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tankolás
gázolaj
benzin
üzemanyagár

Ez már tényleg sok: általános üzemanyagár-emelést jelentették be Magyarországon csütörtök délután, péntektől életbe is lép - ekkora drágulásra kell készülni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
VG
2026.07.30, 16:57
Frissítve: 2026.07.30, 16:58

Üzemanyagár változást hoz a péntek a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árára nézve. Most a benzin beszerzési ára is emelkedik bruttó 3 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 9 forinttal fognak többet fizetni a benzinkutak péntektől.

2026.07.30-án még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

A 95-ös benzin literje 599 forint. 

A gázolajért pedig 647 forintot kell fizetni. 

A Holtankoljak.hu szerint a csütörtökre bejelentett nagykereskedelmi árváltozás érvényesítésre kerül a kutak eladási áraiban, ami azt jelenti, hogy nem lesz jelentős különbség a fenti, nagykereskedelmi árak és a totemoszlopokon található árak között, mint az jellemző volt az elmúlt hetekben. A kutak ugyanis nem vezették át a kiskereskedelmi áraikba a nagykereskedelmi árak drágulását. 

A mostani emelésnek köszönhetően egy liter benzinért már 602 forintot, egy liter gázolajért pedig 656 forintot fizetünk majd, ha tankolni megyünk. 

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