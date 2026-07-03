Deviza
EUR/HUF353,23 -0,21% USD/HUF308,83 -0,34% GBP/HUF412,54 -0,17% CHF/HUF384,32 -0,23% PLN/HUF82,39 -0,16% RON/HUF67,56 -0,09% CZK/HUF14,61 -0,08% EUR/HUF353,23 -0,21% USD/HUF308,83 -0,34% GBP/HUF412,54 -0,17% CHF/HUF384,32 -0,23% PLN/HUF82,39 -0,16% RON/HUF67,56 -0,09% CZK/HUF14,61 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 072,29 +0,94% MTELEKOM2 670 +0,38% MOL3 910 +2,89% OTP46 920 +0,45% RICHTER12 190 +0,66% OPUS366 +0,27% ANY7 830 +0,38% AUTOWALLIS142,5 -0,35% WABERERS4 970 +0,4% BUMIX9 381,56 +0,71% CETOP4 741,57 +0,51% CETOP NTR3 033,28 +0,51% BUX143 072,29 +0,94% MTELEKOM2 670 +0,38% MOL3 910 +2,89% OTP46 920 +0,45% RICHTER12 190 +0,66% OPUS366 +0,27% ANY7 830 +0,38% AUTOWALLIS142,5 -0,35% WABERERS4 970 +0,4% BUMIX9 381,56 +0,71% CETOP4 741,57 +0,51% CETOP NTR3 033,28 +0,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pestisjárvány
juh
kecske

Csőstül jön a baj: Magyarország két szomszédjánál is jelen van már a pestisvírus – ha bekerül az országba, szabályos mészárlás lesz az állatoknál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Már Romániában és Horvátországban is újabb eseteket igazoltak. A juhokat és kecskéket érintő úgynevezett PPR a kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami nem gyógyítható. Az ismert hazai agrárszakértő szerint a vírus akár tízmilliárd forintos kárt is okozhatna a juhágazatban.
VG
2026.07.03, 19:23

Egy nagyon veszélyes betegségről van szó, amit vírus okoz és klasszikus tünetei vannak. Az állatok levertek lesznek, nem akarnak enni, folyik a szemük, az orruk, majd szélsőséges esetben jöhet a nagyon súlyos hasmenés, a tüdőgyulladás és a láz is.

Magyarország két szomszédjánál is jelen van már a pestisvírus
Magyarország két szomszédjánál is jelen van már a pestisvírus / Fotó: Hans Lucas via AFP

A tünetek egy idő után nagyon látványosak, a mortalitás pedig kifejezetten magas a juhok és a kecskék körében − figyelmeztetett Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője az InfoRádióban.

Drága a vírus elleni védekezés

A szakértő szerint a kecskékre a legveszélyesebb a betegség és szélsőséges esetekben akár 70-90 százalékos arányú elhullást tud okozni:

Nagyon komoly gazdasági kárról beszélünk, tehát ahol ez a kór feltűnik, ott nagyon komoly állatállomány-veszteséggel kell számolni

− mondta Braunmüller Lajos, majd hozzátette, hogy a kórra van vakcina, és létezik egy olyan globális cél is, hogy néhány évtizeden belül az egész világról eliminálják a betegséget, de ez nem könnyű feladat.

Rengeteg pénzbe kerül, ráadásul nagyon sok országban egyszerre kellene vakcinázni.

Ha az állatok megkapták a betegséget, akkor gyógymód igazából nincsen. Csupán tüneti vagy másodlagos kezelések léteznek, például a bakteriális felülfertőzésekre lehet antibiotikumot adni, hidratálni lehet az állatokat. Valamennyit lehet segíteni, de lényegében gyógyíthatatlan a betegség − mutatott rá a szakértő.

Mi a protokoll fertőzés esetén?

Az állattartónak mindenféleképpen be kell jelentenie a fertőződést a helyi állategészségügyi hatóságnak. A lehető legfontosabb ilyenkor, hogy minden állatszállítást azonnal le kell állítani arról a telepről, illetve abból a térségből is − ismertette Braunmüller Lajos, majd felhívta a figyelmet arra, hogy

ilyenkor nagyon gyakran felmerül az állatok leölése is, ami a protokoll része, de mindenekelőtt az állatszállítások leállítása fontos, mert leginkább így terjedhet a kór.

A vírus levegőben nem terjed, csak közvetlen érintkezés és váladékok útján adhatja át a fertőzött állat egy egészségesnek, ezért fontos megakadályozni ennek a lehetőségét.

Nem véletlen, hogy Horvátország vagy Románia esetében, ahol feltűntek ezek a betegségek,

az Európai Unió megtiltotta az állatszállítást a gazdasági térségen belülre és kívülre is.

Ezt nagyon komolyan ellenőrizniük kell az érintett állategészségügyi hatóságoknak. A NÉBIH Magyarországon is felhívta az állattartók figyelmét arra, hogy csak és kizárólag legális forrásból, ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot, mert ha bejut Magyarországra a fertőzés, annak komoly következményei lesznek.

Jelentős károk keletkezhetnek

Horvátországból és Romániából nem szabadna bejutnia fertőzött állatnak, illetve jelen körülmények között semmilyen állatnak sem − figyelmeztetett Braunmüller Lajos, majd hozzátette, hogy a kecskeágazatnak Magyarországon kisebb jelentősége van, de a juhágazat egy kifejezetten jelentős kör, ráadásul nagyon exportorientált.

Magyarország jelentős mennyiségű bárányt exportál Olaszországba, de az utóbbi években a közel-keleti, valamint jelentős muszlim lakossággal rendelkező országok is egyre nagyobb felvásárlóvá váltak.

Amennyiben bekerülne Magyarországra a betegség, akkor azonnal le kellene állítani az exportot, ami hatalmas anyagi kárt okozna a termelőknek.

A szakértő szerint, mivel a kór egyelőre csak néhány román és horvát telepen jelent meg, ezért a közvetlen kár nemzetgazdasági szinten még nem jelentős, azonban a problémát a teljes exporttilalom okozza, aminek következtében akár tízmilliárd forint értékű is lehet a bevételkiesés.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu