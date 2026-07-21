Hivatalos: üzemanyag-korlátozást vezetett be az első benzinkútlánc Magyarországon, csak ennyi liter gázolajat lehet tankolni – rejtély, miért döntöttek így

Korlátozást vezetett be a dízel üzemanyag vásárlására az Auchan benzinkúthálózata Magyarországon. A döntés hátteréről a társaságot is megkeresték, azonban a vállalat nem kívánt részleteket megosztani az intézkedés indokairól – adta hírül az Agroinform.

Az Auchan úgy döntött, hogy korlátozza a dízel üzemanyag tankolható mennyiségét / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az elmúlt napokban ismét napirendre került a hazai üzemanyag-ellátás helyzete, több vélemény is megjelent arról, hogy elegendőek-e Magyarország stratégiai üzemanyagkészletei. A kormány azt hangsúlyozza, hogy az ellátás biztosított, és a nyilvánosan hozzáférhető adatok sem utalnak komoly problémára,

a Független Benzinkutak Szövetsége szerint azonban nem zárhatók ki ellátási nehézségek.

A rendelkezésre álló készletadatok alapján a nyersolaj-tartalékok a hatósági üzemanyagárak kivezetése után ismét elérték a többéves átlagos szintet. A finomított üzemanyagok – vagyis a benzin és a gázolaj – esetében azonban a készletek továbbra is valamivel elmaradnak a korábban megszokott mennyiségtől.

Jelenleg csaknem 390 ezer tonna dízel áll rendelkezésre, ami nagyjából 40 napra fedezheti a hazai felhasználást.

A benzinkészlet hozzávetőleg 230 ezer tonna,

amely mintegy 50 napra fedezheti a hazai fogyasztást.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium pénteken kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy jelenleg sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki üzemanyag-ellátási probléma.

Ennek ellenére az Auchan a honlapján közzétett tájékoztatásban bejelentette, hogy

2026. július 18-tól korlátozza az egyszerre tankolható gázolaj mennyiségét: egy alkalommal legfeljebb 60 liter dízel tölthető a járművekbe.

A kiskereskedelmi lánc által meghatározott mennyiség a legtöbb személyautó esetében elegendő, ugyanakkor a nagyobb üzemanyagtartállyal rendelkező járművek vagy egyes vállalkozások számára már tényleges korlátozást jelenthet.

A Vezess.hu megkereste az áruházláncot, hogy megtudja, mi indokolta a döntést. Az Auchan a portálnak küldött válaszában azt közölte, hogy nem kíván nyilatkozni a témában. Emiatt az intézkedés pontos okai egyelőre nem ismertek.