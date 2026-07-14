Rendkívüli: brutális üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon, rögtön életbe lép – szerdától drágábban lehet tankolni a védett árnál
Rendkívüli mértékű üzemanyagár-változást jelentettek be néhány perccel ezelőtt Magyarországon. A döntés lényegében azonnal életbe is lép, szerdától már az új benzin- és dízelárral találkozhatnak a járműtulajdonosok a töltőállomásokon.
A döntés nem váratlan, valójában már napok óta esedékes volt. Csakhogy a nagykereskedők eddig nem léptek, hanem változatlanul hagyták az üzemanyagárakat.
Ennek lehetett örülni, hiszen közben a piaci folyamatok egészen más pályán mozogtak, abszolút a drágítás felé mutatva. Most azonban végeszakadt a békeidőnak Magyarországon is, az iráni helyzet eszkalálódása megérkezett és a határozat értelmében holnaptól nagyarányú üzemanyagár-emelés következik be.
Mindez azért is okozhat fejtörést a Tisza-kormánynak, mert amennyiben a kiskereskedők, tehát a benzinkutasok egy az egyben átültetik a saját árazásukba a drágulás volumenét, akkor a benzin és a gázolaj átlagos ára fölötte lesz a csak néhány hete kivezetett védett áraknak, amit még az Orbán-kormány hagyott örükül Magyar Péteréknek.
Rendkívüli: brutális üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon, rögtön életbe lép
Lássuk, pontosan mekkora drágulással kell számolnia a magyaroknak szerdától. A Holtankoljak.hu friss közlése szerint jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára:
- a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal,
- a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul.
Az üzemanyagár-figyelő blog magyarázata szerint a mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát.
Ez persze tény – a Brent jegyzése éppen 86 dollár fölött tanyázik, miközben a múlt hetet 75 dollárnál zárta, ráadásul a forint is gyengült a dollárral szemben –, de persze ez a fogyasztókat nem vigasztalja. Pláne, ha a mai (2026.07.14.) országos átlagárakra ránéz. Ezek a következők:
- 95-ös benzin – 587 Ft/liter,
- gázolaj – 608 Ft/liter.
Ebből ugyanis az következik, hogy ha a benzin 14 forinttal drágul, akkor 600 förint fölé emelkedik a literenkénti ár szerdától, ami érzékelhetően fölötte van a június legvégén kiiktatott védett árnak.
Ugyanez a helyzet a gázolajnál is. Az itt kilátásba helyezett, plusz 7 forintos drágulás el fogja érni a 615 forintos szintet, amiben a Fidesz-kormány éppen meghatározta a dízelnél a védett árat.
Másik oldalról viszont a Mol örülhet, hiszen a dráguló olaj hajtja a részvényeit is. Erről részletesebben itt írtunk.
A teljes képhez hozzátartozik és fontos is jelezni, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással, de tény, hogy jellemzően követik egymást.
A Holtankoljak.hu által közölt átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.
Jelen helyzetben azonban az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy holnaptól Magyarországon a védett árnál drágábban lehet majd tankolni.
A bejelentés fényében nagy kérdés, hogyan reagál a Tisza-kormány az üzemanyagpiaci fejleményekre, különösen azért is, mert a magyar benzin és dízel ára már eddig is fölötte volt a régiós középmértéknek.
Ráadásul a nagykereskedelmi döntéseknek távolról sincs vége a hétre, szerdán, csütörtökön és pénteken is esedékes további ármódosítás.