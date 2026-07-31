Megszólalt Hernádi Zsolt, be kell avatkozni a Mol finomítójában is a Duna miatt: módosítani kell az üzemen, a kormányhoz fordult segítségért az olajtársaság

A Duna rendkívül alacsony vízállása már a Mol működését is közvetlenül érinti. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Dunai Finomítóban tartott Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken közösen tartott sajtótájékoztatóján ennek kapcsán kifejtette, hogy az üzemanyag-ellátás jelenleg biztosított, ugyanakkor a vállalatnak műszaki beavatkozásokra és állami támogatásra is szüksége van ahhoz, hogy szélsőséges körülmények között is fenn tudja tartani a termelést.

Hernádi: Az import üzemanyag árának alkalmazkodnia kell a világpiaci viszonyokhoz. / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Az üzemanyag-ellátási gondok nemcsak Magyarországot érintik

Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy elegendő üzemanyag áll rendelkezésre, ám a mostani időszak komoly kihívásokat jelent az energiapiac számára. Kiemelte, hogy a Duna alacsony vízállása a Dunai Finomító vízellátását is érinti, ezért a Mol már korábban felkészült a hasonló helyzetekre.

Felidézte, hogy a 2018-as aszály után áthelyezték a vízkivételi szivattyúkat, így alacsonyabb vízállás mellett is biztosítható maradt a finomító működéséhez szükséges vízellátás. A mostani helyzet azonban további fejlesztéseket indokol, ezért a vállalat az államhoz fordult segítségért egy mobil szivattyúállomás kiépítéséhez.

A Mol vezérigazgatója elmondta, a kormány támogatását megkapták, amiért köszönetet mondott az államnak. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a Dunai Finomító extrém hidrológiai körülmények között is folyamatosan működhessen.

Hernádi Zsolt kitért a dízelpiac helyzetére is, mellyel kapcsolatban elmondta: az ellátási nehézségek nem kizárólag Magyarországot érintik, hanem globális problémát jelentenek.

Az iráni háború következtében a világ dízelellátásának mintegy 25 százaléka esett ki,

miközben az orosz piac kiesése további 12–13 százalékos kínálatcsökkenést okozott.

Ezek a folyamatok jelentősen emelték a világpiaci árakat.

Elmondása szerint az árszabályozás megszűnése óta a dízel világpiaci ára körülbelül 160 forinttal emelkedett. Ennek kapcsán leszögezte, a Mol elsődleges feladata továbbra is a hazai piac folyamatos ellátása.

A vállalat adatai alapján Magyarország havi dízeligénye 356 millió liter. Ebből 230 millió litert a Dunai Finomító állít elő, további 90 millió liter pedig importból érkezik.

Hernádi Zsolt bízik abban, hogy a szükséges többletmennyiséget sikerül külföldről beszerezni, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy import nélkül ellátási hiány is kialakulhat.