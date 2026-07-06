Buszsávot tervez az egyik legfontosabb útra Vitézy Dávid: „20 perces gyorsulást hozna”
A már meglévő sávok újraosztásával alakítanának ki buszsávot a Budakeszi úton, az átalakításra már vannak is korábbi tervezetek Vitézy Dávid szerint. A közlekedési és beruházási miniszter erről hétfőn közzétett Facebook-videójában beszélt.
„Budakeszi esetében pedig én nagyon hiszek abban, hogy a buszsávot meg kell csinálni. Gyakorlatilag ebben a beruházásban 4 éve semmi nem történt. De a dolog menthető. Vannak félkész tervek, amiket szeretnénk mihamarabb befejezni” – árulta el a tárcaveztő.
Vitézy kifejtette, hogy a beruházásnak a lényege az, hogy Budakeszin belül végig létrejönne egy újabb, harmadik sáv az útnak az újraosztásával, egy buszsáv, amin keresztül busszal sokkal gyorsabban megközelíthető lenne a Budapest, mint eddig. Az erdőben lennének néhány ponton előnyben részesítések, de ott alapvetően megmaradna a jelenlegi kialakítás. Azonban Budapestnek a belső területére beérve, ahol már megint csak gyakori a dugó, alapvetően a Lauder iskolától visszafelé, ismét háromsávosítva lenne a Budakeszi út és a harmadik sáv buszsávként működne, gyakorlatilag a Széll Kálmán térig végig.
„Ezzel azt tudnánk elérni, hogy a mai reggeli dugós időszakhoz képest ezek a buszsávok így együtt egy körülbelül 20 perces gyorsulást hoznának. És ma az a legnagyobb baj Budakeszi esetében, hogy valójában próbálhatjuk meggyőzni az embereket, hogy tegyék le az autójukat, és jöjjenek inkább busszal, de valójában a busz ugyanolyan lassú” – mondta a miniszter.
Hozzátette, hogy ez sajnos lényegesen bonyolultabb, mint csak az útfestés, hiszen a Budakeszi út nagy részén ezt úgy lehet csak megcsinálni, hogy ha a jelenlegi, nyílt árkos csapadékvíz-elvezető csatornát befedik, és csinálnak egy rendes csatornarendszert a Budakeszi út alá.
- Először a vízművek megépíti az új vízcsövet.
- Utána kiszedik a régi vízcsövet.
- Annak a helyére megépítik az új csatornát.
- És utána lehet befedni az utat és csinálni egy háromsávos Budakeszi utat.
Ez elég sokba fog kerülni és sok évig fog tartani. De neki kell állni.
– jelentette ki Vitézy Dávid.
Hozzátette, hogy a Budakeszi úton a burkolat állapota valóban nem megfelelő, de nyilván nem érdemes felújítani most a mai keresztmetszettel. Vitézy elmondta, hogy a következő félév-egy év feladata, hogy a félbemaradt terveket befejezzék, az engedélyezést elvégezzék, megállapodjanak a közműszolgáltatókkal. Ezt követően a kormányt meg kell győzni arról, hogy el is induljon ez a beruházás. Nyilván vannak olyan beruházások, amiket nincs hova halogatni, és a miniszter szerint a Budakeszi úti buszsáv és a Budakeszin belüli buszsáv is ilyen.
„Ezt csak úgy lehet megépíteni, hogy időnként lesznek, ha nem is teljes útzárak, de biztosan lesznek olyan időszakok, amikor csak a busz tud egy sávon menni két irányba, és gyakorlatilag a Budakeszi út az áltagos autóforgalom előtt le lesz zárva. Igyekszünk ezt minimalizálni, de nem szeretnénk ebben zsákbamacskát árulni. Biztosan lesznek nehézségek, egy ilyen helyen nem lehet máshogyan építkezni” – foglalta össze Vitézy Dávid.
Semmi értelme nem lesz taxizni éjjel: Vitézy Dávid olyan járaton utazott, ami átrajzolja a közlekedést – „át sem kell szállni, próbálják ki!"
A közlekedési és beruházási miniszter szerint az elmúlt egy évben a BKK-val közösen dolgoztak egy olyan hálózat kialakításán, amely jobban alkalmazkodik a főváros és az agglomeráció átalakult közlekedési igényeihez. Vitézy Dávid ennek, a már kézzelfogható eredményéről posztolt a közösségi oldalán vasárnap.
„Pósfai Gábor belügyminiszterrel, Budakeszi és Budaörs képviselőjével ülünk a 922-esen, a Deák Ferenc térről Budakeszire közvetlenül” – írta a Facebookon a Tisza-kormány minisztere.
„Ez az első hétvége, amikor a belvárosból közvetlen Volán-járatok indulnak az agglomerációba, Pécel, Szentendre, Gödöllő, Budaörs, Budakeszi, Maglód, Vecsés, Gyömrő, Törökbálint irányába. Július elsejétől teljesen éjjel-nappal járnak a Volánbuszok Pest megye számos településére, érdemes kipróbálni!” – így Vitézy Dávid.