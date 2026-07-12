Deviza
EUR/HUF355,37 +0,04% USD/HUF311,33 +0,03% GBP/HUF417,19 0% CHF/HUF385,21 +0,04% PLN/HUF81,82 -0,17% RON/HUF67,87 +0,03% CZK/HUF14,65 +0,04% EUR/HUF355,37 +0,04% USD/HUF311,33 +0,03% GBP/HUF417,19 0% CHF/HUF385,21 +0,04% PLN/HUF81,82 -0,17% RON/HUF67,87 +0,03% CZK/HUF14,65 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Vitézy Dávidra
komló
Dombóvár
vasútvonal

Vitézy Dávid megszólalt: gőzerővel zajlik a komlói vasútvonal megnyitásának előkészítése, már az időpont is megvan, mikor adják át a forgalomnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A közlekedési és beruházási miniszter azt írta a Facebookon, hogy folyamatosan zajlik a komlói vasútvonal megnyitásának előkészítése. Vitézy Dávid szerint augusztus elsejétől 2 óránként fognak közlekedni a 47-es vasútvonalon a személyvonatok.
Járdi Roland
2026.07.12, 10:35
Frissítve: 2026.07.12, 10:39

Gőzerővel zajlanak a komlói vasútvonal újranyitásához szükséges munkák ezt írta Facebook oldalára vasárnap délelőtt. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid
Vitézy Dávid megszólalt: gőzerővel zajlik a komlói vasútvonal megnyitásának előkészítése, már az időpont is megvan, mikor adják át a forgalomnak Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Vitézy szerint az elmúlt hetekben intenzív pályakarbantartási munkákat végzett a MÁV-csoport a Dombóvár–Komló vasútvonalon, hogy 

augusztus 1-jétől ismét menetrend szerinti személyvonatok közlekedhessenek Komlóra.

Emlékeztetett rá, hogy a 47-es vonal személyszállítása Lázár János döntésének köszönhetően 2023-ban szűnt meg, most pedig újra visszakapja vasúti kapcsolatát a térség.

A munkák során 6500 vasbeton alj furatjavítását végezték el a szakemberek, köztük a Komló állomási vágányok teljes körű javítását is. Összesen 18,4 kilométer hosszban történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan hét útátjárót is fel kellett bontani és visszaépíteni Mindszentgodisa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mecsekjánosi és Komló térségében.
Emellett mintegy 750 tonna zúzottkő került a pályába.

Amikor tavasszal a miniszteri felkérésem után ellátogattam Komlóra, azt mondtam: véget kell vetni a vasútrombolás korszakának és el kell kezdeni a vasút újjáépítését. A komlói vasútvonal ennek az egyik első kézzelfogható példája

fogalmazott Vitézy Dávid, aki azt ígérte, hogy augusztus 1-jétől ismét kétóránként indulnak személyvonatok Dombóvár és Komló között, csatlakozva a Budapest–Pécs InterCity-hálózathoz. A pályán elvégzett munkáknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km/h sebességgel, üzembiztosan közlekedhetnek. "Augusztus 1-jén Komlón találkozunk!" írta a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy láthatóan régóta szívügyén viseli a komlói vasútvonal sorsát.  A vonal 2023-as bezárásakor is jelen volt, akkor azt mondta, „a korábbi szocialista kormányok állandó megszorítási kapkodása keretében bevezetett, és 2010-ben, a mai kormány megválasztásakor nagyrészt visszacsinált vasútvonal-bezárások formájában ölt majd testet”. Az új  közlekedési államtitkár, Nagy Bálint úgy kommentálta elődje szavait, hogy „Vitézy Dávidnak megártott a meleg…! Valószínűleg ezért felejtette el, hogy fél évvel ezelőttig ő felelt a közlekedésért.”



 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu