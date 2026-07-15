Csoda történt a Mol benzinkútjain szerda reggelre, egyáltalán nem erről volt szó: így drágult az üzemanyag Magyarországon – ők jártak nagyon rosszul
Túlzás nélkül meglepetés érhette azokat, akik szerda reggel tankolni indultak. A benzinkutakon, így a Mol-hálózatán is ugyanis arra lehettek figyelmesek, hogy egészen másképp változott az üzemanyagár mint ahogyan azt előzetesen sejteni lehetett.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt kedden, rendkívüli mértékű üzemanyagár-változást jelentettek be a nagykereskedők. A döntés lényegében azonnal életbe is lépett, hiszen szerdától már az új benzin- és dízelárral találkozhatnak a járműtulajdonosok a töltőállomásokon. Tegnap azt hirdették ki, hogy
- a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal,
- a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul.
Az áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát.
Ez persze tény – a Brent jegyzése éppen 86 dollár körül tanyázik, miközben a múlt hetet 75 dollárnál zárta, ráadásul a forint is gyengült a dollárral szemben –, de ez a fogyasztókat nem vigasztalja. Pláne, ha ez a mértékű emelkést azt jelentette, hogy
a 95-ös benzinnél 600 förint fölé emelkedik a literenkénti ár szerdától, ami pedig már érzékelhetően fölötte van a június legvégén kiiktatott védett árnak (595 forint).
Ugyanez a helyzet a gázolajnál is. Az itt kilátásba helyezett, plusz 7 forintos drágulás 615 forintos szintet jósolt, amiben a Fidesz-kormány éppen meghatározta a dízelnél a védett árat.
A teljes képhez hozzátartozik és fontos is jelezni, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással, de tény, hogy jellemzően követik egymást. Éppen ezért tegnap még arra lehetett számítani, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint szerdától Magyarországon a védett árnál drágábban lehet majd tankolni.
Üzemanyagár: csoda történt a Mol benzinkútjain szerda reggelre, egyáltalán nem erről volt szó
Ehhez képest azonban óriási fordulat állt be, ami viszont nem biztos, hogy a véletlen műve. Ma reggel ugyanis a következő árakkal találkozott lapunk újságírója Pest vármegyében a Mol benzinkútjain:
Mint látható, a 95-ös benzin kiskereskedelmi ára "csak" 594 forintig emelkedett a várt 601 forint helyett, a gázolaj pedig 614 forintra drágult az előzetesen kalkulált 617 forint helyett.
Vagyis valamilyen csoda folytán az új magyar üzemanyagár éppen 1 forinttal maradt alatta a korábban alkalmazott védett áraknak.
Megkönnyebbülhet a Tisza-kormány, hiszen így egyelőre nincs nyomás rajta, hogy visszakozzon és és újra életbe léptesse a június 27-én kivezetett védett üzemanyagárakat.
Könnyen lehet, hogy a héten ez már így is marad, a legfrissebb, szerdai nagykereskedelmi üzemanyagár-döntés értelmében legalábbis nincs további változás, az árak változatlanul maradnak. (Csütörtökön és pénteken esedékes még újabb árfelülvizsgálat.)
Akárhogy is, annak, hogy a benzin 14, illetve a gázolaj 7 forintos drágulásból mindössze 7 és 4 forint realizálódott a kutakon, a járműtulajdonosok örülhetnek. Még akkor is, ha ez nem feltétlenül tekinthető tisztán piaci folyamatnak, hanem valamiféle összekacsintás húzódhat meg a politikai és az árképzés mechanizmusában. Tegyük rögtön hozzá, nem új eljárás lenne ez a magyarországi üzemanyagpiacon, ahogy egyébként az európain sem.
Ők a vesztesei a Mol-csodának
Csakhogy a visszafogott drágulásnak vannak egyértemű vesztesei is, ők pedig a sokat emlegetett kicsik, a sokszor családi üzemeltetésű benzinkutak. Mi történt ugyanis?
A Mol árazása döntő, hiszen a legnagyobb szereplője a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi oldalnak is. Amilyen árakat alkalmaz, az irányadó és követendő a többieknek is.
Azzal, hogy a nagykereskedelmi áremelésnek csak a felét engedte átültetni a kiskereskedelemnek, alaposan megvágta a kiskereskedelmi árrés.
Vagyis miközben a benzinkutasok beszerzési költsége növekszik, ezt egy az egyben nem tudja áthárítani a fogyasztókra. Ehhez kapcsolódóan érdemes felhívni a figyelmet Egri Gábor friss nyilatkozatára is.
A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője arról beszélt az ATV-n, hogy nem igaz, amit Kapitány István állított a kőolaj- és üzemanyagkészletek visszapótlásáról, ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból is Magyarországon.
Arról is beszélt, hogy a kőolaj világpiaci árának megugrása miatt már jelentősen emelkednie kellett volna az üzemanyagok árának a hazai töltőállomásokon, az pedig, hogy ez elmaradt, lényegében egy ársapka.
Nagy valószínűséggel a politika nem engedte, hogy emelkedjen a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára. A jegyzési árak felfelé mutatnak, az ellátási oldalon mind kőolaj, mind a termékellátásban komoly problémák vannak. Az amerikai tartalékok 1983 óta nem voltak olyan alacsony szinten a kőolaj és a finomított termékek esetében sem, mint jelenleg, és ez igaz az európai gázolajellátásra is – sorolta.
Szerinte ez a fajta belenyúlás a piaci mechanizmusba áruhiányhoz vezethet. Jelezte, hogy jelenleg Magyarországnak 41 napra van elég kőolaja, 24 napra gázolaja és 14 napra benzine.