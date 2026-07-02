Szépen kúszik fel a védett árak felé az üzemanyag literje – kiderült, mennyit kell holnaptól fizetni a kutakon
Péntektől tovább emelkednek az üzemanyagárak: a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára egyaránt bruttó 3-3 forinttal nő. A két egymást követő üzemanyagár-emelés hatása a következő napokban fokozatosan jelenhet meg a hazai töltőállomások áraiban is – olvasható a Holtankoljak.hu-n.
Hamarosan átlépheti az üzemanyagok átlagára a már kivezetett védett ár szintjét
A korábbi napok viszonylagos stabilitása után a munkahét utolsó két napja egyaránt áremelkedést hozott a hazai töltőállomásokon. A csütörtöki 4-4 forintos emelkedés után pénteken 3-3 forinttal növekedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.
A változás a kutak áraiban is fokozatosan megjelenhet, amennyiben érvényesítik az árváltozást. A Holtankoljak.hu adatai szerint jelenleg a
- 95-ös benzin: 588 forint/liter,
- gázolaj: 593 forint/liter
átlagáron szerezhető be a hazai benzinkutakon.