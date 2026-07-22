Bejelentették: brutális üzemanyagár-emelkedés jön csütörtökön Magyarországon – egyre nagyobb a nyomás a benzinkutakon

Csütörtökön újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik: a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik – számolt be róla a Holtankoljak.hu üzemanyagár-figyelő portál. Hozzátették, hogy a keddi nagykereskedelmi áremelés hatása a szerdai országos kiskereskedelmi átlagárakban egyelőre nem jelent meg a legtöbb benzinkútnál.

Brutális üzemanyagár-emelkedés jön csütörtökön Magyarországon / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Július 22-én, szerdán az országos átlagárak jelenleg így alakulnak a hazai töltőállomásokon:

95-ös benzin: 598 forint/liter

Gázolaj: 618 forint/liter

A teljes képhez hozzátartozik és fontos is jelezni, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással, de tény, hogy jellemzően követik egymást, ám lehetnek kivételes esetek.

Újra búcsút mondhatunk a védett üzemanyagáraknak, csak ez most fájni fog

Az elmúlt hetekben a közel-keleti konfliktus új erőre kapott, emiatt az olaj világpiaci ára ismét jelentősen megemelkedett. Ez továbbgyűrűzött Magyarországra is, nálunk is meredek emelkedésnek indultak a nagykereskedelmi üzemanyagárak.

A helyzetet ugyanakkor egyelőre tompítja a magyar piac sajátossága. A Világgazdaság korábban arról írt , hogy bár az elmúlt napokban többször is emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, számos hazai kúton továbbra is a korábbi védett árszintek közelében tankolhatnak az autósok. Az iparágban egyre többen beszélnek arról, hogy a piaci folyamatokhoz képest szokatlanul lassan jelennek meg a drágulások a fogyasztói árakban. Ez azonban alighanem megváltozik, amennyiben az olajár 90 dollár fölött ragad.

Vesztesei is vannak a Mol-csodának

Az autósok ugyan fellélegezhetnek, azonban egyértelmű vesztesei is vannak a visszafogott drágulásnak, mégpedig a sokat emlegetett kicsik, a sokszor családi üzemeltetésű benzinkutak. Ugyanis azzal, hogy a nagykereskedelmi áremelésnek csak a töredékét engedték átültetni a kiskereskedelemben, alaposan megvágták a kiskereskedelmi árrést is.

Vagyis miközben a benzinkutasok beszerzési költsége növekszik, mivel a nagykereskedelemben drágábban tudja megvásárolni a Moltól az üzemanyagot, ezt a pluszt egy az egyben nem tudja áthárítani a fogyasztókra, csak ennek egy kicsi szeletét.