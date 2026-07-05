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vasút
közlekedés
GKI
MÁV
Vitézy Dávid

Döbbenetes számokat tettek közzé: az EU legidősebb vasúti járművein zötykölődnek a magyarok – „évtizedekkel öregebbek, ez egyenesen botrányos”

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A közlekedési és fejlesztési miniszter szerint évtizedes lemaradásban van a vasút, a környező örszágokban is jobb a helyzet. Vitézy Dávid kiakadt az európai vasúti személyszállítási flották átlagéletkorában láttott jelentős lemaradás miatt.
VG
2026.07.05, 12:01
Frissítve: 2026.07.05, 12:05

Az éveken át leállított vasúti járműbeszerzések eredményeként Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában – írja friss, vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.

vonat, vasút, Vitézy Dávid
Idős vonatok járják az elavult vasúti hálózatot Magyarországon, Vitézy Dávid kiakadt / Fotó: Nool.hu / Archív

A közlekedési és beruházási miniszter a GKI Gazdaságkutató adatai alapján mutatott rá a hazai vasúti rendszer újabb hiányosságaira. 

A GKI számaira nézve bárki számára azonnal világos lesz, hogy mi a mélyebb probléma vasúti közlekedés mindennapi valósága mögött: nem egyszerűen korosak a járműveink, hanem évtizedekkel öregebbek, mint az EU-s, akár csak a környező tagországokban

 – hangsúlyozza posztjábna Vitézy.

A számokból az derül ki, hogy a magyar vasúti személyszállító flották átlagéletkora 42 év, ami többszöröse egyes nyugat-európai államokénak, de jóval magasabb számos környező ország járműveinek átagos életkoránál is.

A bejegyzéshez melékelt grafikon alapján a nyugat-európai tagállamok vasúti járművek 20 évnél fiatalabbak, de ugyanez az adat 

  • Romániában 32, 
  • Lengyelországban 25, 
  • Szlovákiában 22, 
  • Csehországban pedig 20 év. 

A tárcavezető szerint ez egyenesen botrányos, és így évtizedes lemaradásban vagyunk egy olyan területen, ahol minden érdemi intézkedés évtizedes előre gondolkodást, tervezést és évekre előre előkészített döntéseket igényel. Vasútfejlesztésben a korrekció nem egyszerűen az elfelejtett beszerzések felgyorsítását jelenti vagy az elmaradt szerződések megkötését, hanem a járműiparba való megrendelői, iparpolitikai, közlekedésfejlesztési és persze felhasználói szokásokat egyaránt érintő belépést – húzza alá a miniszter, aki élesen kritizálta elődje, Lázár János tevékenységét is. Szerinte az előző közlekedési miniszter nem egyszerűen tévedett, hanem messze saját ciklusán túlmutató módon ásta alá a vasútfejlesztés lehetőségét, amikor sorban beszerzéseket és beruházásokat állított le, függesztett fel, vagy húzott keresztbe még a hivatalában töltött legutolsó napjaiban is. 

Vitézy a kormányváltás óta felszabadított uniós pénzekből 1,8 milliárd euró értékben tudnak új HÉV-kocsikat és 35 emeletes motorvonatot vásárolni, ami ígérete szerint önmagában jelentősen javítani fogja a járműpark átlagéletkorát. A cél azonban a miniszter szerint nem csak az, hogy korszerűbb, biztosabb szolgáltatást nyújtó járműveink legyenek, hanem az, hogy az egész Európában egyre fontosabbá váló vasútfejlesztés Magyarországot is elérje. 

Alig ér valamit a hazai vasúthálózat

Meglehetősen borús képet fest a hazai vasúti infrastruktúra másik kulcsterülete, a mintegy 7800 kilométernyi hazai vasúti pályahálózat értéke is Feldmann Márton vasútpiaci szakértő elemzése alapján. A Prolan Zrt. vasút-automatizálási üzletágának igazgatója zt állapíttta meg, hogy a MÁV, illetve a leválással létrejött MÁV Pályaműködtetési Zrt. által kezelt vagyon a 2024 végi 1254 milliárd forintról 1168 milliárd forintra csökkent tavaly év végére.

A magyar vasúti hálózat gyakorlatilag „gatya” Feldmann Márton megfogalmazásában, azaz alig van értéke. A beruházások folyó áron 3-5 milliárd forintba kerülnek kilométerenként. A vasúti hálózat mai nettó nyilvántartott értéke körülbelül 300 kilométer új kétvágányú pályának felelne meg.

 

 

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