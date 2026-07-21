Varga Mihály kulcsfontosságú nyilatkozatot tett a forintról: pontosan elmondta, mit gondol az árfolyamáról – ezt szeretné elérni a Magyar Nemzeti Bank
Nem a forint árfolyamának meghatározása a Magyar Nemzeti Bank célja, hanem a stabil és kiszámítható árfolyam biztosítása – erről beszélt Varga Mihály jegybankelnök. A jegybank vezetője szerint az árstabilitás továbbra is elsődleges, miközben az olajpiaci folyamatokat is fokozott figyelemmel követik.
A jegybank vezetője a kamatpolitikáról és a forint helyzetéről szólva hangsúlyozta: a jegybanknak nincs árfolyamcélja, célja egy stabil, kiszámítható nemzeti fizetőeszköz biztosítása.
A forint árfolyamában nincs célja a jegybanknak, stabil, kiszámítható forintot szeretnénk
– fogalmazott Varga Mihály a keddi sajtótájékoztatója során. Szerinte a gazdaság szereplőinek nem az a legfontosabb, hogy az euró árfolyama egy adott szinten álljon, hanem az, hogy a vállalkozások és a befektetők előre tudjanak tervezni, ne kelljen jelentős árfolyamkilengésekkel számolniuk.
A jegybankelnök szerint ezért sem lehet egyszerűen kijelenteni, hogy a jelenlegi forint erős vagy gyenge. Úgy fogalmazott: nem tekinti sem erősnek, sem gyengének a hazai fizetőeszközt, ugyanakkor azt fontosnak tartja, hogy az elmúlt években tapasztalt nagy árfolyam-ingadozások ne ismétlődjenek meg.
Varga Mihály: a monetáris tanács további kamatvágásra lát lehetőséget
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke délután 15 órától tart sajtótájékoztatót, miután ülésezett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A jegybankárok a mai kamatdöntő ülésükön a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentették az alapkamatot, amely így holnaptól 5,75 százalék.
Varga Mihály: az árstabilitás mindennél fontosabb
A jegybankelnök a magas pozitív reálkamat fenntartását is megvédte. Kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Bank elsődleges törvényi feladata továbbra is az árstabilitás biztosítása, ennek érdekében pedig indokolt az óvatos monetáris politika.
A pozitív reálkamatnak szerinte nemcsak az infláció letörésében volt fontos szerepe, hanem az ország finanszírozásában is. Mint mondta, ez biztosította, hogy a befektetők számára ne legyen kérdés Magyarország működőképessége és finanszírozhatósága.
A jegybank ugyanakkor továbbra is fokozott figyelemmel követi a nemzetközi energiaárak alakulását. Varga Mihály szerint jelenleg rendkívül nehéz előre jelezni, milyen irányt vesz az olajpiac.
Ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy a következő hetekben az energiapiacon milyen változások történnek
– fogalmazott. Hozzátette ugyanakkor, hogy az eddigi olajármozgások nem indokolták a kamatpálya módosítását.
A forint árfolyama az elmúlt hónapokban a nemzetközi befektetői hangulat, az európai és amerikai kamatvárakozások, valamint a geopolitikai kockázatok hatására is többször jelentősen elmozdult. A jegybank üzenete azonban változatlan: nem egy konkrét árfolyamszint elérése a cél, hanem az, hogy a forint stabil környezetet biztosítson a magyar gazdaság szereplőinek, miközben az infláció tartósan a jegybanki cél közelében marad.
Óriásit fordult a forint: minden előnyét feladta, már az euró és a dollár is ütött rajta – Varga Mihály épp ezt akarta elkerülni
Megütötték a hazai fizetőeszközt a jagybenk kamatdöntését és varga Mihály megszólalása után. A hazai valutának nem segített az sem, hogy a magyar kormányfő államcsődközeli helyzetről beszélt az Országgyűlésben. Az euró 360-ról 363 forint közelébe drágult, a dollár jegyzése 315,5-ről 318 forint fölé emelkedett.