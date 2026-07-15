Élő egyenes adásban szedték darabokra Kapitány István nagy bejelentését a magyaroknak: "Nem igaz, szimplán nem igaz, 14 napra van elegendő benzin, 120 ezer tonna gázolaj hiányzik"

Nem igaz, amit Kapitány István mond, súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból – állítja a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. A kőolaj világpiaci árának megugrása miatt már jelentősen emelkednie kellett volna az üzemanyagok árának a hazai töltőállomásokon – hangsúlyozta Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva.

Politikai nyomásra nem emelhették az üzemanyagok árát az elmúlt napokban. / Fotó: Sipeki Péter

Több mint 40 éve nem voltak ilyen alacsony szinten az üzemanyagkészletek

Az FBSZ szakértője nyilatkozatában rámutatott: feltételezik, nagy valószínűséggel a politika nem engedte, hogy emelkedjen a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára. A jegyzési árak felfelé mutatnak, az ellátási oldalon mind kőolaj, mind a termékellátásban komoly problémák vannak. Elmondása szerint az amerikai tartalékok 1983 óta nem voltak olyan alacsony szinten a kőolaj és a finomított termékek esetében sem, mint jelenleg, és ez igaz az európai gázolajellátásra is.

Ez a fajta belenyúlás a piaci mechanizmusba áruhiányhoz vezethet – utalt arra Egri Gábor, hogy valószínűleg mesterségesen tarthatta a kormányzat alacsonyan az üzemanyagárakat. Arra a műsorvezetői felvetésre pedig, hogy Kapitány István azt nyilatkozta, visszatöltötték az ország tartalékait, a szakértő leszögezte: ez szimplán nem igaz.

41 napra van elég kőolaj,

24 napra elegendő gázolaj,

14 napra van elég benzin

– közölte a szakértő.

A politika marketingkommunikációt folytatva csak a tények egy részéről beszél, miközben a másik részét elhallgatja – emelte ki Egri. "Azért választotta több mint 3 millió ember a Tisza Pártot, hogy ez a fajta kommunikáció megszűnjön" – fakadt ki a szakember. Szerint a tényekből és a realitásokból kellene kiindulni, és nem a "marketing blablát" folytatni. Egri a műsorvezető ismételt kérdésére a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) nyilvántartásának adataira hivatkozva cáfolta a gazdasági miniszter korábban hangoztatott állításait a hazai készletek töltöttségi állapotáról. Elmondása szerint összességében 200 ezer tonna hiány van a magyar finomított készletekben; 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin. Súlyos áruhiány van gázolajból és benzinből is – szögezte le Egri Gábor.