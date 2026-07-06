Zseniális ötlet: így lehet nulla forintból lecserélni a vármegye táblákat megint megyésre, rajonganak érte a magyarok – 50 milliót spórolhat a kormány

Miután kiderült, hogy a 2023-ban leszerelt megyetáblák már nincsenek meg, a Magyar Közút közölte: összesen 589 új megyehatár-jelző táblát kellene elkészíteni és kihelyezni a vármegyések helyett, ami becslésük szerint csaknem 50 millió forintos költséget jelentene. A társaság szerint a korábbi táblákat időközben más célra használták fel, így azok visszahelyezésére nincs lehetőség.

A jelenleg hatályos útügyi előírások nem teszik lehetővé a közúti jelzőtáblák ilyen jellegű átmatricázását, mennek a vármegye-táblák / Fotó: archív / Pezzetta Umberto / Zaol.hu

A hír azonban váratlan fordulatot vett a közösségi médiában. Egy Facebook-bejegyzés ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy a teljes csere helyett elegendő lenne egyszerűen letakarni a „vár” szótagot, így a táblák ismét a „megye” feliratot mutatnák. A bejegyzés rövid idő alatt hatalmas érdeklődést váltott ki, rengeteg reakciót és megosztást gyűjtött, sokan pedig azt írták:

ennél olcsóbb

és egyszerűbb megoldást

nehéz lenne elképzelni. Az ötlet azért is kapott nagy visszhangot, mert első ránézésre valóban minimális ráfordítással megoldhatónak tűnik. A közösségi oldal kommentelői szerint néhány matrica elegendő lenne ahhoz, hogy ne kelljen százmilliókhoz közelítő költségeket fordítani egy újabb országos táblacserére.

A közösségi médiában felvetett matricás megoldás ugyanakkor nem szerepel a Magyar Közút által ismertetett lehetőségek között. Az útügyi műszaki szabályozás szerint az előírásoktól eltérő műszaki megoldásokról az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság alakíthat ki egyedi szakmai állásfoglalást, ugyanakkor arra nem találtunk nyilvános nyilatkozatot, hogy a vármegyehatár-táblák átmatricázása ilyen módon engedélyezhető lenne.

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A vita így már nemcsak arról szól, hogy visszatér-e a megye elnevezés, hanem arról is, miként lehetne ezt a lehető legkisebb költséggel megvalósítani. A közösségi médiában népszerűvé vált javaslat ugyan egyelőre csak ötlet, mégis ráirányította a figyelmet arra, hogy a közel 50 millió forintra becsült táblacsere helyett létezhetne egy jóval takarékosabb megoldás is, amennyiben a jogszabályi környezet ezt lehetővé tenné.