Rekordot döntött a cégek optimizmusa: van azonban egy kis bökkenő – egyre kevesebben terveznek beruházást

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Barométere 2026 második negyedévében 52 százalékon állt, vagyis továbbra is az optimista tartományban maradt – mondta Kozák Ákos, a VOSZ társelnöke, az Egyensúly Intézet társalapítója és gazdaságkutatási igazgatója a szervezet legfrissebb, 2026 második negyedéves barométerének bemutatóján.

Kozák Ákos beszélt a vállalkozások helyzetéről / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A mutató ugyan enyhén csökkent az előző negyedévhez képest, de még mindig kedvezőbb képet fest a hazai kis- és középvállalkozások hangulatáról, mint egy évvel korábban. A felmérés szerint az összesített indexet

elsősorban a beruházási hajlandóság visszaesése húzta lefelé,

miközben az üzleti hangulat történelmi csúcsra emelkedett.

Rekordmagas üzleti hangulat a vállalkozásokál

A társelnök a kutatás ismertetésekor kiemelte: az üzleti hangulatot mérő alindex 63 százalékra emelkedett, ami a mérés kezdete óta a legmagasabb érték. A vállalkozások nemcsak a következő negyedévvel kapcsolatban lettek bizakodóbbak, hanem egyéves időtávon is kedvezőbb kilátásokat várnak.

A felmérés szerint javultak az árbevételre vonatkozó várakozások is, miközben a cégek egyre nagyobb része számít arra, hogy a gazdasági környezet stabilabbá válik a következő hónapokban. A VOSZ-tag vállalkozások körében a gazdasági helyzet javulását várók aránya az első negyedévi 11 százalékról 30 százalékra nőtt, miközben a romlást prognosztizálók aránya 49 százalékról 30 százalékra csökkent.

A beruházások továbbra is gyengék

Miközben a hangulat javult, a beruházási kedv éppen ellenkező irányba mozdult. A beruházási alindex 38 százalékról 30 százalékra esett vissza, ami jelentősen rontotta az összesített VOSZ Barométer értékét.

A vállalkozásoknak mindössze 37 százaléka tervez új beruházást az idén, míg új munkavállaló felvételét csupán 24 százalékuk tervezi. A kutatás szerint az elmúlt tizenkét hónapban a korábban tervezett beruházásokat a cégek kevesebb mint fele tudta ténylegesen megvalósítani, ami szintén óvatosságra utal.

A kiszámíthatatlanság továbbra is az egyik legnagyobb probléma

A spontán említések alapján a vállalkozások szerint az ország gazdasági helyzetét leginkább a kiszámíthatatlanság, a korrupció, a magas energiaárak és a szakképzett munkaerő hiánya nehezíti. A VOSZ-tagok és a nem VOSZ-tag vállalkozások véleménye között csak kisebb eltérések mutatkoztak.