Ez most tényleg meglepetés: bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon, senki nem erre készült – ennyibe kerül keddtől a benzin és a dízel

Némiképp szokatlan időpontben, csak hétfő kora délután jelent meg, hogyan alakul az üzemanyag nagykereskedelmi ára holnaptól.

Ez most tényleg meglepetés: bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon, senki nem erre készült / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Holtankoljak.hu a gyakorlat szerint jellemzően délelőttönként teszi közzé a soron következő árdöntéseket, ezúttal viszont csúszás történt. Az üzemanyagár-figyelő blog nem csak ezzel okozott meglepetést, hanem magával a határozattal is.

Ugyanis ha valamikor, most minden esély megvolt egy nagyobb áremelésre.

Hétfő hajnalban ugyanis villámgyorsan 75 dollárról 80 dollár közelébe drágult a Brent olaj jegyzése. Miközben a dollárral szemben a forint inkább gyengülő pályán halad: egy hete 310 forint váltották, jelenleg 312 forint körül alakul ugynanez. De közben jelentős ingadozások álltak be az árfolyamban.

Márpedig a nagykereskedelmi üzemanyagár meghatározásánál éppen ez a két szempont a legjelentősebb, ami alapvetően eldönti, hogy drágulás vagy árcsökkenés következik.

A nagykereskedelmi árak azért is fontosak, mert a kiserkeskedelem, tehát a benzinkutak jellemzően ehhez igazodnak és lekövetik az árváltozásokat.

Ilyen előzmények után arra lehetett számítani, hogy Magyarországon üzemanyagár-emelés fog történni keddtől.

Ez most tényleg meglepetés: bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon

Ehhez képest váratlanul hatott az új nagykereskedelmi árdöntés. A Holtankoljak.hu legalábbis arról számolt be, hogy

holnaptól továbbra sem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint az elmúlt napokban kiegyensúlyozottan alakult a nagykereskedelmi árszint, így újabb módosításra ezúttal sem kerül sor.

A mai országos átlagárak a következők:

95-ös benzin – 587 Ft/liter,

gázolaj – 608 Ft/liter.

Ezzel immáron negyedik alkalommal történt meg sorozatban, hogy a nagykereskedők változatlanul hagyták az aktuális üzemanyagárakat. Pedig bőven lett volna okuk hozzányúlni.

Az elmúlt hónapok eseményei jól mutatják, hogy a nemzetközi olajpiac rendkívül érzékenyen reagál a közel-keleti geopolitikai fejleményekre. Amikor a konfliktusok eszkalálódnak vagy az ellátási útvonalak biztonsága kerül veszélybe, a piacok gyors áremelkedéssel reagálnak, míg a feszültségek enyhülése vagy a tűzszüneti bejelentések rendszerint az árak stabilizálódását vagy mérséklődését eredményezik.