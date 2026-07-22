Rendkívüli fordulat, Vitézy Dávid mindenkit meglepett: mégis a németektől vásárolhat tömegével új mozdonyokat Magyarország – simán átlépnek Lázár Jánoson

Ma is érvényes az a szerződés, amely alapján a Siemens 115 mozdonyt szállítana a MÁV-nak, de Lázár János miniszter kívánt a német céggel megállapodni – ezt mondta a Világgazdaságnak Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a Baross Gábor Programot bemutató sajtóeseményen, ahol a tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökket együtt ismertette a program részleteit.

Rendkívüli fordulat, Vitézy Dávid mindenkit meglepett: mégis a németektől vásárolhat tönegével új mozdonyokat Magyarország – simán átlépnek Lázár Jánoson/Fotó: Hatlaczki Balazs

Rendkívüli fordulat, Vitézy Dávid mindenkit meglepett: mégis a németektől vásárolhat tönegével új mozdonyokat Magyarország – simán átlépnek Lázár Jánoson

Vitézy Dávid a 2022-ben megkötött, aztán leállított mozdonybeszerzésről azt mondta, hogy az egy nagyon jó, elektronikus árlejtéses tender volt, sikerült jó árat elérni.

Vérre ment a megbízásért a Siemens és az Alstom. Az akkori feltételek persze már megváltoztak, az ár sem érvényes, de újraindítottuk a tárgyalást a Siemensszel

– árulta el a miniszter, aki jelezte, hogy ha meg tudnak állapodni a piacinál kedvezőbb árról, akkor végül megvalósulhat a mozdonybeszerzés. Vitézy szerint erre valószínűleg rendelkezésre áll majd Eurofima hitel. A beszerzendő 35 IC-hez ugyan nem lesz szükség mozdonyokra, de a többi IC-szerelvényt továbbra is mozdony fogja vontatni, ezek az IC-k pedig szerinte Magyarországon is legyárthatók.

2023-ban állította le Lázár a beszerzést

Hosszú története van a mozdonybeszerzésnek. 2022 áprilisában a MÁV-START és a Siemens Mobility 115 új villamos mozdonyra kötött keretmegállapodást (90 kétáramnemű és 25 háromáramnemű Vectron), amelyet a régi mozdonyflotta cseréjére és az InterCity-k fejlesztésére szántak.

A program azonban meghiúsult, miután Lzár János által vezetett közlekedési tárca 2023-ban leállította a beszerzéseket. A döntést Lázár János miniszter a Siemensszel kapcsolatos új irányváltással indokolta.

„Nem tervezzük, hogy Siemens járműveket vásárolunk” – mondta 2023 májusában a miniszter az ATV-ben. Az ugyan nem derült ki, hogy mi állt a döntés hátterében, de gyanítható volt, hogy a németek Paks2 körüli kavarása is közrejátszott. Vitézy Dávid egyből erősen bírálta Lázár döntését, mivel szerinte egy kedvező árú, finanszírozással előkészített vásárlást mondtak vissza, majd később drágább konstrukcióban béreltek hasonló mozdonyokat. Szerinte ez „rossz üzlet” volt, mert a MÁV hosszú távon többet fizethet a bérlésért, mintha megvette volna a járműveket.