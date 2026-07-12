Hiába cáfolta a közlekedési és beruházási miniszter számait a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Vitézy Dávid megismételte a korábbi mondatait. A Facebook oldalára feltöltött vasárnap délutáni videójában azt állította, hogy elmúlt négy évben a magyar állam 1024 milliárd forintot fizetett ki az autópálya-koncessziónak.

Vitézy Dávid nem tud leállni: megint beleszállt az autópálya-koncesszióba – legalább kiderült, min múlhat el az MKIF sorsa / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Vitézy Dávid nem tud leállni: megint beleszállt az autópálya-koncesszióba – legalább kiderült, min múlhat el az MKIF sorsa

Vitézy azt bizonygatta az Indexnek adott interjújában, hogy ez egy fejnehéz koncesszió, nomál esetben a koncesszor jelentős üzleti kockázatot vállal a konstrukció elején, miközben a hosszú, jellemzően 35 éves futamidő alatt a kezdeti költségvetési terheket mérsékelve, rendelkezésre állási díjak formájában kapja vissza a befektetett tőkéjét.

A miniszter szerint egy egészséges koncessziós megállapodásnál a magánfélnek valós üzleti kockázatot kellene viselnie, ugyanakkor az MKIF esetében a megnövekedett építőipari költségeket is teljes egészében átvállalta az állam a szerződés módosításával.

Az állam és a koncesszor közötti megállapodás alapján az útdíjbevételek továbbra is az állam kasszájába folynak be. Szerinte az egyetlen valós kockázatot az építési költségek jelenthették volna, viszont a 2022-es építőipari infláció megjelenésekor a szerződés módosításával a díjakat megemelték, így ezt a kockázatot is az állam viseli.

Az elmúlt négy évben kifizetett pénz mögött álló műszaki tartalom Vitézy szerint aránytalan.

Bár a koncessziós partner végzi az autópályák üzemeltetését, bizonyos szakaszokon aszfaltozási munkálatokat hajtott végre, és megkezdte az M1-es autópálya három sávra történő bővítését, ezek összesített költsége a folyósított összeg felét sem éri el. Vitézy Dávid úgy fogalmazott, hogy

A 35 éves szerződés keretében a magyar állam valójában Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót finanszírozza előre, ami nem szolgálja a közérdeket

– érvelt a tárcavezető, aki szerint az Európai Bizottság is azért indított kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben, mivel a kockázatátruházás hiánya miatt a harmincöt éves szerződés nyíltan jogszabályba ütközik. Most szeretnék megvárni az eljárás lezárását, és azzal összhangban hoznak döntést a koncesszióról.