Vitézy kimondta: bűnözői hálózat telepedett Budapestre, de a mai naptól vége
A Fővárosi Közgyűlés még 2024 végén döntött a parkolóautomaták fokozatos kivezetéséről, a szabályozás pedig július 1-jén lépett hatályba. Ettől kezdve Budapesten kizárólag mobiltelefonos fizetési módok használhatók: mobilalkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet parkolási díjat fizetni, az új szabályokkal együtt pedig emelkednek a parkolási díjak is – a részleteket ebben a cikkben olvashatja el a Világgazdaság oldalán. Az új rendszer a külföldi mobilszámmal érkező autósokat, turistákat is érinti, akiknek érdemes előre felkészülniük erre a helyzetre. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-posztjában ma azt írta: Végre megszabadulhatnak a városok a korrupció szimbólumává vált parkolóóráktól!
Vitézy szerint Budapestre rátelepült egy bűnözői hálózat
Mától életbe lép az a fővárosi rendelet, amelynek értelmében eltűnnek a korrupció szimbólumává vált parkolóautomaták Budapesten. Tegnap este egy miniszteri rendeletben az erre vonatkozó országos kötelezettség is megszűnt a parkolási rendszereket üzemeltető társaságok számára - írja Vitézy Dávid.
A bejegyzésben kiemelte:
Ezzel egy nagyon sötét és irreálisan hosszúra nyúlt történet zárul le a főváros életében: a parkolóautomaták az elmúlt években ugyanis inkább voltak a korrupció és a “70:30-as” nagykoalíciós pénzszivattyú működés szimbólumai, mintsem a várostervezés eszközei.
Szerinte:
- a túlárazott beszerzések,
- a drága üzemeltetés
- és az átláthatóság teljes hiánya
nagyon pontosan mutatta meg mindenkinek, hogy Budapestre rátelepült egy olyan bűnözői hálózat, amely nem működtetni, hanem inkább kirabolni akarta a parkolást.
Az emberek több mint kilencven százaléka már ma is mobillal fizet a parkolásért, appon vagy SMS-ben, a fizetőautomaták üzemeltetése hosszú ideje jóval többe kerül, mint amennyi bevételt hoz, ráadásul az utcaképet is csúfítják. Ez a helyzet persze évek óta fennáll, valahogy mégsem akart lépni senki annak érdekében, hogy átálljunk a garantáltan korrupciómentes elektronikus fizetésre. Fővárosi képviselőként nekem az egyik első dolgom volt az erről szóló javaslat benyújtása, amit a Közgyűlés nagy többsége is támogatott, így – bő másfél éves felkészülési időt hagyva – döntöttünk a parkolóórák leszereléséről.
Vitézy így folytatta a bejegyzését:
Fontos előrelépés ez, hiszen ezzel a döntéssel nagy lépést tettünk a parkolási maffia felszámolása érdekében, spóroltunk a kerületeknek és a fővárosnak. Az örömöt kicsit beárnyékolja, hogy a főváros a viszonylag hosszú felkészülési idő alatt sem végzett el minden feladatot, például az eredeti döntéssel ellentétben a BudapestGO applikációban még nem lehet parkolást indítani, de reméljük, idővel ez is elérhető lesz.
Azt is fontos látni, hogy ha nincs a kormányváltás, akkor a fővárosi döntés ellenére inkább az volt a valószínű, hogy az új rendszer nem tud életbe lépni július 1-jén, mivel a főispán vezetésével korábban mindent megtettek azért, hogy közigazgatási eszközökkel keresztbe tegyenek a parkolóórák leszerelésének.
Anno a budapesti programom fontos része volt a parkolóórák leszerelése és a parkolási maffia felszámolása. Büszke vagyok rá, hogy ez alig két év alatt sikerült elérni, bár azt még én sem gondoltam volna, hogy az ehhez szükséges előterjesztést még fővárosi képviselőként teszem meg, az utolsó akadályokat azonban már miniszterként tudom elgörgetni az új rendszer életbe lépése elől - zárta gondolatait.