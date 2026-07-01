Vitézy kimondta: bűnözői hálózat telepedett Budapestre, de a mai naptól vége

A Fővárosi Közgyűlés még 2024 végén döntött a parkolóautomaták fokozatos kivezetéséről, a szabályozás pedig július 1-jén lépett hatályba. Ettől kezdve Budapesten kizárólag mobiltelefonos fizetési módok használhatók: mobilalkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet parkolási díjat fizetni, az új szabályokkal együtt pedig emelkednek a parkolási díjak is – a részleteket ebben a cikkben olvashatja el a Világgazdaság oldalán. Az új rendszer a külföldi mobilszámmal érkező autósokat, turistákat is érinti, akiknek érdemes előre felkészülniük erre a helyzetre. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-posztjában ma azt írta: Végre megszabadulhatnak a városok a korrupció szimbólumává vált parkolóóráktól!

Vitézy szerint egy nagyon sötét és irreálisan hosszúra nyúlt történet zárul le a főváros életében/Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Vitézy szerint Budapestre rátelepült egy bűnözői hálózat

Mától életbe lép az a fővárosi rendelet, amelynek értelmében eltűnnek a korrupció szimbólumává vált parkolóautomaták Budapesten. Tegnap este egy miniszteri rendeletben az erre vonatkozó országos kötelezettség is megszűnt a parkolási rendszereket üzemeltető társaságok számára - írja Vitézy Dávid.

A bejegyzésben kiemelte:

Ezzel egy nagyon sötét és irreálisan hosszúra nyúlt történet zárul le a főváros életében: a parkolóautomaták az elmúlt években ugyanis inkább voltak a korrupció és a “70:30-as” nagykoalíciós pénzszivattyú működés szimbólumai, mintsem a várostervezés eszközei.

Szerinte:

a túlárazott beszerzések,

a drága üzemeltetés

és az átláthatóság teljes hiánya

nagyon pontosan mutatta meg mindenkinek, hogy Budapestre rátelepült egy olyan bűnözői hálózat, amely nem működtetni, hanem inkább kirabolni akarta a parkolást.

Az emberek több mint kilencven százaléka már ma is mobillal fizet a parkolásért, appon vagy SMS-ben, a fizetőautomaták üzemeltetése hosszú ideje jóval többe kerül, mint amennyi bevételt hoz, ráadásul az utcaképet is csúfítják. Ez a helyzet persze évek óta fennáll, valahogy mégsem akart lépni senki annak érdekében, hogy átálljunk a garantáltan korrupciómentes elektronikus fizetésre. Fővárosi képviselőként nekem az egyik első dolgom volt az erről szóló javaslat benyújtása, amit a Közgyűlés nagy többsége is támogatott, így – bő másfél éves felkészülési időt hagyva – döntöttünk a parkolóórák leszereléséről.