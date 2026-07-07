Nincs megállás, folytatódik: szerdától újabb üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon, már nagyon közel a védett ár – ennyiért lehet tankolni

Ismét drágul az üzemanyag Magyarországon, az új árazás szerdától lép életbe – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből.

Üzemanyag: kihirdették az új döntést, szerdától megint drágulás lép életbe Magyarországon / Fotó: Horváth Lilla

Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a hétfői általános drágítás folytatódik, igaz, ezúttal csak részlegesen. Ahogy erról a Világgazdaság beszámolt, tegnap a védett ár június végi kivezetése óta a legnagyobb üzemanyagár-emelést jelentették be a nagykereskedők.

A gázolaj literje bruttó 6, a benziné 4 forinttal kerül többe, mint előtte. A most, kedden kihirdetett nagykereskedelmi árdöntés immáron a hetedik a sorban, mióta június 27-én a Tisza-kormány megszüntette a védett ár alkalmazását a magyarországi töltőállomásokon.

A szerdától életbe lépő drágulás annyiben új fejlemény, hogy ezek közül most először született olyan nagykereskedelmi árképzés, ami csak a gázolaj árát emeli.

Üzemanyag: kihirdették az új döntést, szerdától megint drágulás lép életbe Magyarországon

Merthogy az üzemanyagár-figyelő blog szerint holnaptól

csak a gázolaj nagykereskedelmi ára változik, egészen pontosan bruttó 4 forinttal emelkedik,

ezzel párhuzamosan pedig a benzin beszerzési ára változatlan marad. "Ennek megfelelően elsősorban a dízelt tankolók számíthatnak árváltozásra a hazai töltőállomásokon" – jegyezték meg a közleményben.

Azt is jelezték, hogy jelenleg, július 7-én az országos átlagárak

95-ös benzin esetében 584 Ft/liter,

a gázolajnál pedig 601 Ft/liter.

Lapunk tapasztalatai alapján a jellemző árak ennél magasabbak: a benzinért 587, a gázolajért már 606 forintot kérnek. Amennyiben a most jelzett áremelést átvezetik a kiskereskedők, tehát a benzinkutasok, a dízel már a 610 forintos szintre érhet, ami nagyon közel van a 615 forintos védett árhoz, amit még az Orbán-kormány alkalmazott.

A benzinnél a védett ár 595 forint volt, itt tehát 8 forinttal kedvezőbb még az általánosan tapasztalható árazás.