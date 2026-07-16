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tankolás
üzemanyagár emelkedés
védett ár

Ilyen nincs, újabb üzemanyagár-emelést jelentettek be: egyre jobban a védett árak felett járunk – kiderült, mit lépnek a kutak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ismét emelkednek az üzemanyagárak, már bőven a védett árak felett járunk az árazásban mind a benzinnél, mind a gázolajnál. Közben megszólalt a Mol, az olajtársaság szerint egy-két egyedi esettől eltekintve a hazai piaci szereplők döntő többsége a korábbi hatósági ár szintje alatt tartja az árakat.
Németh Tamás
2026.07.16, 11:00
Frissítve: 2026.07.16, 11:13

Újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik péntektől: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik. Az elmúlt napok módosításait követően várhatóan a töltőállomások áraiban is fokozatosan megjelenik a drágulás, írja a Holtankoljak.hu

Ilyen nincs, újabb üzemanyagár-emelést jelentettek be: egyre jobban a védett árak felett járunk – kiderült, mit lépnek a kutak
Ilyen nincs, újabb üzemanyagár-emelést jelentettek be: egyre jobban a védett árak felett járunk – kiderült, mit lépnek a kutak Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

A mai országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 594 Ft/liter

Gázolaj: 613 Ft/liter

Az új átlagárak szerint a 95-ös 600 forint lesz, a gázolaj pedig 621 forint literenként, ezzel már 5 forinttal vagyunk a védett ár felett a benzinnél, a gázolajnál pedig 6 forinttal. 

Megszólalt a Mol a védett árakról – fontos üzenetet küldött az autósoknak az olajtársaság

Mint arról beszámoltunk, közleményt adott ki csütörtökön a Mol az emelkedő hazai üzemanyagárakkal, valamit a védett ár és a stratégiai olajkészletek felszabadításával kapcsolatban, amivel a piacot és a fogyasztókat igyekszik megnyugtatni az olajvállalat. 

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A Mol a nagykereskedelmi árait a nemzetközi jegyzésekhez és a hazai versenyjogi szabályozáshoz igazítva állapítja meg. Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedtek a nemzetközi jegyzésárak, a hazai piacon ez érvényesült. 

A vállalat szerint a lakosságnak azonban nem ezt, hanem a kiskereskedelmi, töltőállomási árakat érdemes figyelnie.

A Mol árazási politikájában a szomszédos országokra figyel, és ennek megfelelően a hazai üzemanyag termékárai nem drágábbak a régiós átlagnál, azok belesimulnak a szomszédos országok áraiba. Mindezzel a termékegyensúly megmaradhat és nem lesznek ellátási egyenlőtlenségek a térségben. 

Egyúttal kijelenthető, hogy egy-két egyedi esettől eltekintve a hazai piaci szereplők döntő többsége a korábbi hatósági ár szintje alatt tartja az árakat. Tegnap ezért kisebb csoda történt a Mol kútjain, amiről itt írtunk. 

üzemanyagár

A piaci trendek alakulásáról a Világgazdaság is rendszeresen tájékoztat. Ahogyan arról beszámoltunk az üzemanyagárakra erősen ható közel-keleti helyzet a napokban fokozódott, ennek következtében jelentősen drágult az olaj. A Brent hordónkénti ára a július eleji, hordónként 72 dolláros szintről 86 dollárra szökött fel. Csütörtök délelőtt, cikkünk írásakor 84,5 dolláron jár a jegyzés.

Eközben a forint is gyengült a dollárral szemen.

Cikkünk frissül. 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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