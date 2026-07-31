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Ahogy távozott Magyar Péter, rögtön döntöttek a Mol városában – ment az üzenet a vállalatvezetőknek, „ez egyelőre csak ajánlás!"

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Százhalombatta is komoly korlátozásokat vezetett be. A cél a víz- és villamosenergia-felhasználás csökkentése.
VG
2026.07.31, 12:42
Frissítve: 2026.07.31, 13:41

„A tartós hőség, a Duna alacsony vízállása, valamint a Paksi Atomerőmű átmeneti kiesése miatt a megszokottnál nagyobb terhelés érheti a hazai villamosenergia- és vízhálózatot. A helyzet komolyságát és városunk stratégiai fontosságát mutatja, hogy Magyarország miniszterelnöke, Magyar Péter tegnap a Dunamenti Erőműben járt személyesen, ma pedig Mol finomítójába látogatott el. Százhalombatta áram- és vízellátása stabil és zavartalan, ezt folyamatosan ellenőrizzük is. Ennek ellenére most különösen fontos a tudatos és takarékos fogyasztás” – írta pénteki Facebook-bejegyzésében Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere.

Százhalombatta Mol időjárás, vízállás, vízellátás, energia
Százhalombattán is csökkentenék a víz- és villanyfelhasználást / Fotó: Shutterstock

Kiemelte, hogy az önkormányzat ezért arra kérte intézményeinek és gazdasági társaságainak vezetőit, hogy kapcsolják ki a díszkivilágításokat, és ahol lehetséges, csökkentsék a víz- és villamosenergia-felhasználást. Ez természetesen nem vonatkozik a harmadfokú hőségriasztás miatt szükséges intézkedésekre, így például a párakapuk és a Szent István téri vízelemek működtetésére, valamint egészségügyi, nevelési és szociális intézményeink megfelelő klimatizálására.

„Tisztelettel kérjük a százhalombattaiakat is, hogy lehetőség szerint, különösen 17 és 22 óra között, mérsékeljék a nagyobb fogyasztású elektromos berendezések egyidejű használatát. A mosógép, a mosogatógép és a szárítógép működtetését, valamint az elektromos autók töltését érdemes más időpontra ütemezni. A klímaberendezéseket is használjuk megfontoltan és gazdaságosan. A vízzel szintén bánjunk takarékosan: lehetőség szerint kerüljük az autómosást és a medencék feltöltését, a mosó- és mosogatógépeket pedig csak teljes töltettel indítsuk el” – tette hozzá a városvezető.

Vezér Mihály szerint fontos hangsúlyozni, hogy mindez megelőző jellegű ajánlás, ezért nincs ok aggodalomra. „Egy kis odafigyeléssel közösen is hozzájárulhatunk az energia- és vízellátás biztonságához. Köszönjük az együttműködést és a felelős hozzáállást!” – zárta sorait a polgármester.

Rendkívüli bejelentést tett a Samsung: durván lecsavarja a víz- és sz energiafogyasztását, és ez még nem a vége –„Mindaddig fenntartjuk, amíg a helyzet nem stabilizálódik"

A rendkívüli időjárási körülmények és az azokhoz kapcsolódó elektromos áram és ivóvíz ellátási nehézségek miatt a vállalat bejelentette, hogy 50 százalékkal csökkenti ivóvíz és a kritikus időszakban 10 százalékkal elektromos áram fogyasztását – adott tájékoztatást a Samsung SDI a gödi gyár kapcsán.

A Samsung önkéntesen lépett a gödi gyárában, ám előfordulhat, hogy más üzemegységek kapcsán a kormány végül jogszabályi felhatalmazás alapján avatkozik be a termeléscsökkentésbe, nem a pénzügyi vagy termelési kiesés okozásának szándékával, hanem az energia- és vízellátás fenntartása érdekében.

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