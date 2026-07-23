Ezt a drágulást már nem lehet követni: kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon, nagyon meg fognak lepődni az autósok – ennyiért lehet tankolni péntektől

Péntektől ismét emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 8 forinttal nő. A csütörtöki áremelés hatása egyelőre nem jelent meg a kutak kiskereskedelmi áraiban, így kérdés, meddig tudják még elnyelni a benzinkutak a drágulást.

Újabb áremelést jelentettek be a hazai üzemanyagpiacon, péntektől ismét nőnek a nagykereskedelmi árak / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Tovább folytatódik az üzemanyagok drágulása Magyarországon. A holtankoljak.hu szerint 2026. július 24-étől, péntektől ismét emelkednek a nagykereskedelmi beszerzési árak:

a 95-ös benzin literenként bruttó 6 forinttal;

míg a gázolaj 8 forinttal kerül többe a kereskedőknek.

A mostani bejelentés azért is figyelemre méltó, mert a csütörtökön életbe lépett nagykereskedelmi áremelés hatása a jelenlegi országos átlagárakban még egyáltalán nem látszik. Ez azt jelenti, hogy a töltőállomások egy része egyelőre nem érvényesítette a korábbi beszerzési költségnövekedést, vagy csak részben tette meg.

Emiatt könnyen előfordulhat, hogy a következő napokban a pénteki emelés mellett a korábbi drágulás is fokozatosan megjelenik a kutak áraiban.

A jelenlegi országos átlagárak szerint a 95-ös benzin literje 597 forintba, a gázolajé pedig 618 forintba kerül. Ezek azonban átlagértékek, így az egyes töltőállomások között továbbra is jelentős eltérések lehetnek attól függően, hogy mikor és milyen mértékben vezetik át a nagykereskedelmi árváltozásokat.

A hét eseményei jól mutatják, hogy a hazai üzemanyagpiacra egyre nagyobb nyomás nehezedik. Előbb kedden, majd szerdán is jelentős nagykereskedelmi áremeléseket jelentettek be, most pedig újabb drágulás következik. Vagyis néhány nap alatt három egymást követő emelés érkezett, ami ritkán fordul elő ilyen rövid idő alatt.

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A nagykereskedelmi árak emelkedése ellenére a fogyasztói árak jóval lassabban követik a piaci folyamatokat. Ennek egyik oka, hogy a kutak eltérő készletszintekkel dolgoznak, emellett a kiskereskedelmi szereplők az árrésük módosításával is tompíthatják az azonnali drágulást. Emiatt a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak változása időben elválhat egymástól, vagyis egy-egy emelés csak napokkal később jelenik meg a töltőállomások kijelzőin.