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Budapest-Belgrád vasútvonal
személyforgalom
Vitézy Dávid

Budapest-Belgrád vasútvonal: ígéretet tett Vitézy Dávidnak a kínai nagykövet, ez az új határidő az átadásra – kezdődik a sötét üzem

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Kiderült mikor indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Mindeközben a Tisza-kormány korábban bejelentette, hogy nyilvánosságra hozzák a beruházás minden dokumentumát, azonban ez akadályokba ütközhet.
VG
2026.07.17, 21:58

Jelenleg a kínai beszállító hibajavításokat végez, aminek a határideje a jövő héten lejár. Vitézy Dávid szerint, amennyiben ezt követően minden készen áll az üzemre, hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat.

Vitézy Dávid
Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Vitézy Dávid szerint hamarosan megindulhat a személyforgalom

A közlekedési és beruházási miniszter egy szerdai interjú alkalmával elárulta, hogy pontosan hol tartanak a munkálatok a Budapest-Belgrád vasútvonalon:

A kínai nagykövet ígéretet tett arra, hogy a hibákat határidőre kijavítják, és amennyiben ez valóban megtörténik, akkor augusztus első felében el tudnak indulni az úgynevezett sötétüzemi tesztek

− ismertette az aktualitásokat Vitézy Dávid, majd elárulta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e.

Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom

− mondta a miniszter, majd hangsúlyozta, hogy amennyiben a javítás nem sikerül, vagy a tesztek során baj lesz, akkor nyilván nem tartható az ütemterv, mivel a biztonság minden esetben prioritást élvez.

A kormány átvilágítaná a projektet

Vitézy Dávid korábban közölte, hogy a kormány elrendelte a Budapest–Belgrád vasútvonal beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását. A vizsgálat kiterjed majd:

  • a beruházás közbeszerzésére,
  • valamint arra is, hogy milyen módon és ki határozta meg, hogy amerikai dollárban fizetik ki a magyar kivitelező céget.

A miniszter továbbá azt is ismertette, hogy kezdeményezni fogják, hogy a beruházás

minden dokumentumát megismerhesse a nyilvánosság.

Az ügy azonban bonyolult, mivel ehhez a kínai félnek is hozzá kell járulnia.

Megszólalt a kínai nagykövet

Mivel a beruházás alapját egy nemzetközi szerződés képezi, ezért a kínai fél együttműködésére is szükség van ahhoz, hogy a szóban forgó dokumentumokat a kormány nyilvánosságra hozhassa − mutatott rá korábban Vitézy Dávid, majd hozzátette, hogy a kezdeményezést a külgazdaságért felelős miniszterrel közösen teszi meg.

Pragmatikus együttműködés jellemzi a két ország kapcsolatát

− mondta Gong Tao, Kína budapesti nagykövete egy júniusi sajtótájékoztatón, továbbá arról is beszámolt, hogy felvette a kapcsolatot Orbán Anita külügyminiszterrel.

Ezt követően arra is emlékeztetett, hogy hamarosan indulnak a megújuló energiákra fókuszáló kínai beruházások az elektromos autók, napelemek és az akkumulátorgyártás területén.

A kínai vállalatok törekszenek arra, hogy minél több magyar alvállalkozót vonjanak be a projektekbe, és minél több magyar nyersanyagot használjanak fel. A szegedi BYD-nek már több mint 160 magyar és nagyjából 300 külföldi beszállítója van. A gyárakban a munkaerő 70 százaléka magyar, és ha beindul az üzemszerű termelés, akkor ez az arány még magasabb lehet − mondta a nagykövet.

A nyilatkozatot Gong Tao még a kínai vállalatokat, többek közt a BYD-t érintő sorozatos botrányok előtt tette.

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