Így változik az életünk július elsejével: mutatjuk, mire figyeljen szerdától

Budapesten megszűntek a parkolóautomaták, valamint bővült az agglomeráció éjszakai közlekedése. Egy új uniós rendelet következtében az alacsony értékű csomagok vámja is megváltozott, a Semmelweis-nap miatt pedig az egészségügy döntően csak ügyeleti rendben működik.

Változik a budapesti parkolás / Fotó: AFP

Megváltozott a budapesti parkolás

Július 1-jétől megszűntek a parkolóautomaták Budapesten. Mostantól kizárólag

mobilos alkalmazáson keresztül,

SMS-sel vagy

hanghívással lehet fizetni a parkolásért.

A Fővárosi Közgyűlés indoklása szerint az automatás pénzbeszedés milliárdos tételekkel többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek.

Több autós egyesület tiltakozik az új parkolási rendszer ellen. Néhányan a készpénzfizetési lehetőséget hiányolják, amire csak az ügyfélszolgálaton van lehetőség, mások azt kifogásolják, hogy a nehezebb, 2 tonna feletti autóknak hamarosan dupla parkolási díjat kell fizetni. Ez a módosítás az elektromos autókat is érinti, ezért az eddigi ingyenesség után ez sokkszerű változást jelenthet az érintetteknek.

A budapesti parkolási díjak is módosultak július 1-jétől, zónától függően 30 és 50 százalék közötti mértékben:

Az A zónában 600-ról 800 forintra,

a B zónában 450-ről 600 forintra,

a C zónában 300-ról 400-ra,

a D zónában 200-ról 300 forintra nőtt az óradíj.

Az őrzött P+R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forintra emelkedett óránként.

A főváros vezetése korábban azt kommunikálta, hogy a BudapestGO-ban vásárolt BKK-bérletekkel majd kedvezményesen lehet parkolni, de kiderült

az ehhez szükséges fejlesztés egyelőre nem készült el, mert a főváros nem tudott rá forrást biztosítani

Az ígéret szerint a BKK-bérlettel rendelkezők 25 százalékos kedvezményt kapnának a parkolási díjakból.

Így változik az éjszakai közlekedés

A hónap elejétől bővült az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése. Az első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő, valamint Vecsés térsége kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is.