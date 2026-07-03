Csőstül jön a baj: Magyarország két szomszédjánál is jelen van már a pestisvírus – ha bekerül az országba, szabályos mészárlás lesz az állatoknál
Egy nagyon veszélyes betegségről van szó, amit vírus okoz és klasszikus tünetei vannak. Az állatok levertek lesznek, nem akarnak enni, folyik a szemük, az orruk, majd szélsőséges esetben jöhet a nagyon súlyos hasmenés, a tüdőgyulladás és a láz is.
A tünetek egy idő után nagyon látványosak, a mortalitás pedig kifejezetten magas a juhok és a kecskék körében − figyelmeztetett Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője az InfoRádióban.
Drága a vírus elleni védekezés
A szakértő szerint a kecskékre a legveszélyesebb a betegség és szélsőséges esetekben akár 70-90 százalékos arányú elhullást tud okozni:
Nagyon komoly gazdasági kárról beszélünk, tehát ahol ez a kór feltűnik, ott nagyon komoly állatállomány-veszteséggel kell számolni
− mondta Braunmüller Lajos, majd hozzátette, hogy a kórra van vakcina, és létezik egy olyan globális cél is, hogy néhány évtizeden belül az egész világról eliminálják a betegséget, de ez nem könnyű feladat.
Rengeteg pénzbe kerül, ráadásul nagyon sok országban egyszerre kellene vakcinázni.
Ha az állatok megkapták a betegséget, akkor gyógymód igazából nincsen. Csupán tüneti vagy másodlagos kezelések léteznek, például a bakteriális felülfertőzésekre lehet antibiotikumot adni, hidratálni lehet az állatokat. Valamennyit lehet segíteni, de lényegében gyógyíthatatlan a betegség − mutatott rá a szakértő.
Mi a protokoll fertőzés esetén?
Az állattartónak mindenféleképpen be kell jelentenie a fertőződést a helyi állategészségügyi hatóságnak. A lehető legfontosabb ilyenkor, hogy minden állatszállítást azonnal le kell állítani arról a telepről, illetve abból a térségből is − ismertette Braunmüller Lajos, majd felhívta a figyelmet arra, hogy
ilyenkor nagyon gyakran felmerül az állatok leölése is, ami a protokoll része, de mindenekelőtt az állatszállítások leállítása fontos, mert leginkább így terjedhet a kór.
A vírus levegőben nem terjed, csak közvetlen érintkezés és váladékok útján adhatja át a fertőzött állat egy egészségesnek, ezért fontos megakadályozni ennek a lehetőségét.
Nem véletlen, hogy Horvátország vagy Románia esetében, ahol feltűntek ezek a betegségek,
az Európai Unió megtiltotta az állatszállítást a gazdasági térségen belülre és kívülre is.
Ezt nagyon komolyan ellenőrizniük kell az érintett állategészségügyi hatóságoknak. A NÉBIH Magyarországon is felhívta az állattartók figyelmét arra, hogy csak és kizárólag legális forrásból, ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot, mert ha bejut Magyarországra a fertőzés, annak komoly következményei lesznek.
Jelentős károk keletkezhetnek
Horvátországból és Romániából nem szabadna bejutnia fertőzött állatnak, illetve jelen körülmények között semmilyen állatnak sem − figyelmeztetett Braunmüller Lajos, majd hozzátette, hogy a kecskeágazatnak Magyarországon kisebb jelentősége van, de a juhágazat egy kifejezetten jelentős kör, ráadásul nagyon exportorientált.
Magyarország jelentős mennyiségű bárányt exportál Olaszországba, de az utóbbi években a közel-keleti, valamint jelentős muszlim lakossággal rendelkező országok is egyre nagyobb felvásárlóvá váltak.
Amennyiben bekerülne Magyarországra a betegség, akkor azonnal le kellene állítani az exportot, ami hatalmas anyagi kárt okozna a termelőknek.
A szakértő szerint, mivel a kór egyelőre csak néhány román és horvát telepen jelent meg, ezért a közvetlen kár nemzetgazdasági szinten még nem jelentős, azonban a problémát a teljes exporttilalom okozza, aminek következtében akár tízmilliárd forint értékű is lehet a bevételkiesés.