Kiszivárgott: óriási ajándékkal várja a Mol szerdától az autósokat: el se fogják hinni, milyen árakon tankolhatnak holnaptól – de sokan egyre mérgesebbek lesznek

Szerdától ismért emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon. A Mol azonban egy meglepő, ám sokak számára kedvező döntésre szánta el magát. A nagykereskedelmi üzemanyagárak esetében a 95-ös benzin ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál értesülései szerint.

Hiába emelkedtek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, nem emel nagyot a Mol / Fotó: Pazargic Liviu / Shutterstock

A Világgazdaság értesülései szerint a Mol azonban a jelentős nagykereskedelmi áremelésből csupán 1-1 forintot vezet át szerdától a kiskereskedelembe, vagyis mindkét üzemanyagtípus (benzin és dízel) esetében is mindössze 1-1 forinttal válik drágábbá a tankolás. A magyarországi autósok tehát nagy ajándékot kapnak, azonban a benzinkutasoknak ez kevésbé jó hír, ugyanis miközben drágul a beszerzésük, a plusz költségeiket nem tudják áthárítani a fogyasztókra.

A lakosság már többször is megúszta az üzemanyagár-emelkedést

A Mol nem először él ezzel az eszközzel, múlt héten is hasonló dolog történt. Múlt kedden rendkívüli mértékű üzemanyagár-változást jelentettek be a nagykereskedők: a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult.

Ehhez képest azonban óriási fordulat állt be, ugyanis a Mol benzinkútjain másnap reggel a 95-ös benzin kiskereskedelmi ára "csak" 594 forintig emelkedett a várt 601 forint helyett, a gázolaj pedig 614 forintra drágult az előzetesen kalkulált 617 forint helyett. Vagyis valamilyen csoda folytán az új magyar üzemanyagár éppen 1 forinttal maradt alatta a korábban alkalmazott hatósági áraknak.

A teljes képhez hozzátartozik és fontos is jelezni, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással, de tény, hogy jellemzően követik egymást, ám lehetnek kivételes esetek.

Vesztesei is vannak a Mol-csodának

Az autósok ugyan fellélegezhetnek, azonban egyértelmű vesztesei is vannak a visszafogott drágulásnak, mégpedig a sokat emlegetett kicsik, a sokszor családi üzemeltetésű benzinkutak. Ugyanis azzal, hogy a nagykereskedelmi áremelésnek csak a töredékét engedték átültetni a kiskereskedelemben, alaposan megvágták a kiskereskedelmi árrést is.