Megérkeztek a legfrissebb üzemanyagárak szerdán, a Holtankoljak tájékoztatása szerint ezúttal nincs változás a nagykereskedelmi áraknál, ennek értelmében csütörtöktől a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad.

Megjött a bejelentés: így változnak az üzemanyagárak szerdától – erre senki nem számított Fotó: Shutterstock

Az üzemanyagárakra erősen ható közel-keleti helyzet a napokban fokozódott , ennek következtében elkezdett drágulni az olaj. A Brent 86 dollár körül mozog a piacon hordónként, a nyersolaj ára is 80 dollár fölött van, az elmúlt heti 75 dollár körüli jegyzéshez képest.

A másik tényező, ami mozgathatja az árakat, az a forint erősödése, vagy éppen gyengülése a dollárhoz képest – az árfolyamgörbét nézve a hazai fizetőeszköz gyengült a dollárral szemben, jelenleg a középárfolyama 313,2 forint.

Ez magával hozza azt, hogy a kutakon többet fizetünk majd az üzemanyagokért.

A hazai töltőállomásokon egyelőre nincs drágulás, a szerdai árak maradnak érvényben holnap is:

A 95-ös benzin 595 forint literenként.

A gázolaj pedig 613 forint literenként.

A keddi szinthez képest, amikor a benzin 587 Ft, a gázolaj pedig 608 Ft volt a kutak érvényesítették a bejelentett nagykereskedelmi drágulást. Így jöttek ki a mai napra ezek a számok. A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással, de tény, hogy jellemzően követik egymást.

Az árakban nincsen semmi meglepő – a fenti okok miatt is – valójában már napok óta esedékes volt. Csakhogy a nagykereskedők eddig (szerdáig) nem léptek, hanem változatlanul hagyták az üzemanyagárakat.

Ennek lehetett örülni, hiszen közben a piaci folyamatok egészen más pályán mozogtak, abszolút a drágítás felé mutatva. Mától azonban végeszakadt a „békeidőnek" Magyarországon is, az iráni helyzet eszkalálódása megérkezett hozzánk is.

Mindez azért is okozhat fejtörést a Tisza-kormánynak, mert amennyiben a kiskereskedők, tehát a benzinkutasok egy az egyben átültetik a saját árazásukba a drágulás volumenét, akkor a benzin és a gázolaj átlagos ára fölötte lesz a csak néhány hete kivezetett védett áraknak, ami még az Orbán-kormánytól örököltek meg Magyar Péterék.

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