Rákapcsoltak a magyar autósok, szinte megrohamozták a benzinkutakat – régen nem volt ekkora a lelkesedés az üzemanyag iránt

Tovább erősödött a magyar kiskereskedelem teljesítménye májusban: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 4,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben az előző hónaphoz képest is 0,7 százalékos bővülést mértek. A növekedés már nem csupán az üzemanyag-értékesítésnek köszönhető, hanem az élelmiszer- és különösen a nem élelmiszer-kiskereskedelem is érdemben hozzájárult a bővüléshez.

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A KSH szerint májusban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 3,2 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Ezen belül a forgalom döntő részét adó vegyes élelmiszerüzletek értékesítése 4,7 százalékkal nőtt, miközben a szaküzleteké 1,6 százalékkal csökkent.

Még erősebb növekedést mutatott a nem élelmiszer-kiskereskedelem, ahol összességében 7,4 százalékkal bővült az értékesítés volumene.

A gyógyszerek és gyógyászati termékek forgalma 9,1 százalékkal, a ruházati és lábbeliüzleteké 7,3 százalékkal, a bútor- és műszakicikk-üzleteké 5,3 százalékkal nőtt. Az iparcikk jellegű vegyes üzletek 5,2 százalékos, a könyv-, számítástechnikai és egyéb iparcikkeket árusító boltok 1,9 százalékos bővülést értek el, miközben a használtcikk-üzletek forgalma 5,1 százalékkal visszaesett.

Az internetes és csomagküldő kereskedelem továbbra is a piac egyik legdinamikusabban növekvő szegmense maradt. Az ágazat volumene 15 százalékkal emelkedett, miközben már a teljes kiskereskedelmi forgalom 8,6 százalékát adja.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalma szintén jelentősen, 8,4 százalékkal nőtt.

Májusban az országos kiskereskedelmi forgalom folyó áron 1764 milliárd forintot tett ki. Ennek 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 37 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, míg 16 százaléka az üzemanyagtöltő állomásokon realizálódott.

Az év első öt hónapjában is stabil maradt a bővülés. A január–májusi időszakban a kiskereskedelmi forgalom volumene 4,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az élelmiszer-kiskereskedelem 2,6 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelem 5,7 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelem pedig 10,1 százalékkal növekedett.