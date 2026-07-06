Varga Mihálynak egyelőre semmi nem állhatja útját: kedden akár egy újabb meglepetés is jöhet a magyar gazdaságból
Továbbra sincsen érdemi árnyomás a magyar gazdaságban, ami komoly mozgásteret adhat a Magyar Nemzeti Banknak a a következő hónapok kamatvágásaihoz – erre hívták fel a figyelmet a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők. Kedden közli a Központi Statisztikai Hivatal a júnusi inflációs adatokat. A Világgazdaság elemzői konszenzusa szerint júniusban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 1,9 százalékkal, míg havi bázison 0,1 százalékkal emelkedhettek. Ezzel tehát már a hatodik egymást követő hónapban mardadhatott 3 százalék alatt az infláció. Utoljára 2018-ban volt ilyen hosszú időn keresztül a jegybank céja alatt a pénzromlás üteme Magyaroszágon.
Varga Mihálynak egyelőre semmi nem állhatja útját: akár újabb meglepetés is jöhet az inflációban
Az idei év egyik legnagyobb meglepetését a magyar gazdaságban egyértelműen az infláció szolgáltatta. Az év elején még a kormány és a jegybank egyaránt jóval 3 százalék feletti pénzromlással számolt, a februárban kirobbant iráni háború pedig tovább erősítette az inflációs kockázatokat. A Magyar Nemzeti Bank ennek megfelelően a márciusi előrejelzésében még 3,8 százalékos éves inflációval kalkulált.
Ehhez képest a májusi infláció kellemes meglepetést okozott. Noha az elemzők arra számítottak, hogy az energiaárak emelkedése fokozatosan begyűrűzik a magyar gazdaságba, a fogyasztói árak átlagosan mindössze 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.
A kedvező folyamatokat a jegybank júniusi inflációs jelentése is megerősítette: az MNB 2026 egészére már csupán 1,8 százalékos inflációt valószínűsített. A vártnál jóval kedvezőbb prognózis az elemzőket is meglepte, ugyanakkor elegendő alapot adott a monetáris tanácsnak ahhoz, hogy négy hónap szünet után júniusban csökkentse az alapkamatot.
De ami ennél is nagyobb meglepetést okozott, hogy a vártnál kedvezőbb inflációs pálya miatt a jegybank lazított eddigi szigorú hangvételén.
Varga Mihály jegybankelnök a kamatdöntést követő sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a nyári hónapokban összesen 3 db 25 bázispontos kamatvágást hajthat végre az MNB. Az elemzők a jegybank optimizmusát az iráni háború lezárásával és az energiaárak gyors visszarendeződésével magyarázták, és persze a forinttal, ami az év eleje óta több mint 7 százalékot erősödött.
"Júniusban nem számítok különösebb meglepetésre az inflációban, nem látok olyan tényezőt, ami amellett szólna, hogy ebben a hónapban különösebben be kellett volna indulnia a pénzromlásnak" – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki arra számít, hogy az infláció az előző havi 1,8 százalékos szintje körül alakulhatott, azaz az infláció továbbra is a cél, sőt a célsáv alatt van és elmaradt az eurózóna 2,8 százalékos inflációjától.
A fő kérdés szerinte, hogy az előző hónaphoz hasonlóan benne van-e a pakliban egy nagyobb meglepetés. Erre azért alapesetben nem számít, de az infláció kapcsán az elmúlt időszakban sokszor érkezett kellemes meglepetés.
Júniusban a legtöbb tényező az alacsony infláció mellett szólt: a forint erős, az inflációs várakozások alacsonyan tartózkodnak és a külső infláció is mérséklődött.
Az olaj ára ekkor már csökkenni kezdett, de az üzemanyagárak csak a hónap második felében csökkentek a védett ár alá, így ennek havi alapú inflációs hatása még elhanyagolható.
Molnár Dániel, az MGFÜ Makroelemzési Osztályának vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet az élelmiszerek esetében júniusban jellemző a szezonális havi árcsökkenés, ami a forinterősödés folytatódó begyűrűzésével együtt tovább lassuló élelmiszerinflációt eredményezhetett.
A többi termékcsoport esetében nem jellemző az érdemi júniusi átárazás, így a nagyobb havi áremelkedés mindenképp meglepetést jelentene
– tette hozzá Molnár Dániel, ak kiemelte, hogy tavaly május közepe óta van érvényben a drogériák esetében az árrésstop, amelynek statisztikai hatása júniusban kifut, ez azonban csak minimális hatással van a teljes inflációs kosár árára. A legnagyobb kérdőjel a szolgáltatások árváltozása, itt az elmúlt hónapokban a forint erősödésének hatása nem jelent meg, így kérdéses, hogy ebben történik-e változás júniusban. Várakozásaik szerint júniusban csak minimálisan gyorsult az áremelkedési ütem, így az infláció ismét a jegybanki toleranciasáv alatt, 1,9 százalékon alakulhatott, miközben havi alapon 0,2 százalékkal nőhettek az árak.
