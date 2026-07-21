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tankolás
üzemanyag
gázolaj
benzin
dízel

Most hirdették ki a döntést: újabb nagy üzemanyagár-emelés lép életbe Magyarországon szerdától, ez már sorozatos drágulás – meglepetés lesz, mennyibe kerül a benzin és a dízel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A benzin és az gázolaj ára is emelkedik. Azt még nem tudni, hogy a nagykereskedelmi árak emelése mikorra csorog le a fogyasztói üzemanyagárakhoz.
VG
2026.07.21, 15:16
Frissítve: 2026.07.21, 15:33

Szerdától újabb áremelés érkezik a nagykereskedelmi üzemanyagárakban: a 95-ös benzin ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál értesülései szerint. A keddi nagykereskedelmi áremelésből ugyanakkor a kiskereskedelmi árakban egyelőre mindössze 1-1 forint jelent meg országos átlagban a mai napon.

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Ismét növekedni fognak az üzemanyagárak Magyarországon / Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

A országos átlagárak július 21-én, kedden az alábbiak szerint alakultak:

  • 95-ös benzin: 598 forint/liter
  • Gázolaj: 618 forint/liter

Azt azonban jelenleg nem lehet megmondani, hogyan érvényesül a nagykereskedelmi árak jelentős emelkedési a kiskereskedelmi árakban, miután a Mol rendre visszafogja a kiskereskedelmi árrést. Az elmúlt napokban 40-50 forintos nagykereskedelmi áremelésből eddig 10 forint se gyűrűzött tovább a fogyasztókra.

Újra búcsút mondhatunk a védett üzemanyagáraknak, csak ez most fájni fog – azon a szinten jár a Brent olaj ára, amikor törvényszerű az árrobbanás a magyar kutakon

Gyakorlatilag összeomlott a Teherán és Washington között korábban megkötött tűzszünet. Az Amerikai Egyesült Államok vasárnap este újra csapásokat mért iráni célpontokra , amire Teherán a környező államok elleni akciókkal válaszolt, például Kuvaitban szombaton az egyik olajlétesítményét érte találat. A konfliktus már nem csupán katonai célpontokat érint: kikötők, közművek és energetikai létesítmények is támadások célpontjává váltak, ami tovább fokozza az ellátási kockázatokat. Az eszkaláció következtében a Brent olaj hordónkénti ára 90 dollár fölé emelkedett hétfőn a reggeli órákban. Ez egy olyan kereskedelmi árszint elérését jelenti, ami tartós üzemanyagár-emelkedést idézhet elő a hazai kutakon is, ami a kivezetett védett árak szintje fölött állandósulhat.

A magyar autósok is pénztárcájukon érezhetik a geopolitikai feszültség növekedését. A tapasztalatok szerint amikor a piaci referenciának számító Brent olaj hordónkénti ára tartósan megközelíti vagy átlépi a 90 dolláros szintet, az rövid időn belül megjelenik a hazai üzemanyagárakban is. A nagykereskedelmi árak ugyanis szinte azonnal lekövetik a nemzetközi olajpiaci mozgásokat, a benzinkutak pedig néhány napos késéssel általában beépítik ezeket a kiskereskedelmi áraikba.

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