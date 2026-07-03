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beruházás
budai fonódó villamos
Vitézy Dávid
tömegközlekedés

Vitézy Dávid fontos szerződést írt alá: folytatódik Budapest egyik leglátványosabb tömegközlekedési beruházása – azt is elárulta, mikorra készülhet el

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Újabb mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik legnagyobb közlekedési beruházása: Vitézy Dávid aláírta a budai fonódó villamoshálózat második ütemének 32 milliárd forintos uniós támogatási szerződését. A fejlesztés révén új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, bekapcsolva a gyorsan fejlődő dél-budai városrészeket is a hálózatba. Vitézy Dávid azt is elárulta, hogy az első munkák már idén elindulnak, a teljes beruházás pedig 2029-re készülhet el.
VG
2026.07.03, 13:43

Újabb szakaszába lép Budapest egyik legnagyobb villamosfejlesztése: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy aláírta a budai fonódó villamoshálózat második ütemének uniós támogatási szerződését. A 32 milliárd forintos európai uniós forrásnak köszönhetően megkezdődhet a beruházás előkészítése, az első munkák még idén elindulhatnak, a teljes villamosvonalnak pedig a tervek szerint 2029-re kell elkészülnie.

Vitézy Dávid fontos szerződést írt alá: folytatódik Budapest egyik leglátványosabb tömegközlekedési beruházása – azt is elárulta, mikorra készülhet el
Vitézy Dávid fontos szerződést írt alá: folytatódik Budapest egyik leglátványosabb tömegközlekedési beruházása – azt is elárulta, mikorra készülhet el / Fotó: Hatlaczki Balazs

A miniszter Facebook-videójában azt mondta, ez az első olyan közlekedési fejlesztés, amelynél a kormány már a visszaszerzett uniós forrásokból tud támogatási szerződést kötni. Hozzátette, a következő időszakban további beruházások is indulhatnak országszerte, köztük vasútfejlesztések is, azonban elsőként a budai fonódó villamoshálózat második üteme kapott zöld utat.

A projekt keretében a jelenlegi villamoshálózat új szakasszal bővül. 

Az új vonal a Szent Gellért tértől indul, majd a Műegyetem rakparton halad végig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi épülete előtt. 

Innen a nyomvonal a Petőfi híd budai hídfője alatt folytatódik, érinti az ELTE és az Infopark térségét, majd a Rákóczi híd alatt elhaladva a Kopaszi-gát környékét is bekapcsolja a villamosközlekedésbe. A végállomás a Budafoki útnál lesz.

A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy a gyorsan fejlődő dél-budai városrészek közvetlen kötöttpályás kapcsolatot kapjanak a belvárossal. Az új villamosvonal összeköttetést biztosít majd a készülő Nádorkert vasútállomással is, amely a Déli Körvasút egyik új elővárosi megállója lesz. A beruházásnak köszönhetően a térségből közvetlenebb kapcsolat nyílhat a Szabadság hídon át a belváros, illetve hosszabb távon akár a Deák Ferenc tér és a Nyugati pályaudvar irányába is, amennyiben megvalósul a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal fejlesztése.

Vitézy Dávid elmondta, hogy a beruházás lebonyolítása a Közlekedési és Beruházási Minisztérium feladata lesz, szoros együttműködésben a Budapesti Közlekedési Központtal.

A támogatási szerződés aláírásával a kivitelezési szerződés is hatályba lépett. A kivitelező előkészítő munkái után az első kisebb közműkiváltások már 2026 őszén megkezdődhetnek. 

A látványosabb, nagyobb forgalomkorlátozásokkal járó építési munkák 2027-ben indulnak el 

a Műegyetem rakparton, a Pázmány Péter sétányon, valamint a Szent Gellért tér és a Budafoki út közötti teljes nyomvonalon.

A szerződés szerint a budai fonódó villamoshálózat második ütemének kivitelezése 2029-re fejeződhet be. A fejlesztés nemcsak új villamoskapcsolatot teremt Budapest egyik leggyorsabban fejlődő városrésze felé, hanem a készülő vasúti beruházásokkal együtt egy összekapcsoltabb közösségi közlekedési hálózat kialakítását is szolgálja.

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