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Yettel
vezetékes internetszolgáltatás
One Magyarország
Telekom

Hivatalos: új internetszolgáltatás indul Magyarországon, óriási lesz a verseny a One-nal és a Telekommal – majdnem az összes háztartás számára elérhető

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új fejezet nyílik a magyar távközlési piacon. A vezetékes internetszolgáltatás piacén ugyanis megjelenik egy harmadik szereplő is a One és a Telekom mellett. A verseny élesedése borítékolható.
Hecker Flórián
2026.07.15, 18:32
Frissítve: 2026.07.15, 18:41

Most már hivatalossá vált, hogy új vezetékes internetszolgáltató lép be a magyar piacra. A Yettel ugyanis bejelentette, hogy elindítja a vezetékes internet szolgáltatását.

vezetékes internet
Vezetékes internet: új szolgáltató jelenik meg Magyarországon, versenyre hívja a One-t és a Telekomot / Fotó: Shutterstock

Az erről kiadott közleményben az olvasható, hogy a Yettel újabb lépést tesz a konvergens szolgáltatóvá válás útján: elindítja vezetékes optikai internet szolgáltatását, kiegészítve a mobilhálózatra épülő korábbi szolgáltatásait.

A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90 százaléka számára teszi elérhetővé a szélessávú internetszolgáltatást

A távközlési cég szerint mobilfókuszú szolgáltatóként a Yettel az elmúlt években az 5G-alapú szolgáltatásával bizonyította, hogy a vezeték nélküli technológia is képes a vezetékes internethez mérhető, akár gigabites sebességű megoldásokat nyújtani.

Ugyanakkor a különböző műszaki megoldások eltérő felhasználási szokásokhoz és igényekhez illeszkednek, és a mobilalapú, illetve a vezetékes internet egyaránt sajátos előnyöket kínál. Az ügyféligények teljes körű kiszolgálásának leghatékonyabb módja a két megoldás együttes biztosítása, ezért döntöttek a vezetékes internetszolgáltatás elindításáról.

Az arab–cseh kézben lévő távközlési szolgáltató így mindenesetre hatékonyabban veheti majd fel a versenyt közvetlen konkurenciáival, a One Magyarországgal és a Magyar Telekommal.

Vezetékes internet: új szolgáltató jelenik meg Magyarországon

A vállalat az MTI-vel a beruházás értékére vonatkozó kérdésre közölte: a Yettel vezetékes optikai internet szolgáltatásának elindítása nem saját hálózat kiépítésével járó beruházást, hanem egy, a 2Connecttel kötött nagykereskedelmi megállapodáson alapuló hatékony stratégiai együttműködést takar, amely lehetővé teszi a Yettel számára a vezetékes piaci megjelenést.

A projekt megvalósítása érdekében az elmúlt hónapokban több száz munkatárs dolgozott a háttérrendszerek teljes körű felkészítésén, amely során a rendszerszintű integrációtól a címellenőrzésen át a szolgáltatási folyamatok kialakításáig mindent a hatékony ügyfélkiszolgálás szempontjából optimalizáltak.

Igor Prerovsky, a Yettel Magyarország vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a Yettel hagyományos mobil távközlési szolgáltatóból olyan digitális szolgáltatóvá válik, amely többféle technológia kínálatával rugalmasan alkalmazkodik az ügyféligényekhez.

A Yettel Magyarország 100 százalékos tulajdonosa az e& PPF Telecom Csoport, amely két fő részvényes,

  • a PPF Csoport
  • és az e& partnerségében

jött létre. Az e& PPF Telecom Csoport számos távközlési eszközzel rendelkezik a közép-európai régióban, beleértve az O2 Szlovákiát, a Yettel Bulgáriát, Yettel Magyarországot, Yettel Szerbiát és a CETIN Bulgária, Magyarország, Szerbia és Szlovákia infrastrukturális társaságait.

A PPF Csoport 25 országban működik, és több piaci szegmensben végez befektetői tevékenységet, például a pénzügyi szolgáltatások, a távközlés, a média, a biotechnológia, az ingatlanszektor, a gépipar, valamint a hajózási termékek és szolgáltatások területén. A PPF Csoport Európában, Észak-Amerikában, Dél-Afrikában és Ázsiában is jelen van.

A csoport 43,5 milliárd euró értékű eszközzel gazdálkodik, és világszerte 55 ezer embernek ad munkát.

Az e& globális technológiai csoport elkötelezetten munkálkodik a digitális jövő előmozdításán a Közel-Kelet, Ázsia, Afrika és Európa piacain. Jelenleg 38 országban van jelen innovatív digitális szolgáltatásai átfogó portfóliójával.

A 2022-ben a magyar, bolgár és szerb ügyfelek számára bevezetett Yettel az e& PPF Telecom Group új távközlési márkája.

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