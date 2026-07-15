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üzemanyag
FBSZ
Kapitány István

Élő egyenes adásban szedték darabokra Kapitány István nagy bejelentését a magyaroknak: "Nem igaz, szimplán nem igaz, 14 napra van elegendő benzin, 120 ezer tonna gázolaj hiányzik"

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Súlyos áruhiány van Magyarországon gázolajból és benzinből – mutatott rá Egri Gábor egy kedd esti műsorban. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője azt feltételezi, hogy a politika avatkozhatott be az üzemanyagok árának alakulásába az elmúlt időszakban.
Lehoczky Milán
2026.07.15, 07:20

Nem igaz, amit Kapitány István mond, súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból – állítja a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. A kőolaj világpiaci árának megugrása miatt már jelentősen emelkednie kellett volna az üzemanyagok árának a hazai töltőállomásokon – hangsúlyozta Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva.

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Politikai nyomásra nem emelhették az üzemanyagok árát az elmúlt napokban. / Fotó: Sipeki Péter

Több mint 40 éve nem voltak ilyen alacsony szinten az üzemanyagkészletek

Az FBSZ szakértője nyilatkozatában rámutatott: feltételezik, nagy valószínűséggel a politika nem engedte, hogy emelkedjen a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára. A jegyzési árak felfelé mutatnak, az ellátási oldalon mind kőolaj, mind a termékellátásban komoly problémák vannak. Elmondása szerint az amerikai tartalékok 1983 óta nem voltak olyan alacsony szinten a kőolaj és a finomított termékek esetében sem, mint jelenleg, és ez igaz az európai gázolajellátásra is. 

Ez a fajta belenyúlás a piaci mechanizmusba áruhiányhoz vezethet – utalt arra Egri Gábor, hogy valószínűleg mesterségesen tarthatta a kormányzat alacsonyan az üzemanyagárakat. Arra a műsorvezetői felvetésre pedig, hogy Kapitány István azt nyilatkozta, visszatöltötték az ország tartalékait, a szakértő leszögezte: ez szimplán nem igaz. 

  • 41 napra van elég kőolaj, 
  • 24 napra elegendő gázolaj, 
  • 14 napra van elég benzin 

– közölte a szakértő.

A politika marketingkommunikációt folytatva csak a tények egy részéről beszél, miközben a másik részét elhallgatja – emelte ki Egri. "Azért választotta több mint 3 millió ember a Tisza Pártot, hogy ez a fajta kommunikáció megszűnjön" – fakadt ki a szakember. Szerint a tényekből és a realitásokból kellene kiindulni, és nem a "marketing blablát" folytatni. Egri a műsorvezető ismételt kérdésére a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) nyilvántartásának adataira  hivatkozva cáfolta a gazdasági miniszter korábban hangoztatott állításait a hazai készletek töltöttségi állapotáról. Elmondása szerint összességében 200 ezer tonna hiány van a magyar finomított készletekben; 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin. Súlyos áruhiány van gázolajból és benzinből is – szögezte le Egri Gábor.

Kevesebb gázolajunk van, mint a kormányváltás előtt

Ahogyan arról lapunk is hírt adott, Hortay Olivér szerint kimaradt néhány fontos részlet Kapitány István beszámolójából. A Századvég elemzője szombati Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a gazdasági és energetikai miniszter jelentése szerint a felszabadított kőolajkészletet teljes egészében visszatöltötték és a földgáztárolók több mint félig megteltek, így Magyarország felkészülten várja a hidegebb hónapokat.

A tartalékok gyarapodása önmagában jó hír, de a teljes képhez az alábbiakat is célszerű rögzíteni. A készletek "teljes visszapótlása" a kőolajra és nem az üzemanyagokra vonatkozik. 

A leginkább kritikusnak tekinthető gázolaj esetében például a rendelkezésre álló mennyiség (478 millió liter) kevesebb, mint amennyi a Tisza-kormány megalakulása előtt, április végén volt (484 millió liter) és jelentősen elmarad a védett üzemanyagár bevezetését megelőző volumentől (643 millió liter) 

– emelte ki Hortay.

 

 

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