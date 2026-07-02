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üzemanyag
gázolaj
benzin

Szépen kúszik fel a védett árak felé az üzemanyag literje – kiderült, mennyit kell holnaptól fizetni a kutakon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egymás után két nap is emelkedett mind a benzin, mind pedig a gázolaj ára. Ha ebben az ütemben növekszik az üzemanyagok ára, hamarosan az átlagár meghaldhatja a néhány napja kivezetett védett árat is.
VG
2026.07.02, 11:27
Frissítve: 2026.07.02, 11:36

Péntektől tovább emelkednek az üzemanyagárak: a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára egyaránt bruttó 3-3 forinttal nő. A két egymást követő üzemanyagár-emelés hatása a következő napokban fokozatosan jelenhet meg a hazai töltőállomások áraiban is – olvasható a Holtankoljak.hu-n.

Hamarosan átlépheti az üzemanyagok átlagára a már kivezetett védett ár szintjét

A korábbi napok viszonylagos stabilitása után a munkahét utolsó két napja egyaránt áremelkedést hozott a hazai töltőállomásokon. A csütörtöki 4-4 forintos emelkedés után pénteken 3-3 forinttal növekedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

A változás a kutak áraiban is fokozatosan megjelenhet, amennyiben érvényesítik az árváltozást. A Holtankoljak.hu adatai szerint jelenleg a

  • 95-ös benzin: 588 forint/liter,
  • gázolaj: 593 forint/liter

átlagáron szerezhető be a hazai benzinkutakon.

 

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