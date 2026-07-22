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Siemens
mozdony
Lázár János
Vitézy Dávid

Rendkívüli fordulat, Vitézy Dávid mindenkit meglepett: mégis a németektől vásárolhat tömegével új mozdonyokat Magyarország – simán átlépnek Lázár Jánoson

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A Siemensszel kötött, 115 mozdony beszerzésére vonatkozó szerződés továbbra is érvényben van, ugyanakkor a megállapodás feltételei időközben megváltoztak, ezért újraindultak a tárgyalások a német gyártóval – erről beszélt a Világgazdaságnak Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a Baross Gábor Program ismertetése után. A német gyártótól a mozdonyok beszerzését még 2023-ban állította le az akkori közlekedési miniszter, Lázár János. Döntését annak idején Vitézy Dávid élesen bírálta.
VG
2026.07.22, 12:07
Frissítve: 2026.07.22, 12:46

Ma is érvényes az a szerződés, amely alapján a Siemens 115 mozdonyt szállítana a MÁV-nak, de Lázár János miniszter kívánt a német céggel megállapodni – ezt mondta a Világgazdaságnak Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a Baross Gábor Programot bemutató sajtóeseményen, ahol a tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökket együtt ismertette a program részleteit.

Vitézy Dávid
Rendkívüli fordulat, Vitézy Dávid mindenkit meglepett: mégis a németektől vásárolhat tönegével új mozdonyokat Magyarország – simán átlépnek Lázár Jánoson/Fotó: Hatlaczki Balazs

Rendkívüli fordulat, Vitézy Dávid mindenkit meglepett: mégis a németektől vásárolhat tönegével új mozdonyokat Magyarország – simán átlépnek Lázár Jánoson

Vitézy Dávid a 2022-ben megkötött, aztán leállított mozdonybeszerzésről azt mondta, hogy az egy nagyon jó, elektronikus árlejtéses tender volt, sikerült jó árat elérni. 

Vérre ment a megbízásért a Siemens és az Alstom. Az akkori feltételek persze már megváltoztak, az ár sem érvényes, de újraindítottuk a tárgyalást a Siemensszel

– árulta el a miniszter, aki jelezte, hogy ha meg tudnak állapodni a piacinál kedvezőbb árról, akkor végül megvalósulhat a mozdonybeszerzés. Vitézy szerint erre valószínűleg rendelkezésre áll majd Eurofima hitel. A beszerzendő 35 IC-hez ugyan nem lesz szükség mozdonyokra, de a többi IC-szerelvényt továbbra is mozdony fogja vontatni, ezek az IC-k pedig szerinte Magyarországon is legyárthatók. 

2023-ban állította le Lázár a beszerzést

Hosszú története van a mozdonybeszerzésnek. 2022 áprilisában a MÁV-START és a Siemens Mobility 115 új villamos mozdonyra kötött keretmegállapodást (90 kétáramnemű és 25 háromáramnemű Vectron), amelyet a régi mozdonyflotta cseréjére és az InterCity-k fejlesztésére szántak. 

A program azonban meghiúsult, miután Lzár János által vezetett közlekedési tárca 2023-ban leállította a beszerzéseket. A döntést Lázár János miniszter a Siemensszel kapcsolatos új irányváltással indokolta. 

„Nem tervezzük, hogy Siemens járműveket vásárolunk” – mondta 2023 májusában a miniszter az ATV-ben. Az ugyan nem derült ki, hogy mi állt a döntés hátterében, de gyanítható volt, hogy a németek Paks2 körüli kavarása is közrejátszott. Vitézy Dávid egyből erősen bírálta Lázár döntését, mivel szerinte egy kedvező árú, finanszírozással előkészített vásárlást mondtak vissza, majd később drágább konstrukcióban béreltek hasonló mozdonyokat. Szerinte ez „rossz üzlet” volt, mert a MÁV hosszú távon többet fizethet a bérlésért, mintha megvette volna a járműveket. 

A MÁV a mozdony gondokra válaszul bérelt használt és új mozdonyokat Lázár János 10 pontos vállalása keretében. A MÁV-Start tavaly év végén ünnepélyes keretek között átvette flottája 50. korszerű Siemens Vectron villamos mozdonyát a European Locomotive Leasing (ELL) csoporttól.  

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