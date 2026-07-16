Rekordot döntött a cégek optimizmusa: van azonban egy kis bökkenő – egyre kevesebben terveznek beruházást
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Barométere 2026 második negyedévében 52 százalékon állt, vagyis továbbra is az optimista tartományban maradt – mondta Kozák Ákos, a VOSZ társelnöke, az Egyensúly Intézet társalapítója és gazdaságkutatási igazgatója a szervezet legfrissebb, 2026 második negyedéves barométerének bemutatóján.
A mutató ugyan enyhén csökkent az előző negyedévhez képest, de még mindig kedvezőbb képet fest a hazai kis- és középvállalkozások hangulatáról, mint egy évvel korábban. A felmérés szerint az összesített indexet
- elsősorban a beruházási hajlandóság visszaesése húzta lefelé,
- miközben az üzleti hangulat történelmi csúcsra emelkedett.
Rekordmagas üzleti hangulat a vállalkozásokál
A társelnök a kutatás ismertetésekor kiemelte: az üzleti hangulatot mérő alindex 63 százalékra emelkedett, ami a mérés kezdete óta a legmagasabb érték. A vállalkozások nemcsak a következő negyedévvel kapcsolatban lettek bizakodóbbak, hanem egyéves időtávon is kedvezőbb kilátásokat várnak.
A felmérés szerint javultak az árbevételre vonatkozó várakozások is, miközben a cégek egyre nagyobb része számít arra, hogy a gazdasági környezet stabilabbá válik a következő hónapokban. A VOSZ-tag vállalkozások körében a gazdasági helyzet javulását várók aránya az első negyedévi 11 százalékról 30 százalékra nőtt, miközben a romlást prognosztizálók aránya 49 százalékról 30 százalékra csökkent.
A beruházások továbbra is gyengék
Miközben a hangulat javult, a beruházási kedv éppen ellenkező irányba mozdult. A beruházási alindex 38 százalékról 30 százalékra esett vissza, ami jelentősen rontotta az összesített VOSZ Barométer értékét.
A vállalkozásoknak mindössze 37 százaléka tervez új beruházást az idén, míg új munkavállaló felvételét csupán 24 százalékuk tervezi. A kutatás szerint az elmúlt tizenkét hónapban a korábban tervezett beruházásokat a cégek kevesebb mint fele tudta ténylegesen megvalósítani, ami szintén óvatosságra utal.
A kiszámíthatatlanság továbbra is az egyik legnagyobb probléma
A spontán említések alapján a vállalkozások szerint az ország gazdasági helyzetét leginkább a kiszámíthatatlanság, a korrupció, a magas energiaárak és a szakképzett munkaerő hiánya nehezíti. A VOSZ-tagok és a nem VOSZ-tag vállalkozások véleménye között csak kisebb eltérések mutatkoztak.
A mindennapi működés során ugyanakkor a legégetőbb problémának továbbra is a munkaerőhiány számít, amelyet a csökkenő vásárlóerő, a megrendelések elmaradása, valamint a kiszámíthatatlan gazdasági környezet követ. A vállalkozások szerint ezek a tényezők jelentik jelenleg a legnagyobb akadályt a növekedés előtt.
A kockázatok sem tűntek el
A felmérés szerint a vállalkozások továbbra is jelentős üzleti kockázatokat látnak maguk előtt. A legtöbben a megrendelések elmaradásából fakadó veszteséges működéstől, a gyengülő vásárlóerőtől, valamint partnereik pénzügyi nehézségeitől tartanak.
Emellett változatlanul komoly kockázatként jelenik meg a munkaerőhiány, a kiszámíthatatlan gazdasági környezet és – az évszaknak megfelelően – az aszály, illetve a szélsőséges időjárás gazdasági hatása is.
A VOSZ Barométer eredményei összességében azt mutatják, hogy a hazai kis- és középvállalkozások hangulata érezhetően javult az elmúlt hónapokban, ugyanakkor a cégek továbbra is óvatosak a beruházásokkal. Vagyis miközben a vállalkozók egyre bizakodóbban tekintenek a jövőbe, a hosszabb távú fejlesztési döntéseknél továbbra is a kivárás jellemző.