Budapest-Belgrád vasútvonal: ígéretet tett Vitézy Dávidnak a kínai nagykövet, ez az új határidő az átadásra – kezdődik a sötét üzem
Jelenleg a kínai beszállító hibajavításokat végez, aminek a határideje a jövő héten lejár. Vitézy Dávid szerint, amennyiben ezt követően minden készen áll az üzemre, hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat.
Vitézy Dávid szerint hamarosan megindulhat a személyforgalom
A közlekedési és beruházási miniszter egy szerdai interjú alkalmával elárulta, hogy pontosan hol tartanak a munkálatok a Budapest-Belgrád vasútvonalon:
A kínai nagykövet ígéretet tett arra, hogy a hibákat határidőre kijavítják, és amennyiben ez valóban megtörténik, akkor augusztus első felében el tudnak indulni az úgynevezett sötétüzemi tesztek
− ismertette az aktualitásokat Vitézy Dávid, majd elárulta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e.
Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom
− mondta a miniszter, majd hangsúlyozta, hogy amennyiben a javítás nem sikerül, vagy a tesztek során baj lesz, akkor nyilván nem tartható az ütemterv, mivel a biztonság minden esetben prioritást élvez.
A kormány átvilágítaná a projektet
Vitézy Dávid korábban közölte, hogy a kormány elrendelte a Budapest–Belgrád vasútvonal beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását. A vizsgálat kiterjed majd:
- a beruházás közbeszerzésére,
- valamint arra is, hogy milyen módon és ki határozta meg, hogy amerikai dollárban fizetik ki a magyar kivitelező céget.
A miniszter továbbá azt is ismertette, hogy kezdeményezni fogják, hogy a beruházás
minden dokumentumát megismerhesse a nyilvánosság.
Az ügy azonban bonyolult, mivel ehhez a kínai félnek is hozzá kell járulnia.
Megszólalt a kínai nagykövet
Mivel a beruházás alapját egy nemzetközi szerződés képezi, ezért a kínai fél együttműködésére is szükség van ahhoz, hogy a szóban forgó dokumentumokat a kormány nyilvánosságra hozhassa − mutatott rá korábban Vitézy Dávid, majd hozzátette, hogy a kezdeményezést a külgazdaságért felelős miniszterrel közösen teszi meg.
Pragmatikus együttműködés jellemzi a két ország kapcsolatát
− mondta Gong Tao, Kína budapesti nagykövete egy júniusi sajtótájékoztatón, továbbá arról is beszámolt, hogy felvette a kapcsolatot Orbán Anita külügyminiszterrel.
Ezt követően arra is emlékeztetett, hogy hamarosan indulnak a megújuló energiákra fókuszáló kínai beruházások az elektromos autók, napelemek és az akkumulátorgyártás területén.
A kínai vállalatok törekszenek arra, hogy minél több magyar alvállalkozót vonjanak be a projektekbe, és minél több magyar nyersanyagot használjanak fel. A szegedi BYD-nek már több mint 160 magyar és nagyjából 300 külföldi beszállítója van. A gyárakban a munkaerő 70 százaléka magyar, és ha beindul az üzemszerű termelés, akkor ez az arány még magasabb lehet − mondta a nagykövet.
A nyilatkozatot Gong Tao még a kínai vállalatokat, többek közt a BYD-t érintő sorozatos botrányok előtt tette.