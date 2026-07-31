Energiaválság Magyarországon: készül az eddigi legszigorúbb vasúti korlátozás, még ma kihirdetheti a kormány - az áramhiány miatt leállíthatják a közlekedését a tehervonatoknak
A miniszterelnök szerint a kritikus időszakokban minden olyan megoldást számításba kell venni, amely érdemi energiamegtakarítást hozhat. Példaként említette, hogy a kormány megvizsgálja a vasúti teherszállítás átmeneti felfüggesztésének lehetőségét a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban. Egy ilyen intézkedéssel akár 90 megawatt teljesítmény is felszabadítható lenne.
A cégek után a vasúti teherszállítás energiafogyasztását is lejjebb tekerik
A vasúti teherszállítás korlátozásáról és a kapcsolódó védelmi intézkedésekről a védelmi munkacsoport hozhat végleges döntést. A vizsgált lépés célja, hogy a villamosenergia-rendszer esti terhelése mérséklődjön abban az időszakban, amikor a fogyasztás jellemzően a legmagasabb szintre emelkedik.
Mint ahogy arról a kormányfő korábban beszámolt: az atomerőmű kiesése mintegy 2000 megawattos teljesítményhiányt okoz a hazai hálózatban.
A kieső kapacitás jelentős része importból pótolható, ugyanakkor a csúcsidőszaki igények kezeléséhez szükség van a fogyasztás átmeneti visszafogására is – jelezte Magyar Péter.
Mint ahogy azt korábbi cikkünkben írtuk: Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy folyamatosan érkeznek a nagy energiafogyasztók vállalásai az ipari felhasználás mérséklésére. A kormányfő egy táblázatra hivatkozva azt mondta, több jelentős szereplő már megadta, mekkora energiafelhasználás-csökkentést vállal, miközben néhány vállalat még pontosítja a számait.
A Mol 63 megawattos teljesítménycsökkentést vállalt, ami Magyar Péter ismertetése szerint a társaság teljes energiafelhasználásának mintegy 40 százalékát jelenti. A MÁV szintén jelentős megtakarítást tervez, és több akkumulátorgyártó vállalat is jelezte részvételi szándékát.