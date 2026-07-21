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tankolás
üzemanyag
korlátozás
Auchan
benzinkút

Hivatalos: üzemanyag-korlátozást vezetett be az első benzinkútlánc Magyarországon, csak ennyi liter gázolajat lehet tankolni – rejtély, miért döntöttek így

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A benzinkutasok szövetsége néhány éppen erről beszélt. Általánis üzemanyaghiánytól aligha kell jelenleg tartani, ugyanakkor ennek ellenére az első, közkedvelt benzinkúthálózat úgy döntött, hogy mennyiségi korlátozást vezet be a tankolásoknál.
VG
2026.07.21, 18:45

Korlátozást vezetett be a dízel üzemanyag vásárlására az Auchan benzinkúthálózata Magyarországon. A döntés hátteréről a társaságot is megkeresték, azonban a vállalat nem kívánt részleteket megosztani az intézkedés indokairól – adta hírül az Agroinform.

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Az Auchan úgy döntött, hogy korlátozza a dízel üzemanyag tankolható mennyiségét / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az elmúlt napokban ismét napirendre került a hazai üzemanyag-ellátás helyzete, több vélemény is megjelent arról, hogy elegendőek-e Magyarország stratégiai üzemanyagkészletei. A kormány azt hangsúlyozza, hogy az ellátás biztosított, és a nyilvánosan hozzáférhető adatok sem utalnak komoly problémára,

a Független Benzinkutak Szövetsége szerint azonban nem zárhatók ki ellátási nehézségek.

A rendelkezésre álló készletadatok alapján a nyersolaj-tartalékok a hatósági üzemanyagárak kivezetése után ismét elérték a többéves átlagos szintet. A finomított üzemanyagok – vagyis a benzin és a gázolaj – esetében azonban a készletek továbbra is valamivel elmaradnak a korábban megszokott mennyiségtől.

  • Jelenleg csaknem 390 ezer tonna dízel áll rendelkezésre, ami nagyjából 40 napra fedezheti a hazai felhasználást.
  • A benzinkészlet hozzávetőleg 230 ezer tonna,
  • amely mintegy 50 napra fedezheti a hazai fogyasztást.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium pénteken kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy jelenleg sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki üzemanyag-ellátási probléma.

Ennek ellenére az Auchan a honlapján közzétett tájékoztatásban bejelentette, hogy

2026. július 18-tól korlátozza az egyszerre tankolható gázolaj mennyiségét: egy alkalommal legfeljebb 60 liter dízel tölthető a járművekbe.

A kiskereskedelmi lánc által meghatározott mennyiség a legtöbb személyautó esetében elegendő, ugyanakkor a nagyobb üzemanyagtartállyal rendelkező járművek vagy egyes vállalkozások számára már tényleges korlátozást jelenthet.

A Vezess.hu megkereste az áruházláncot, hogy megtudja, mi indokolta a döntést. Az Auchan a portálnak küldött válaszában azt közölte, hogy nem kíván nyilatkozni a témában. Emiatt az intézkedés pontos okai egyelőre nem ismertek.

Az Auchan Benzinkutak az MH Benzinkutak Kft. üzemeltetésében működnek, önkiszolgáló és automata rendszerben üzemelnek, amivel a működési költséget minimalizáljuk annak érdekében, hogy diszkont árakon kínálhasson ellenőrzött üzemanyagot.

Ennek előzménye, hogy az MH Magyarország Kft. 2021. augusztus 1-ig ütemezetten átadta 18 üzemanyag töltőállomása üzemeltetését a 100 százalékos tulajdonában álló MH Benzinkutak Kft. részére.

Most hirdették ki a döntést: újabb nagy üzemanyagár-emelés lép életbe Magyarországon szerdától, ez már sorozatos drágulás – meglepetés lesz, mennyibe kerül a benzin és a dízel

Szerdától újabb áremelés érkezik a nagykereskedelmi üzemanyagárakban: a 95-ös benzin ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál értesülései szerint. A keddi nagykereskedelmi áremelésből ugyanakkor a kiskereskedelmi árakban egyelőre mindössze 1-1 forint jelent meg országos átlagban a keddi napon.

A országos átlagárak július 21-én, kedden az alábbiak szerint alakultak:

  • 95-ös benzin: 598 forint/liter
  • Gázolaj: 618 forint/liter
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