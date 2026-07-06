Varga Mihálynak egyelőre semmi nem állhatja útját: kedden akár egy újabb meglepetés is jöhet a magyar gazdaságból

Továbbra sincsen érdemi árnyomás a magyar gazdaságban, ami komoly mozgásteret adhat a Magyar Nemzeti Banknak a a következő hónapok kamatvágásaihoz – erre hívták fel a figyelmet a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők. Kedden közli a Központi Statisztikai Hivatal a júnusi inflációs adatokat. A Világgazdaság elemzői konszenzusa szerint júniusban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 1,9 százalékkal, míg havi bázison 0,1 százalékkal emelkedhettek. Ezzel tehát már a hatodik egymást követő hónapban mardadhatott 3 százalék alatt az infláció. Utoljára 2018-ban volt ilyen hosszú időn keresztül a jegybank céja alatt a pénzromlás üteme Magyaroszágon.

Varga Mihálynak egyelőre semmi nem állhatja útját: akár újabb meglepetés is jöhet az inflációbanFotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihálynak egyelőre semmi nem állhatja útját: akár újabb meglepetés is jöhet az inflációban

Az idei év egyik legnagyobb meglepetését a magyar gazdaságban egyértelműen az infláció szolgáltatta. Az év elején még a kormány és a jegybank egyaránt jóval 3 százalék feletti pénzromlással számolt, a februárban kirobbant iráni háború pedig tovább erősítette az inflációs kockázatokat. A Magyar Nemzeti Bank ennek megfelelően a márciusi előrejelzésében még 3,8 százalékos éves inflációval kalkulált.

Ehhez képest a májusi infláció kellemes meglepetést okozott. Noha az elemzők arra számítottak, hogy az energiaárak emelkedése fokozatosan begyűrűzik a magyar gazdaságba, a fogyasztói árak átlagosan mindössze 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

A kedvező folyamatokat a jegybank júniusi inflációs jelentése is megerősítette: az MNB 2026 egészére már csupán 1,8 százalékos inflációt valószínűsített. A vártnál jóval kedvezőbb prognózis az elemzőket is meglepte, ugyanakkor elegendő alapot adott a monetáris tanácsnak ahhoz, hogy négy hónap szünet után júniusban csökkentse az alapkamatot.

De ami ennél is nagyobb meglepetést okozott, hogy a vártnál kedvezőbb inflációs pálya miatt a jegybank lazított eddigi szigorú hangvételén.

Varga Mihály jegybankelnök a kamatdöntést követő sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a nyári hónapokban összesen 3 db 25 bázispontos kamatvágást hajthat végre az MNB. Az elemzők a jegybank optimizmusát az iráni háború lezárásával és az energiaárak gyors visszarendeződésével magyarázták, és persze a forinttal, ami az év eleje óta több mint 7 százalékot erősödött.