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Videoton

Nagy bejelentést tett a fehérvári polgármester, a Benficához csapják a Videotont – a becsült értékénél jóval többet fizetnek a klubért

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Lezárulhat az önkormányzati tulajdon időszaka a Fehérvár FC-nél, miután a székesfehérvári közgyűlés kiválasztotta a klub értékesítésére kiírt pályázat nyertesét. Ha a szerződéskötés sikerrel jár, egy amerikai cég veheti át a Videoton irányítását, amely szakmailag a portugál Benfica hátteréhez kapcsolódik.
Zováthi Domokos
2026.07.01, 12:41
Frissítve: 2026.07.01, 13:08

A döntésről Cser-Palkovics András számolt be közösségi oldalán. A polgármester közölte: a közgyűlés egyhangú határozattal választotta ki az első és a második helyezett ajánlattevőt a Videotonra, akikkel megkezdődhetnek a tárgyalások az üzletrész-átruházási szerződésről.

Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármester Videoton
A polgárester bejelentette, hogy egy amerikai cég veheti át a Videoton irányítását / Fotó: Cser-Palkovics András Facebook-oldala

A városvezető szerint ezzel lezárulhat az a csaknem egyéves átmeneti időszak, amelyben az önkormányzat a klub tulajdonosaként biztosította annak működését, miután tavaly a megszűnéstől mentette meg az egyesületet.

Az amerikai ajánlat nyert

A pályázat győztese az Egyesült Államokban bejegyzett FINAL THIRD LLC., amely 775 millió forintos vételárat ajánlott a Fehérvár FC Kft. százszázalékos üzletrészéért.

A polgármester tájékoztatása szerint a társaság szakmai és üzleti háttere a portugál S.L. Benfica klubhoz kapcsolódik.

A befektető jelentős pénzügyi erőforrásokkal rendelkezik, emellett a Benfica akadémiai és sportszakmai tapasztalata is komoly lehetőséget jelenthet a Videoton számára.

Második helyen a Nagy-Britanniában bejegyzett RACING CITY GROUP WORLDWIGE (RCG) LTD. végzett, amely 532,5 millió forintos ajánlatot tett. A város szerint a cég nemzetközi befektetői háttérrel rendelkezik, több futballklub tulajdonosa, valamint jelentős tapasztalata van az utánpótlás-nevelés területén.

Az értékbecslésnél jóval magasabb ajánlat érkezett a Videotonra

A klub eladása előtt egy nemzetközi szakértő cég készített független értékbecslést. A nettó eszközalapú értékelés szerint a Fehérvár FC Kft. teljes piaci értéke 509,3 millió forint, így ennél alacsonyabb vételár jogilag nem lett volna elfogadható.

A nyertes ajánlat ezt több mint 265 millió forinttal haladta meg.

A második pályázati körben összesen három érvényes ajánlat érkezett: két külföldi – egy portugál, illetve egy olasz szakmai hátterű – és egy magyar érdeklődőtől.

Nem csak a vételár döntött

Cser-Palkovics András hangsúlyozta: a közgyűlés nem kizárólag a vételár alapján rangsorolta a pályázókat. Fontos szempont volt

  • a következő három évre vállalt minimális pénzügyi befektetés,
  • az utánpótlás jövője,
  • a szurkolókkal való kapcsolattartás,
  • valamint a klub hagyományainak,
  • köztük a Videoton név és a piros-kék színek

megőrzése is. Mivel külföldi befektetővel történő szerződéskötés összetett jogi folyamat, a közgyűlés első és második helyezettet is hirdetett. Így ha a nyertes ajánlattevővel valamilyen okból meghiúsulna a megállapodás, az önkormányzat azonnal megkezdheti a szerződéskötést a második helyezettel.

A pályázati kiírás alapján 45 nap áll rendelkezésre a szerződés aláírására. A polgármester szerint a város, a klub és a leendő tulajdonos közös érdeke, hogy az ügylet a lehető legrövidebb időn belül lezáruljon, és ezzel új, stabil időszak kezdődhessen a Videoton történetében.

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