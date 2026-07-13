Ez most tényleg meglepetés: bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon, senki nem erre készült – ennyibe kerül keddtől a benzin és a dízel
Némiképp szokatlan időpontben, csak hétfő kora délután jelent meg, hogyan alakul az üzemanyag nagykereskedelmi ára holnaptól.
A Holtankoljak.hu a gyakorlat szerint jellemzően délelőttönként teszi közzé a soron következő árdöntéseket, ezúttal viszont csúszás történt. Az üzemanyagár-figyelő blog nem csak ezzel okozott meglepetést, hanem magával a határozattal is.
Ugyanis ha valamikor, most minden esély megvolt egy nagyobb áremelésre.
Hétfő hajnalban ugyanis villámgyorsan 75 dollárról 80 dollár közelébe drágult a Brent olaj jegyzése. Miközben a dollárral szemben a forint inkább gyengülő pályán halad: egy hete 310 forint váltották, jelenleg 312 forint körül alakul ugynanez. De közben jelentős ingadozások álltak be az árfolyamban.
Márpedig a nagykereskedelmi üzemanyagár meghatározásánál éppen ez a két szempont a legjelentősebb, ami alapvetően eldönti, hogy drágulás vagy árcsökkenés következik.
A nagykereskedelmi árak azért is fontosak, mert a kiserkeskedelem, tehát a benzinkutak jellemzően ehhez igazodnak és lekövetik az árváltozásokat.
Ilyen előzmények után arra lehetett számítani, hogy Magyarországon üzemanyagár-emelés fog történni keddtől.
Ez most tényleg meglepetés: bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon
Ehhez képest váratlanul hatott az új nagykereskedelmi árdöntés. A Holtankoljak.hu legalábbis arról számolt be, hogy
holnaptól továbbra sem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Az üzemanyagár-figyelő blog szerint az elmúlt napokban kiegyensúlyozottan alakult a nagykereskedelmi árszint, így újabb módosításra ezúttal sem kerül sor.
A mai országos átlagárak a következők:
- 95-ös benzin – 587 Ft/liter,
- gázolaj – 608 Ft/liter.
Ezzel immáron negyedik alkalommal történt meg sorozatban, hogy a nagykereskedők változatlanul hagyták az aktuális üzemanyagárakat. Pedig bőven lett volna okuk hozzányúlni.
Az elmúlt hónapok eseményei jól mutatják, hogy a nemzetközi olajpiac rendkívül érzékenyen reagál a közel-keleti geopolitikai fejleményekre. Amikor a konfliktusok eszkalálódnak vagy az ellátási útvonalak biztonsága kerül veszélybe, a piacok gyors áremelkedéssel reagálnak, míg a feszültségek enyhülése vagy a tűzszüneti bejelentések rendszerint az árak stabilizálódását vagy mérséklődését eredményezik.
Fog drágulni az üzemanyag Magyarországon?
Csakhogy most már nem csak az olajpiacot kell figyelni. Meg kell különböztetni ugyanis a nyersolaj és a finomított termékek piacát. A töltőállomási árakat nem közvetlenül a kőolaj, hanem elsősorban a benzin és a gázolaj nemzetközi jegyzésárai befolyásolják.
Az elmúlt hetekben a finomított termékek piacán a közel-keleti eseményektől függetlenül is feszesebb kínálati helyzet alakult ki, amihez hozzájárultak
- az orosz finomítókat ért ukrán dróntámadások,
- az orosz exportkorlátozások,
- valamint az európai importszabályok szigorodása is.
A jelenlegi helyzetet ezért egyre inkább termékpiaci, mintsem nyersolajpiaci válságként lehet értelmezni: a fő kockázatot nem a nyersolaj rendelkezésre állása, hanem a finomított termékek szűkülő kínálata jelenti.
Ennek eredményeként a termékárak sok esetben gyorsabban emelkednek, mint maga a nyersolaj ára: a múlt szerdai kereskedés során például a kőolaj ára mintegy 6 százalékkal emelkedett,
miközben a gázolaj európai jegyzésára közel 13 százalékkal nőtt.
Tény, hogy a kőolaj világpiaci árának vagy a nagykereskedelmi árak változása nem jelenik meg azonnal és automatikusan a magyarországi töltőállomások áraiban. Ugyanakkor a jelenleg tapasztalható csúszás már inkább túlvan ezen.
A fogyasztóknak arra kell készülniük, hogy a kiskereskedelmi árak követi fogják végül a nemzetközi piaci folyamatokat. De azt is érdemes hozzátenni, hogy az árak változásának ütemét a hazai üzemanyagpiacon tapasztalható erős verseny is mérsékli, ami tompítja a nemzetközi ármozgások közvetlen hatását.
A legközelebbi nagykereskedelmi árváltozás kedden esedékes.