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dízel

Most jelentették be az új üzemanyagárakat: szombattól megszakad egy nagy sorozat – ezzel kell számolni a kutakon

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Szombattól megszakad az üzemanyagárak változásának sorozata, mivel a hétvégén nem érkezik újabb nagykereskedelmi árváltozás a hazai töltőállomásokra. A csütörtöki áremelés ellenére a benzinkutak többségénél egyelőre nem változtak a tarifák, így a járművezetők továbbra is a megszokott árakon tankolhatnak: a 95-ös benzin átlagosan 597 forintba, a gázolaj pedig 618 forintba kerül literenként.
Németh Tamás
2026.07.24, 14:30
Frissítve: 2026.07.24, 14:45

A hétvégén nem érkezik újabb nagykereskedelmi árváltozás, így szombattól a benzin és a gázolaj ára is változatlan marad. A csütörtöki nagykereskedelmi emelésből a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban egyelőre egyik üzemanyagtípusnál sem jelent meg változás a legtöbb kúton, írja a Holtankoljak. 

Most jelentették be az új üzemanyagárakat: szombattól megszakad egy nagy sorozat – ezzel kell számolni a kutakon
Most jelentették be az új üzemanyagárakat: szombattól megszakad egy nagy sorozat – ezzel kell számolni a kutakon Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az, hogy nem lesz változás holnaptól, véget vet az elmúlt napokban tapasztalt drágulási sorozatnak. 

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A hazai töltőállomásokon jelenleg az alábbi átlagárak érvényesek:

  • A 95-ös benzin literje 597 forint
  • A gázolaj 618 forintba kerül literenként

Ezek azonban átlagértékek, így az egyes töltőállomások között továbbra is jelentős eltérések lehetnek attól függően, hogy mikor és milyen mértékben vezetik át a nagykereskedelmi árváltozásokat.

A hét eseményei jól mutatják, hogy a hazai üzemanyagpiacra egyre nagyobb nyomás nehezedik. Előbb kedden, majd szerdán és csütörtökön is jelentős nagykereskedelmi áremeléseket jelentettek be. Vagyis néhány nap alatt három egymást követő emelés érkezett, ami ritkán fordul elő ilyen rövid idő alatt. Ez a sorozat szakadt most meg. 

A nagykereskedelmi árak emelkedése ellenére a fogyasztói árak jóval lassabban követik a piaci folyamatokat. Ennek egyik oka, hogy a kutak eltérő készletszintekkel dolgoznak, emellett a kiskereskedelmi szereplők az árrésük módosításával is tompíthatják az azonnali drágulást. 

Emiatt a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak változása időben elválhat egymástól, vagyis egy-egy emelés csak napokkal később jelenik meg a töltőállomások kijelzőin.

Éppen ez történik most is: a csütörtöki nagykereskedelmi áremelés a pénteki országos átlagárakban még nem látható, miközben már a következő drágulás is életbe lép.

Ez növeli annak esélyét, hogy a kutakon a következő napokban több lépcsőben módosulnak az árak, ahogy a korábbi beszerzési költségek fokozatosan beépülnek a fogyasztói árakba.

Energiabiztonság

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