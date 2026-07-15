Lázár János filctollát hibáztatja Vitézy Dávid – el nem végzett munkáról és rombolásról beszélt a közlekedési miniszter

A hazahozott uniós források jelentős részét vasúti járműbeszerzésekre, valamint a HÉV- és InterCity-flotta megújítására fordítja a kormány – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az InfoRádióban. A tárcavezető az interjúban egyúttal beszélt arról is, hogy már zajlik egy átfogó vasúti infrastruktúra-fejlesztési program előkészítése.

A vasúti beruházásokat nem választási ciklusokban érdemes értékelni – véli a közlekedési és beruházási miniszter. / Fotó: Hatlaczki Balazs

Egy kéz alá szervezik az összes vasúti jámű-beszerzést

Vitézy Dávid kifejtette: a kormány már meghozta a szükséges döntéseket egy országos közlekedésszervező társaság létrehozásáról. Az erről szóló törvény részletes parlamenti vitája jelenleg is zajlik, a zárószavazást pedig július 21-re tervezik. A tárcavezető ismertetése szerint a szervezet feladata lesz a nagy vasúti járműbeszerzések lebonyolítása.

A miniszter arról is beszélt, hogy a szerdai kormányülésen áttekintik a felszabadított uniós források felhasználását. Egyes beruházásokat időközben áthelyeztek a helyreállítási alapba, ezért további fejlesztésekre is maradt pénz – közölte.

Vitézy Dávid célként határozta meg egy olyan program elindítását, amely egyszerre foglalja magában

a HÉV-vonalak és a vasúti pályák felújítását,

az állomások korszerűsítését,

valamint a járműállomány cseréjét.

A projektek pontos sorrendjéről még nem született végleges döntés, de a vasúti beruházásokat nem választási ciklusokban érdemes értékelni – magyarázta a tárcavezető. Úgy fogalmazott:

négy év alatt már jól látható eredmények születhetnek, de sok esetben inkább az építkezések megindulása lesz érzékelhető, mint a teljesen elkészült fejlesztések.

Vitézy Dávid szerint a jelenlegi helyzetet jelentősen nehezíti, hogy számos vasúti beruházás előkészítése félbemaradt. Példaként említette a lajosmizsei, a veresegyházi, a Debrecen–Nyíregyháza és a Hatvan–Füzesabony vasútvonal fejlesztését, a repülőtéri vasút, a Déli Körvasút folytatásának, valamint a ráckevei és szentendrei HÉV korszerűsítésének terveit.

Állítása szerint egyik projekt sem áll azonnali kivitelezésre alkalmas állapotban, mert hiányoznak a végleges tervek, az engedélyek és több szükséges hozzájárulás. Vitézy úgy fogalmazott, hogy ha ezek az előkészítő munkák elkészültek volna, számos beruházás már most elindulhatna.

Hogyha a munkát elvégezték volna, és Lázár János nem a filctollával rombol, akkor most nagyon sok mindent azonnal lehetne indítani, így most ezzel még lesznek azért elég jelentős feladataink

– húzta alá.