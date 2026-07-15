Deviza
EUR/HUF359,32 +0,22% USD/HUF314,56 +0,22% GBP/HUF421,41 +0,25% CHF/HUF388,2 +0,08% PLN/HUF83,03 +0,22% RON/HUF68,54 +0,25% CZK/HUF14,83 +0,32% EUR/HUF359,32 +0,22% USD/HUF314,56 +0,22% GBP/HUF421,41 +0,25% CHF/HUF388,2 +0,08% PLN/HUF83,03 +0,22% RON/HUF68,54 +0,25% CZK/HUF14,83 +0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 594,55 -0,53% MTELEKOM2 632 +0,23% MOL4 242 -0,19% OTP45 350 -0,77% RICHTER11 940 -0,75% OPUS371,5 +0,94% ANY7 100 +0,7% AUTOWALLIS144,5 +1,38% WABERERS4 750 +0,63% BUMIX9 339,98 +0,14% CETOP4 795,87 +0,88% CETOP NTR3 066,8 -0,06% BUX142 594,55 -0,53% MTELEKOM2 632 +0,23% MOL4 242 -0,19% OTP45 350 -0,77% RICHTER11 940 -0,75% OPUS371,5 +0,94% ANY7 100 +0,7% AUTOWALLIS144,5 +1,38% WABERERS4 750 +0,63% BUMIX9 339,98 +0,14% CETOP4 795,87 +0,88% CETOP NTR3 066,8 -0,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tankolás
üzemanyagárak
Mol

Megjött a bejelentés: így változnak az üzemanyagárak szerdától – erre senki nem számított

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Közzétették szerdán az üzemanyagárakat, egyelőre nincs újabb drágulás.
Németh Tamás
2026.07.15, 10:18
Frissítve: 2026.07.15, 10:50

Megérkeztek a legfrissebb üzemanyagárak szerdán, a Holtankoljak tájékoztatása szerint ezúttal nincs változás a nagykereskedelmi áraknál, ennek értelmében csütörtöktől a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad. 

Megjött a bejelentés: így változnak az üzemanyagárak szerdától – erre senki nem számított
Megjött a bejelentés: így változnak az üzemanyagárak szerdától – erre senki nem számított Fotó: Shutterstock

Az üzemanyagárakra erősen ható közel-keleti helyzet a napokban fokozódott , ennek következtében elkezdett drágulni az olaj. A Brent 86 dollár körül mozog a piacon hordónként, a nyersolaj ára is 80 dollár fölött van, az elmúlt heti 75 dollár körüli jegyzéshez képest. 

A másik tényező, ami mozgathatja az árakat, az a forint erősödése, vagy éppen gyengülése a dollárhoz képest – az árfolyamgörbét nézve a hazai fizetőeszköz gyengült a dollárral szemben, jelenleg a középárfolyama 313,2 forint. 

Ez magával hozza azt, hogy a kutakon többet fizetünk majd az üzemanyagokért. 

A hazai töltőállomásokon egyelőre nincs drágulás, a szerdai árak maradnak érvényben holnap is: 

  • A 95-ös benzin 595 forint literenként. 
  • A gázolaj pedig 613 forint literenként.

A keddi szinthez képest, amikor a benzin 587 Ft, a gázolaj pedig 608 Ft volt a kutak érvényesítették a bejelentett nagykereskedelmi drágulást. Így jöttek ki a mai napra ezek a számok.  A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással, de tény, hogy jellemzően követik egymást. 

Az árakban nincsen semmi meglepő – a fenti okok miatt is – valójában már napok óta esedékes volt. Csakhogy a nagykereskedők eddig (szerdáig) nem léptek, hanem változatlanul hagyták az üzemanyagárakat.

Ennek lehetett örülni, hiszen közben a piaci folyamatok egészen más pályán mozogtak, abszolút a drágítás felé mutatva. Mától azonban végeszakadt a „békeidőnek" Magyarországon is, az iráni helyzet eszkalálódása megérkezett hozzánk is.

Mindez azért is okozhat fejtörést a Tisza-kormánynak, mert amennyiben a kiskereskedők, tehát a benzinkutasok egy az egyben átültetik a saját árazásukba a drágulás volumenét, akkor a benzin és a gázolaj átlagos ára fölötte lesz a csak néhány hete kivezetett védett áraknak, ami még az Orbán-kormánytól örököltek meg Magyar Péterék. 

 

Cikkünk frissül...

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu