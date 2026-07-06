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Most közölték: a legnagyobb üzemanyagár-emelés lép életbe keddtől Magyarországon a védett ár kivezetése óta – ennyibe fog kerülni a benzin és a dízel

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Szűk két hete nem láttunk ilyet. Az üzemanyag holnaptól drágulni fog a magyar benzinkutakon, még pedig a legnagyobb mértékben, amióta a Tisza-kormány kivezette a védett árakat.
Hecker Flórián
2026.07.06, 10:59
Frissítve: 2026.07.06, 11:25

Számottevő üzemanyagár-emelés jön keddtől Magyarországon – derült ki a Holtankoljak.hu friss tájékoztatásából.

üzemanyag, benzin, dízel
Most közölték: a legnagyobb üzemanyagár-emelés lép életbe keddtől Magyarországon a védett ár kivezetése óta / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Az üzemanyagár figyelő blog szerint ugyanis megszületett a nagykereskedői döntés az új árakról, ezek pedig keddtől, júlis 7-től életbe is lépnek. Mindez azért is figyelemreméltó, mert a védett árak június végi kivezetése óta ez a legnagyobb üzemanyagdrágulás.

A legnagyobb üzemanyagár-emelés lép életbe keddtől a védett ár kivezetése óta

Egészen pontosan arról határoztak az üzemanyag-nagykereskedők, hogy holnaptól emelik a benzin és a dízel árát. 

  1. A 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal,
  2. míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal

kell többet fizetni, mint eddig. A tapasztalatok szerint a kiskereskedelem, tehát a benzinkutak jellemzően érvényesítik a nagykereskedelmi árváltozásokat a totemoszlopokon, így arra kell számítania a járműtulajdonosoknak, hogy körülbelül ugyanennyivel emelkedhetnek a literenkénti árak.

Jelenleg az aktuális országos átlagárak a következők

  • 95-ös benzin – 582 Ft/liter,
  • gázolaj – 595 Ft/liter.

Tehát arra lehet számítani, hogy a 95-ös benzin átalgára az 585 forintos szint fölé kúszik, a gázolajé pedig meghaladja a 600 forintot. Csak emlékeztetőül: a védett ár előbbinél 595, utóbbinál 615 forintot jelentett.

Ezek hivatalosan június 27-én szüntek meg Magyarországon a Tisza-kormány döntése értelmében. Azóta hat alkalommal történt üzemanyagárdöntés a nagykereskedők részéről, ezek közül a legnagyobb drágulást egy 4-4 forintos emelés jelentette.

A most kihirdetett, holnap élesedő 4, illetve 6 forintos árváltozás tehát ezt meghaladja.

Kérdés, hogy ez a trend, hogyan hat majd a fogyasztásra. Új nagykereskedelmi üzemanyagár-döntés kedden várható, ami majd szerdán lép életbe. 

A legfrissebb kiskereskedelmi statisztikai adatok kifejezetten tetszetősek. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 4,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben az előző hónaphoz képest is 0,7 százalékos bővülést mértek.

A növekedés már nem csupán az üzemanyag-értékesítésnek köszönhető, hanem az élelmiszer- és különösen a nem élelmiszer-kiskereskedelem is érdemben hozzájárult a bővüléshez.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalma jelentősen, 8,4 százalékkal nőtt. Májusban az országos kiskereskedelmi forgalom folyó áron 1764 milliárd forintot tett ki. Ennek 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 37 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, míg 16 százaléka az üzemanyagtöltő állomásokon realizálódott.

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