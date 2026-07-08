Hivatalos: a Fülöp-szigeteki kormány megtalálta a megoldást, mégis tud vendégmunkásokat küldeni Magyarországra – a Tisza-kormány nem zárt be egy kiskaput

A magyar kormány döntése nyomán ugyan szigorodtak a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazásának szabályai, de továbbra is maradtak olyan lehetőségek, amelyek révén külföldi – köztük filippínó – munkavállalók érkezhetnek Magyarországra. A Fülöp-szigeteki Migráns Munkavállalók Minisztériuma (DMW) szerint az új rendelet nem érinti a közvetlen foglalkoztatási konstrukciókat.

A tárca 35-2026-os számú tájékoztatója alapján a harmadik országbeli állampolgárok, így a filippínók foglalkoztatása továbbra is lehetséges munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel. Ennek feltétele többek között, hogy Magyarország vagy az Európai Unió visszafogadási megállapodást kössön az adott országgal, vagy az érintett állam rendelkezzen hivatalosan elismert szervezettel Magyarországon, amely garantálja állampolgárai visszatérését szabálytalanság esetén.

A minisztérium hangsúlyozta: az új szabályozás nem visszamenőleges hatályú, így nem érinti a június 5. előtt kiadott engedélyeket. Kivételt képeznek azok is, akik már rendelkeznek vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel vagy munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel, illetve akiknek az engedélyhosszabbítási kérelmét eddig az időpontig benyújtották és a szükséges díjakat befizették.

Szintén nem vonatkozik az új szabály azokra az ügyekre, amelyek már folyamatban vannak, vagy amelyeket 2026. június 5-ig benyújtottak a magyar külképviseleteken.

Korábban a magyar kormány bejelentette, hogy több nem uniós ország – köztük a Fülöp-szigetek, Örményország és Grúzia – állampolgárai már nem foglalkoztathatók vendégmunkás-engedéllyel. Az iparági becslések szerint jelenleg mintegy 10 ezer filippínó dolgozik Magyarországon, főként a szolgáltató- és feldolgozóiparban.