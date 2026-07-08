Itt az első vármegyeszékhely, ami nem cseréli le a tábláit megyésre: előre megmondta a polgármester, miért nem teszik meg – „Semmilyen kötelességgel nem jár a visszanevezés"

A vármegyetáblákat Magyarországon szinten mindenhol le kell majd cserélni a közeljövőben, azonban Zalaegerszegen nincs teendő ennek kapcsán. A zalai megyeszékhelyen többek között a könyvtár is megyei, nem vármegyei.

Zalaegerszegen nem kell cserélni a vármegye megnevezéséket, és ennek egyszerű oka van / Fotó: Balaicz Zoltán Facebook-oldala

„Közel ezer esztendővel ezelőtt hozta létre államalapító Szent István királyunk a vármegyéket, amelyek 1950-ig, a kommunista tanácsrendszer bevezetéséig működtek. Az 1990-es rendszerváltoztatás után a közigazgatásban visszaállt az önkormányzatiság, a területi beosztás megyékre módosult. 2023. január 1-től a megyéket vármegyékre nevezték át, de Magyar Péter miniszterelnök nemrég sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hamarosan visszaáll a megye elnevezés" – idézte Balaicz Zoltánt, Zalaegerszeg polgármesterét a Zaol.hu Zala vármegyei hírportál.

„Zalaegerszegen azonban nem kell módosítanunk semmilyen városi, önkormányzati intézményi elnevezést, ugyanis eleve nem változtattuk meg azokat" – írta a polgármester májusban a Facebook-oldalán.

Balaicz Zoltánfelsorolta, hogy:

Az önkormányzat hivatalos elnevezése eddig is Zalaegerszeg Megyei Jogú Város volt, nem változott „vármegyei jogúvá”, így visszanevezni sem kell.

A érdekképviseleti szövetségük neve is maradt 2023 után is Megyei Jogú Városok Szövetsége, így itt sincs teendő.

2022-ben dönteni kellett, hogy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár elnevezését módosítják-e „vármegyeire”, de akkor úgy határoztak, hogy meghagyjuk az eredeti nevet, így ezt sem kell most visszaváltoztatniuk.

A vármegyék megyékre történő visszanevezése tehát Zalaegerszeg önkormányzata esetében semmilyen döntéssel, illetve költséggel nem jár, hiszen 2023-ban nem változtatták meg a hatáskörükbe tartozó megnevezéseket.

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A vármegye–megye vita azután kapott új lendületet, hogy a Tisza Párt bejelentette: kormányra kerülése esetén ismét a megye és kormánymegbízott elnevezést használná a jelenlegi vármegye és főispán helyett. A kérdés gyorsan politikai vitává vált, majd a költségek is reflektorfénybe kerültek.