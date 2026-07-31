Megszólalt Hernádi Zsolt, be kell avatkozni a Mol finomítójában is a Duna miatt: módosítani kell az üzemen, a kormányhoz fordult segítségért az olajtársaság
A Duna rendkívül alacsony vízállása már a Mol működését is közvetlenül érinti. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Dunai Finomítóban tartott Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken közösen tartott sajtótájékoztatóján ennek kapcsán kifejtette, hogy az üzemanyag-ellátás jelenleg biztosított, ugyanakkor a vállalatnak műszaki beavatkozásokra és állami támogatásra is szüksége van ahhoz, hogy szélsőséges körülmények között is fenn tudja tartani a termelést.
Az üzemanyag-ellátási gondok nemcsak Magyarországot érintik
Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy elegendő üzemanyag áll rendelkezésre, ám a mostani időszak komoly kihívásokat jelent az energiapiac számára. Kiemelte, hogy a Duna alacsony vízállása a Dunai Finomító vízellátását is érinti, ezért a Mol már korábban felkészült a hasonló helyzetekre.
Felidézte, hogy a 2018-as aszály után áthelyezték a vízkivételi szivattyúkat, így alacsonyabb vízállás mellett is biztosítható maradt a finomító működéséhez szükséges vízellátás. A mostani helyzet azonban további fejlesztéseket indokol, ezért a vállalat az államhoz fordult segítségért egy mobil szivattyúállomás kiépítéséhez.
A Mol vezérigazgatója elmondta, a kormány támogatását megkapták, amiért köszönetet mondott az államnak. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a Dunai Finomító extrém hidrológiai körülmények között is folyamatosan működhessen.
Hernádi Zsolt kitért a dízelpiac helyzetére is, mellyel kapcsolatban elmondta: az ellátási nehézségek nem kizárólag Magyarországot érintik, hanem globális problémát jelentenek.
- Az iráni háború következtében a világ dízelellátásának mintegy 25 százaléka esett ki,
- miközben az orosz piac kiesése további 12–13 százalékos kínálatcsökkenést okozott.
Ezek a folyamatok jelentősen emelték a világpiaci árakat.
Elmondása szerint az árszabályozás megszűnése óta a dízel világpiaci ára körülbelül 160 forinttal emelkedett. Ennek kapcsán leszögezte, a Mol elsődleges feladata továbbra is a hazai piac folyamatos ellátása.
A vállalat adatai alapján Magyarország havi dízeligénye 356 millió liter. Ebből 230 millió litert a Dunai Finomító állít elő, további 90 millió liter pedig importból érkezik.
Hernádi Zsolt bízik abban, hogy a szükséges többletmennyiséget sikerül külföldről beszerezni, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy import nélkül ellátási hiány is kialakulhat.
Beszélt a szállítási nehézségekről is. Rámutatott, hogy az import üzemanyag árának alkalmazkodnia kell a világpiaci viszonyokhoz, emellett a logisztikai költségeket is növeli a Duna alacsony vízállása. A vízi szállítás ugyanis a legkedvezőbb költségű megoldás, amelyet a jelenlegi körülmények jelentősen korlátoznak.
A miniszterlnök szerint az utóbbi évtized legnehezebb energiahelyzetében van Magyarország
Ahogyan arról a nap folyamán lapunk is beszámolt: kritikus napok előtt áll az ország energiaellátása, a Dunamenti Erőműben történt meghibásodás és a Paksi Atomerőmű teljesítményének csökkentése a teljes hazai energiaállátást rendkívüli helyzet elé állította. Pénteken délelőtt Magyar Péter miniszterelnök Százhalombattán a Mol Dunai Finomítójában azt mondta, soha nem volt az utóbbi évtizedben ilyen nehéz energiahelyzetben Magyarország és még csak a nehézségek elején járunk.
A jelenlegi helyzetet azonban nem önmagában a Duna extrémalacsony vízállása idézte elő. Ugyanis az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tájékoztatása szerint a probléma nem az, hogy nincs elegendő hűtővíz, hanem az, hogy a rekordalacsony vízállás miatt a hűtővíz-szivattyúk már nem tudják ellátni feladatukat.
A társaság hangsúlyozta, hogy nem a vízmennyiség fogyott el. A probléma az, hogy a hűtővíz-szivattyúk szívócsonkjai magasabban helyezkednek el, mint a jelenlegi – és tovább csökkenő – dunai vízszint, ezért a berendezések nem tudják ellátni feladatukat. Emiatt az ország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawattos erőmű összes blokkját le kell állítani.