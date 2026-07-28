Ez durva: Vitézy Dávid nyilvánosan megüzente az MKIF-nek, visszaveszik tőlük az M6-os autópályát, maradhat külföldi kézben a gyorsforgalmi – „Pofátlannak tartom, hogy megpróbálták megcsinálni”
Átfogó vizsgálat indult az autópálya-koncessziók ügyében, és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium nem csupán az eredeti megállapodást, hanem annak későbbi módosításait is alaposan átnézi – derült ki Vitézy Dávidnak a Válasz Online podcastjében adott interjújából.
A miniszter szerint a tárcánál több ügyet is igyekeznek olyan részletességgel feltárni, hogy egy esetleges büntetőeljárás során az ügyészség már megfelelően előkészített anyagokra támaszkodhasson. Arra is utalt, hogy a jelenleg zajló vizsgálatok közül több végződhet büntetőeljárással.
"Nyilván átfogóan vizsgáljuk az autópálya-koncesszió ügyét. Itt nem is csak önmagában a nagy szerződés szerintem a kérdés, hanem annak különböző módosításai" – fogalmazott Vitézy Dávid. A beszélgetés egyik legerősebb kijelentése az M6-os autópályára vonatkozott. A jelenlegi tervek szerint a gyorsforgalmi utat októberben kellene átadni az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek, a minisztérium azonban már annak jogi lehetőségét vizsgálja, hogy ezt megakadályozza.
Az M6-osnál egyelőre annak a jogi vizsgálatát végezzük, hogy ezt visszavegyük tőlük. Innen is tájékoztatom erről az MKIF-et: ezen dolgozunk, mert teljesen elfogadhatatlannak és pofátlannak tartom, hogy ezt megpróbálták megcsinálni
– jelentette ki a miniszter. Vitézy Dávid azt is mondta, hogy nem látja a közérdeket abban, hogy pontosan ugyanazt a feladatot háromszor annyiért adják oda verseny nélkül Mészáros Lőrincnek. "Ezek olyan pontok, ahol célzott vizsgálatok zajlanak, és el tudom képzelni, hogy lesznek büntetőeljárások is" – jegyezte meg.
Ezermilliárdos vita előzte meg a mostani vizsgálatot
Vitézy Dávid megismételte az intejerjúban korábbi állítását, miszerint az autópálya-koncesszor 1 024 milliárd forint állami pénzt kapott úgy, hogy eddig egyetlen forint hitelt sem vett fel. "A 35 éves szerződés keretében a magyar állam valójában Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót finanszírozza előre, ami nem szolgálja a közérdeket" – mondta a miniszter, aki szerint az Európai Bizottság is azért indított kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben, mivel a kockázatátruházás hiánya miatt a harmincöt éves szerződés nyíltan jogszabályba ütközik. Most szeretnék megvárni az eljárás lezárását, és azzal összhangban hoznak döntést a koncesszióról.
Németh Tamás, az MKIF vezérigazgatója a HVG-nek adott interjújában reagált már Vitézy vádjaira. Hangsúlyozta, a fejlesztések, a felújítások és az üzemeltetés költségei és az elmúlt 3,5 évben kapott koncessziós díjak egyenlege nagyságrendileg úgy jön ki nullára, hogy a tulajdonosok még betettek 100 milliárd forintot.
Az MKIF Zrt. az elmúlt három évben az üzemeltetés és a bővítés mellett a felújítások során 13 millió négyzetméteren cserélte a burkolatokat országszerte, ehhez 2,5 millió tonna aszfaltot használt fel, valamint megújult 315 híd és 68 pihenő is.
"Nem igaz például, amit Vitézy miniszter úr említett a minap, hogy 1000 milliárdot kaptunk. A valós szám kb. 680 milliárd"
– mondta az interjúban a vezérigazgató. Az árbevételük a tavalyi évben bruttó 368 milliárd forint volt, azon „kerestek” 1,7 milliárd forintot, ráadásul ez nem is az alaptevékenységünkből adódott, a tulajdonosok által betett és a koncessziós szerződés teljesítése során általunk eddig még fel nem használt pénzek hozama, kamata jelenik meg itt.
Azt is hangsúlyozták, hogy koncesszió elnyerése nyílt európai uniós közbeszerzési eljárás keretében történt. Az uniós példák alapján olyan szereplők nyerik el az ilyen koncessziókat, amelyek megfelelő saját kapacitással is rendelkeznek.
Külföldi kézben maradhat az M6-os autópálya
Az M6-os érdi tető és Dunaújváros közötti, illetve az M8-as dunaújvárosi hídhoz kapcsolódó rövid szakasza 2006-ban került átadásra, azonban a koncessziós szerződés 2026. október 7-én jár le, tavaly május 23-án úgy döntött az Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy az üzemeltetést kiadja az MKIF-nek.
Az M6-os érdi tető és Dunaújváros közötti, illetve az M8-as dunaújvárosi hídhoz kapcsolódó rövid szakaszára vonatkozó megállapodást 2004-ben kötötte meg a Gyurcsány-kormány osztrák és német cégekkel. A koncesszor az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt, 2015 decembere óta a tulajdonosai: az Aberdeen Asset Management, az EBRD, a Swietelsky International Baugesellschaft m.b.H. és az Intertoll.