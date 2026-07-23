Tömegek a háziorvosnál, áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek – mégsem írhatja fel egyelőre a patikus, csúszik a bevezetés

A nap kiemelt híre, hogy áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, így feltehetőleg sokan konzultálnak az orvosukkal, hogy melyik készítményt szedjék, érdemes-e váltani vagy sem. Ez újabb rohamot okozhat az amúgy is túlterhelt rendelőkben. A korábbi tervekkel ellentétben mégsem szeptembertől, hanem várhatóan csak 2027. január 1-jétől élhetnek a gyógyszerészek a korlátozott vényírási jogosultsággal – írja a Pharmindex. A halasztás oka az informatikai fejlesztések elhúzódása és a szükséges szakmai egyeztetések befejezése, így a krónikus betegeknek továbbra is orvoshoz kell fordulniuk a rendszeresen szedett vényköteles gyógyszer receptjéért.

A vényköteles gyógyszereket egyelőre nem írhatják fel a patikusok a krónikus betegeknek/Fotó: Shutterstock

A portál szerint a hatálybalépés elhalasztása mögött az informatikai háttér (EESZT) fejlesztésének csúszása, illetve a szakmai finomhangolás igénye áll. A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) szerint a három hónapos csúszás szakmailag indokolt, ráadásul a rendelettervezetben csak a dátum módosul, a felírás szigorú szabályrendszere változatlan marad.

A betegeknek segítene a rendelet

Az eredeti ütemterv szerint 2026. szeptember 21-én indult volna el az a rendszer, amely lehetővé tette volna, hogy bizonyos esetekben a gyógyszerészek és az okleveles, kiterjesztett hatáskörű ápolók is felírhassanak támogatott készítményeket. A szabályozás célja az volt, hogy tehermentesítse az alapellátást, a háziorvosokat, és biztosnágosabbá tegye a krónikus betegek gyógyszerellátását, például olyan helyzetekben, amikor a kezelőorvos átmenetileg nem érhető el. A rendszer bevezetéséhez azonban még az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) fejlesztéseire és a végrehajtási szabályok véglegesítésére is szükség van.

Nem írhatna fel minden vényköteles gyógyszert a patikus

A Pharmindex szerint a gyógyszerészi vényírás nem jelentene teljes körű receptfelírási jogot. A patikusok kizárólag olyan készítményeket rendelhetnének, amelyeket a betegnek korábban már orvos írt fel, és amelyeket igazoltan rendszeresen szed. A feltételek között szerepel, hogy

az elmúlt fél évben a háziorvos legalább 120 napra elegendő mennyiséget már rendelt az adott gyógyszerből, a beteg pedig azt ki is váltotta.

A gyógyszerész legfeljebb 30 napra elegendő adagot írhatna fel,

új terápiát nem indíthatna,

és kábítószernek vagy pszichotróp szernek minősülő készítményeket továbbra sem rendelhetne.

A cikk szerint az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette: a társadalmi egyeztetés eredményeként a gyógyszerészi vényírás, valamint a digitális beutalókhoz (e-beutaló) kapcsolódó szankciórendszer bevezetése is késni fog. A tervezettel kapcsolatban korábban a Magyar Orvosi Kamara aggályokat fogalmazott meg, a mostani halasztás alatt befejezhető EESZT-fejlesztések elvileg ezeket fogják megnyugtatóan kezelni.