Több termék ára is csökkenhtetett júniusban
Balog-Béki Márta, az MBH Bank vezető elemzője azt emelte ki, hogy júniusban a fogyasztói árak stagnálhattak, amely nyomán az év/év mutató 1,9 százalékon alakulhatott. Májusban az élelmiszerek árcsökkenése kisebb meglepetést okozott, azonban itt a kedvező trend fennmaradását várják, emellett az erősebb forintárfolyam miatt az import termékért is kevesebbet kellett fizetni.
Az élelmiszerek mellett a tartós cikkek és a háztartási energia esetében is árcsökkenésre számítanak júniusban.
Az üzemanyagárak esetében nem számítanak változásra, mivel a megfigyelési időszakban még érvényben voltak a védett árak. Az iráni konfliktus körüli rendezési kísérlet a vártnál gyorsabb olajárcsökkenést okozott és ennek következtében a védett üzemanyagár úgy került kivezetésre június végén, hogy az nem okozott áremelkedést, ráadásul a korábban júliusra halasztott jövedékiadó-emelés is elhalasztásra kerülhet. Emellett kisebb áremelkedéssel számolnak a ruházati termékek, valamint a szolgáltatások esetében.
Júliustól gyorsulhat az infláció
Az év további részében várható inflációval kapcsolatban Molnár Dániel arra mutatott rá, az elmúlt időszakban érdemben javult a globális energiapiac helyzete az USA-iráni megállapodást követően, amelynek köszönhetően enyhült a kockázata annak, hogy egy jelentős energiasokk hatása érje el a magyar gazdaságot. "Habár a háború hatása – sérült infrastruktúra – miatt a korábbinál magasabb energiaárakkal kell számolni továbbra is, ez várhatóan nem tudja majd ellensúlyozni a kedvező folyamatokat, az erősebb árfolyam begyűrűzését".
A következő hónapokban ezzel együtt is az infláció gyorsulásával számolunk, egyrészt június végével lejárnak a bank- és telekommunikációs szektorral kötött megállapodások, ami miatt tavaly és idén év elején elhalasztották az inflációkövető áremeléseket, miközben augusztustól például a taxi vagy szerencsejáték ára is emelkedik
– figyelmezetett az elemző. Szerinte kérdés még az élelmiszer-árrésstop jövője, amelynek kivezetéséről még nem született döntés, ennek hatása viszont várhatóan a bevezetéskorinál érdemben kisebb, néhány tizedszázalékpont lehet a teljes inflációra. "Összességében így előrejelzésünk szerint év végéig a jegybanki célig, 3,0 százalékra gyorsulhat az infláció, éves áltagban pedig 2,3 százalékot tehet majd ki" – emelte ki Molnár Dániel.
Jöhet a következő kamatvágás a jegybanktól
"Jelentősen csökkentettük az inflációs várakozásunkat: már úgy látjuk, hogy elérhető távolságba került egy 2 százalék körüli infláció az idén, bizonyos feltételezések mentén könnyen 2 százalék alá is mehet az éves átlag" – írta kommentárjában Becsey Zsolt, az Unicredit Bank vezető elemzője. Hozzátette: a csökkentés mellett szólt az általuk korábban vártnál alacsonyabb olajárpálya mellett a szelíd átárazási hajlandóság (főleg élelmiszerek esetében), amely főként a kiskereskedelmi szektor árversenyének eredménye, de hozzájárul a világpiaci élelmiszerárak alacsony alakulása és a forinterősödés is. A maginfláció ugyancsak 2 százalék körül alakulhat.
Az iparcikkeknél látnak inflációs kockázatot a memóriaárak emelkedése miatt, ugyanakkor ennek hatását részben kompenzálja az árfolyam és az ilyen termékeknél megszokott minőségi kiigazítás.
A jövő évet tekintve már jóval több kockázara számítanak, de azt gondolják, hogy ezekkel együtt is az inflációs cél közelében alakulhat az év egésze. A maginfláció jövőre rövid ideig 4 százalékon tetőzhet, éves átlagban 3,5 százalékos maginflációt vár az Unicredit Bank.
Becsey Zsolt szerint monetáris politikai szempontból reálisnak tűnik az MNB által megelőlegezett két további kamatvágás, sőt két addicionálisra is látnak esélyt még azzal együtt is, hogy az MNB legfrissebb inflációs pályájánál magasabb inflációval számolnak. "A várakozásunk nagyságrendileg megegyezik a piaci árazással, így ha ezen az úton megy végig az MNB, és az infláció is kontroll alatt marad, a kamatvágási ciklusnak nem kellene jelentős árfolyamhatással járnia" – húzta alá az elemző.