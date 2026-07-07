Elképesztő, mennyi vizet tüntettünk el egy nap – már nincs év, hogy ne dőlne meg a magyar rekord
Megdőlt a tavalyi vízfogyasztási rekord június 29-én a Fővárosi Vízművek ellátási területén. Júniusban már a negyedik éve nagyobb a felhasználás a csúcsnapon, mint az előző év nyári rekordnapján volt. A társaság azonban – mint közölte –, további növekedést is ki tud szolgálni.
Az ivóvízfogyasztás a következő módon alakult az adott nyár legnagyobb fogyasztású napján:
- 2022. július 1., 600 millió liter
- 2023. július 17., 566 millió liter
- 2024. augusztus 14., 574 millió liter
- 2025. június 26., 632 millió liter
- 2026. június 29., 640 millió liter
A kánikulában megnőtt a vízművek hálózatának a terhelése, de a víznyomás továbbra is megfelelő, és a víz minősége is kiváló. A szolgáltatási területén továbbra sem kell attól tartani, hogy a vízhiány miatt kiesne a szolgáltatás. Ugyanakkor a víz érték, érdemes körültekintően használni a társaság figyelmeztetése szerint.
Hová lett nyolcmillió liter víz?
A vízművek ellátási területén az előző évi rekordnál nyolcmillió literrel több víz fogyott. A Facebook-poszt egyik hozzászólója – nem túl átgondoltan – rögtön fel is vetette, hogy hogyan nőhet a vízfogyasztás, amikor csökken az érintett ellátási terület lakossága. A helyes válasz azonban a belső adatok nélkül is sejthető: a szolgáltatott ivóvíz sorsa nem kizárólag az, hogy megisszák, bár a nagy melegben nyilván több vizet iszunk, és gyakrabban zuhanyozunk, mint máskor. Azonban ennél nagyobb súlyú, hogy ivóvízzel töltjük a medencéket a kertvárosokban – ezek száma pedig szépen nő –, nem átallunk autós sem mosni az ivóvízzel, sőt, kiskertet locsolni sem.
Nem mindenre használunk ivóvizet
Viszont nem ivóvízzel hűtik az aszfaltot és töltik a párakapukat – ugyanis volt emiatt aggódó hozzászólás is. A vízművek a locsoláshoz használt járművek tartályait az erre a célra fenntartott tűzcsapjairól vagy parti kútállomásokról tölti fel. Így a tisztított csapvízi ivóvíz-készletet nem pazarolják a forró aszfalt hűtésére.
Alapvetően nem ivóvízzel locsolják a közterületi parkokat és fákat sem. A városi fásításokhoz és a növények öntözéséhez a települési szolgáltatók (mint például a Főkert-BKM) általában fúrt kutak vizét vagy felszíni vizet használ.
Egy másik kommentelő szerint csökkenhetne a vezetékes víz iránti igény, ha a kertvárosokban fúrt kutak vizével tölthetnék a medencéket. Ehhez azonban lejjebb kellene szorítani az ilyen kutakból származó víz után néhány éve alaposan megemelt díjat. Ez azonban már vízgazdálkodási kérdés, ami nem a Fővárosi Vízművek, hanem az Országos Vízügyi Főigazgatóság illetékessége.
Nagyobb vízhasználat idején nyilván nő a szolgáltatók hálózati vesztesége is. A lakossági számlákban azonban csak az vízmennyiség szerepel, elérkezik a háztartásokba.
Máshol nem ilyen szerencsések
A hőhullám napjaiban Magyarország több településén akadozott a vízellátás. Több megyében el kellett rendelni a vezetékes víz használatának valamilyen szintű korlátozását. Elsőként, nagyjából két hete a Dunamenti Regionális Vízművek (DMRV) ellátási területén jelentkeztek a zavarok, ahol a társaság I. fokú korlátozást rendelt el. Ezzel a 23 óra előtti és az 5 óra utáni tömlős locsolást, a slagos autómosást és a medencetöltést tiltotta meg, de hiába. A területén tovább nőtt a vízhasználat, június 29-án pedig főváros közeli Szadán már nem is volt vezetékes víz. A DMRV ezután elrendelte a harmadfokú, vagyis a legszigorúbb korlátozást, és részletes tájékoztatást adott a térség már jelentkezett, illetve várható vízellátási zavarairól.
Az azóta megérkezett enyhülésnek és elsőnek köszönhetően több szolgáltató enyhítette, vagy fel is oldotta a vízkorlátozást. Ám, még messze nincs minden rendben, a nyár csak most fog támadni igazán. A DMRV egyébként a hét különböző napjaira hét településre közölt vízhiányt, de csak azért, mert a társaság javítást, karbantartást, csőcserét végez.
Karbantartásra, sőt, nagyjavításra azonban az ország szinte egész víziközmű-hálózatán szükség van. Magyar Péter miniszterelnök június 30-án bejelentette, hogy a kormány új alapokra helyezi a vízpolitikát és átfogó programot indít a víziközmű-hálózat megújítására.