásokat. Ennek érdekében a kormány több, már előkészített beruházást és fejlesztést emelt át a programba, miközben egyes korábbi projekteket kivezetett vagy módosított. Az Európai Tanács szerint a felülvizsgált terv továbbra is teljesíti az uniós elvárásokat, különösen a zöld és digitális átállásra fordítandó források arányát illetően.

A pénteki döntés azért bír kiemelt jelentőséggel, mert a magyar kormány célja a csaknem 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrás mielőbbi lehívása. Kármán András pénzügyminiszter már az ECOFIN ülését megelőzően arról beszélt, hogy a módosított terv elfogadása mérföldkő, mivel ezzel az előző kormány idején jogállamisági és korrupciós aggályok miatt befagyasztott támogatások is elérhetővé válhatnak Magyarország számára.
A program emellett az egészségügyi ellátás javítását, valamint a gazdaság és a társadalom ellenálló képességének erősítését is szolgálja. Az uniós értékelés szerint ezt olyan reformok támogatják, mint a korrupció elleni fellépés, az uniós források védelmének megerősítése és a bíróságok függetlenségének erősítése.

A miniszter bejegyzése:

Tízmilliárd euróhoz már hozzáférhet Magyarország a pénzügyminiszter szerint

Kármán András friss bejegyzése szerint a terv célja a társadalmi és területi különbségek mérséklése is. Ennek részeként fejlesztik a digitális és szakmai készségeket, javítják az oktatás minőségét és hozzáférhetőségét, vonzóbbá teszik a pedagóguspályát, valamint bővítik a bölcsődei férőhelyeket.

Az ECOFIN jóváhagyásával Magyarország összesen 10 milliárd eurónyi RRF-forráshoz férhet hozzá. Ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, míg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel formájában érkezhet.

A kormány szerint az uniós finanszírozás érdemben javítja a költségvetés mozgásterét, mivel az olcsóbb uniós források részben kiválthatják a magasabb kamatozású piaci hitelfelvételeket, ezáltal csökkentve az államadósság finanszírozási költségeit. Számításaik szerint az RRF-források összességében 0,5 százalékponttal mérséklik az idei GDP-arányos költségvetési hiányt.

A miniszter hozzátette, hogy a mostani döntés a fennmaradó, mintegy 6,4 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós forrás felszabadításának is megágyaz. A következő időszak egyik kiemelt célja ezeknek az uniós támogatásoknak a lehívása lesz.

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