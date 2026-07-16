Váratlan fordulat: prémium benzinből nem, dízelből már annál inkább vettek a magyarok – volt, akik brutális mennyiségből táraztak be

Bő kétmilliárd liter üzemanyag vándorolt a járművek tankjaiba 2026 első hat hónapjában a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak a kútjainál. Az országos adat ennél a negyedével-harmadával nagyobb lehet, de a teljes számok kicsit később, a NAV statisztikáiból ismerhetők majd meg.

Nem érezte úgy az autóstársadalom, hogy drága az üzemanyag/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A bázison most nem sok múlt

A 2080 millió literes MÁSZ-forgalom 10,4 százalékkal volt nagyobb a 2025 első féléves adatnál. A növekedés a normál minőség esetében volt nagyobb: a 95-ös benzinből eladott 688 millió liter 12,7 százalékos piacbővülést takar, az 1 161,6 millió literes dízelforgalom 12,1 százalékost. A bővülés döntő magyarázata az, hogy az idén több mint öt hónapon át a piacinál alacsonyabb hatósági áron lehetett tankolni. Ebből az időszakból több mint négy hónap esett az első fél évre. (Vagyis körülbelül egy hónapnyi ársapkás szakasz még a második fél év statisztikáit is javítani fogja.) „A védett ár azonban nem azonosan hatott a színes kutakat tömörítő MÁSZ-töltőállomásokra és az azon kívüli, kicsikre" – hívta fel a Világgazdaság figyelmét Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára. Mivel ugyanis ugyannyiba került a az üzemanyag minden töltőállomáson, az autósoknak nem volt miért kerülniük valamelyik diszkont töltőállomáshoz. Ez a jelenség a nagyok forgalmát növelte, a kisebbekét csökkentette.

Magyarázhatná a nagyobb első féléves forgalmat az esetleg alacsony bázis is, de ez a tényező nem játszott szerepet a tavalyi első fél évben.

Beraktározott a mezőgazdaság

Ám volt más tényező: a benzinforgalmat növelő szezonális hatások erősebben jelentkeznek az év második felében, mert a nyáron élénkül az idegenforgalom, és a nyáron-ősszel sűrűsödnek a nagy gázolajigényű mezőgazdasági munkák. Az ipar és az áruszállítás gázolajigénye kevésbé szezonális, eltekintve a mezőgazdasági árut továbbító szegmensétől. „Ehhez most az is hozzátehető, hogy a hatósági áras időszakban megugrottak a mezőgazdasági szektor gázolaj-vásárlásai". Az agárvállalkozások pedig bespájzoltak a védett áras termékből" – modta a MÁSZ főtitkára.