Így változik az életünk július elsejével: mutatjuk, mire figyeljen szerdától
Budapesten megszűntek a parkolóautomaták, valamint bővült az agglomeráció éjszakai közlekedése. Egy új uniós rendelet következtében az alacsony értékű csomagok vámja is megváltozott, a Semmelweis-nap miatt pedig az egészségügy döntően csak ügyeleti rendben működik.
Megváltozott a budapesti parkolás
Július 1-jétől megszűntek a parkolóautomaták Budapesten. Mostantól kizárólag
- mobilos alkalmazáson keresztül,
- SMS-sel vagy
- hanghívással lehet fizetni a parkolásért.
A Fővárosi Közgyűlés indoklása szerint az automatás pénzbeszedés milliárdos tételekkel többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek.
Több autós egyesület tiltakozik az új parkolási rendszer ellen. Néhányan a készpénzfizetési lehetőséget hiányolják, amire csak az ügyfélszolgálaton van lehetőség, mások azt kifogásolják, hogy a nehezebb, 2 tonna feletti autóknak hamarosan dupla parkolási díjat kell fizetni. Ez a módosítás az elektromos autókat is érinti, ezért az eddigi ingyenesség után ez sokkszerű változást jelenthet az érintetteknek.
A budapesti parkolási díjak is módosultak július 1-jétől, zónától függően 30 és 50 százalék közötti mértékben:
- Az A zónában 600-ról 800 forintra,
- a B zónában 450-ről 600 forintra,
- a C zónában 300-ról 400-ra,
- a D zónában 200-ról 300 forintra nőtt az óradíj.
Az őrzött P+R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forintra emelkedett óránként.
A főváros vezetése korábban azt kommunikálta, hogy a BudapestGO-ban vásárolt BKK-bérletekkel majd kedvezményesen lehet parkolni, de kiderült
az ehhez szükséges fejlesztés egyelőre nem készült el, mert a főváros nem tudott rá forrást biztosítani
Az ígéret szerint a BKK-bérlettel rendelkezők 25 százalékos kedvezményt kapnának a parkolási díjakból.
Így változik az éjszakai közlekedés
A hónap elejétől bővült az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése. Az első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő, valamint Vecsés térsége kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is.
A nyár második felében újabb települések következnek. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter június elején bejelentette, hogy a BKK-val közösen teljesen újragondolták az éjszakai hálózatot, ami érinti a kék buszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. A miniszter arról is beszélt, hogy később a Volánbusz járatait is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel, így a minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbuszjáratok hálózata, és menetrendje is módosul.
Új uniós vám a csomagokra
Július 1-jétől az összes európai uniós tagállamban érvényesek az új vámszabályok: az Európai Unión kívüli webáruházakból (harmadik országokból) rendelt, 150 euró alatti értékű csomagok után 3 eurós vámot kell fizetni.
A 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg.
Ha valaki például 20 darab azonos típusú pólót vásárol, akkor azok vámtarifaszáma feltételezhetően megegyezik, tehát 3 eurót kell utánuk fizetni. Azonban ha a póló mellé vásárolunk még három különböző terméket, akkor négyszer három eurót kell fizetni.
A magánszemélyeknek a vámokkal nincs teendőjük, hiszen a kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott webáruház megbízottja intézi.
Munkaszüneti nap az egészségügyben
Július 1-e Semmelweis-nap, ami az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti napot jelent. Szerdán a folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ügyeleti rend szerint tartanak nyitva. A háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak zárva vannak.
Változások a külföldi fuvarozásban
A fuvarozásban Európa-szerte változások léptek életbe. A könnyű haszonjárművek esetében a tachográf-kötelezettség már kiterjed azokra a furgonokra is, amelyekkel nemzetközi, üzletszerű áruszállítást vagy kabotázst végeznek.
Hollandiában az Eurovignette-et elektronikus, kilométerarányos útdíjrendszer váltja fel. Az új díjfizetés az összes autópályára, több országos főútra és néhány helyi szakaszra is kiterjed.
Belgiumban szintén 2026. július 1-jétől módosul az útdíj számítása. Flandriában a meglévő tarifák mellé új, a jármű szén-dioxid-kibocsátási osztályához kötött díjelem kerül. Minél jobb a besorolás annál kisebb az út teljes költsége.
Romániában az új útdíjrendszert eredetileg 2026 júliusában indították volna, a parlament azonban a TollRo bevezetését 2026. július 1-jéről 2026. október 1-jére halasztotta.