Varga Mihály üzent a magyaroknak: 26 ezer milliárd forint sorsa még nem dőlt el – a tőzsdén látná szívesen megtakarításaikat

Újabb történelmi csúcsokat ért el a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), amelynek teljesítménye nemcsak a befektetők, hanem a magyar gazdaság, a vállalatok és a lakosság számára is kedvező hatásokkal jár – erről beszélt Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a BÉT ünnepélyes kereskedésindító csengetésén.

Nagy bejelentést tett Varga Mihály Kárám András társaságában / Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

Az eseményen Kármán András pénzügyminiszter és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is részt vett.

Varga Mihály hangsúlyozta: a jegybank továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás fenntartása mellett, amelyhez a hazai tőkepiac erős teljesítménye is jelentősen hozzájárul.

Kiemelte, hogy a Budapesti Értéktőzsde az elmúlt bő egy évtizedben látványos fejlődésen ment keresztül:

piaci mérete több mint négyszeresére nőtt, miközben a részvénykibocsátók száma közel negyvennel emelkedett.

Jelenleg már 154 vállalat részvényeivel kereskednek a hazai tőzsdén.

A jegybankelnök szerint a BUX-index folyamatosan új történelmi rekordokat dönt, és már a 140 ezer pontos szint közelében jár. Úgy fogalmazott, hogy a Budapesti Értéktőzsde ma már valamennyi fontos mutató alapján a világ élvonalába tartozik, a közép-európai régióban pedig Varsó után a második legjelentősebb értéktőzsdének számít.

Varga Mihály külön kitért arra is, hogy a Magyar Nemzeti Bank stratégiai célja a lakossági megtakarítások nagyobb arányú tőkepiaci hasznosítása.

Elmondása szerint a magyar háztartások pénzügyi vagyona már meghaladja a 124 ezer milliárd forintot, amelyből mintegy 26 ezer milliárd forint szabadon felhasználható, így jelentős további növekedési potenciál rejlik a lakossági befektetésekben.

A jegybankelnök szerint a tőzsde eredményei összhangban állnak az MNB stabilitási célkitűzéseivel.

Ennek alátámasztására felidézte, hogy az infláció júniusban 1,7 százalékra mérséklődött, a forint árfolyama a tavaly áprilisi 410 forint körüli euróárfolyamról jelenleg mintegy 360 forintra erősödött, miközben a nemzetközi tartalékok rekordmagasságba, 61 milliárd euróra emelkedtek.

Az eseményen Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója arról beszélt, hogy a magyar tőkepiac fejlesztése közös gazdasági érdek.