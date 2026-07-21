Kiszivárgott: óriási ajándékkal várja a Mol szerdától az autósokat: el se fogják hinni, milyen árakon tankolhatnak holnaptól – de sokan egyre mérgesebbek lesznek
Szerdától ismért emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon. A Mol azonban egy meglepő, ám sokak számára kedvező döntésre szánta el magát. A nagykereskedelmi üzemanyagárak esetében a 95-ös benzin ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál értesülései szerint.
A Világgazdaság értesülései szerint a Mol azonban a jelentős nagykereskedelmi áremelésből csupán 1-1 forintot vezet át szerdától a kiskereskedelembe, vagyis mindkét üzemanyagtípus (benzin és dízel) esetében is mindössze 1-1 forinttal válik drágábbá a tankolás. A magyarországi autósok tehát nagy ajándékot kapnak, azonban a benzinkutasoknak ez kevésbé jó hír, ugyanis miközben drágul a beszerzésük, a plusz költségeiket nem tudják áthárítani a fogyasztókra.
A lakosság már többször is megúszta az üzemanyagár-emelkedést
A Mol nem először él ezzel az eszközzel, múlt héten is hasonló dolog történt. Múlt kedden rendkívüli mértékű üzemanyagár-változást jelentettek be a nagykereskedők: a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult.
Ehhez képest azonban óriási fordulat állt be, ugyanis a Mol benzinkútjain másnap reggel a 95-ös benzin kiskereskedelmi ára "csak" 594 forintig emelkedett a várt 601 forint helyett, a gázolaj pedig 614 forintra drágult az előzetesen kalkulált 617 forint helyett. Vagyis valamilyen csoda folytán az új magyar üzemanyagár éppen 1 forinttal maradt alatta a korábban alkalmazott hatósági áraknak.
A teljes képhez hozzátartozik és fontos is jelezni, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással, de tény, hogy jellemzően követik egymást, ám lehetnek kivételes esetek.
Vesztesei is vannak a Mol-csodának
Az autósok ugyan fellélegezhetnek, azonban egyértelmű vesztesei is vannak a visszafogott drágulásnak, mégpedig a sokat emlegetett kicsik, a sokszor családi üzemeltetésű benzinkutak. Ugyanis azzal, hogy a nagykereskedelmi áremelésnek csak a töredékét engedték átültetni a kiskereskedelemben, alaposan megvágták a kiskereskedelmi árrést is.
Vagyis miközben a benzinkutasok beszerzési költsége növekszik, mivel a nagykereskedelemben drágábban tudja megvásárolni a Moltól az üzemanyagot, ezt a pluszt egy az egyben nem tudja áthárítani a fogyasztókra, csak ennek egy kicsi szeletét.
Ehhez kapcsolódóan érdemes felhívni a figyelmet Egri Gábor közelmúltbeli nyilatkozatára is. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője arról beszélt az ATV-n, hogy nem igaz, amit Kapitány István állított a kőolaj- és üzemanyagkészletek visszapótlásáról, ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból is Magyarországon. Arról is beszélt, hogy a kőolaj világpiaci árának megugrása miatt már jelentősen emelkednie kellett volna az üzemanyagok árának a hazai töltőállomásokon, az pedig, hogy ez elmaradt, lényegében egy ársapka.
A szakértő szerint nagy valószínűséggel a politika nem engedte, hogy emelkedjen a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára. A jegyzési árak felfelé mutatnak, az ellátási oldalon mind a kőolaj, mind a termékellátásban komoly problémák vannak. Az amerikai tartalékok 1983 óta nem voltak olyan alacsony szinten a kőolaj és a finomított termékek esetében sem, mint jelenleg, és ez igaz az európai gázolajellátásra is. Egri Gábor szerint ez a fajta belenyúlás a piaci mechanizmusba áruhiányhoz vezethet.
Hivatalos: üzemanyag-korlátozást vezetett be az első benzinkútlánc Magyarországon, csak ennyi liter gázolajat lehet tankolni – rejtély, miért döntöttek így
Korlátozást vezetett be a dízel vásárlására az Auchan benzinkúthálózata Magyarországon. A döntés hátteréről a társaságot is megkeresték, azonban a vállalat nem kívánt részleteket megosztani az intézkedés indokairól – adta hírül az Agroinform.
Az Auchan a honlapján közzétett tájékoztatásban bejelentette, hogy 2026. július 18-tól korlátozza az egyszerre tankolható gázolaj mennyiségét: egy alkalommal legfeljebb 60 liter dízel tölthető a járművekbe.
A kiskereskedelmi lánc által meghatározott mennyiség a legtöbb személyautó esetében elegendő, ugyanakkor a nagyobb üzemanyagtartállyal rendelkező járművek vagy egyes vállalkozások számára már tényleges korlátozást jelenthet. Az Auchan egyelőre nem kíván nyilatkozni a témában, emiatt az intézkedés pontos okai még nem ismertek.