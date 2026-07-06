Beismerte a miniszter: helyenként az ivóvíz 60 százaléka elszivárog – 50 milliárdos program indul
Súlyos adatokat ismertetett az Országgyűlés hétfői ülésén Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a magyar vízhálózat állapotáról. A tárcavezető szerint egyes térségekben az ivóvíz akár 60 százaléka is elszivárog, ezért 50 milliárd forintos fejlesztési program indul.
A szárazság és a vízhiány okozta problémák kerültek a középpontba az Országgyűlés hétfői ülésén, amikor Farkas Csongor, a Tisza Párt országgyűlési képviselője interpellációban fordult Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez a száraz időszakok alatt alkalmazott vízkorlátozások ügyében.
Sürgősen megoldást kell találni a vízhiányra
A miniszter válaszában úgy fogalmazott, hogy a szárazság és a vízhiány valóban jelentős és egyre komolyabb kihívást jelent Magyarország számára. Hangsúlyozta, hogy a probléma nem csupán az időjárási körülményekből fakad, hanem a víziközmű-hálózat állapota is hozzájárul a nehézségekhez.
A parlamenti felszólalás egyik legfigyelemreméltóbb része az volt, amikor Gajdos László ismertette a hálózati veszteségekről rendelkezésre álló adatokat. Elmondása szerint
- országos átlagban az ivóvíz mintegy 20 százaléka vész el a rendszerben;
- ugyanakkor vannak olyan települések és térségek is, ahol ez az arány eléri a 60 százalékot.
Ez azt jelenti, hogy egyes helyeken a kitermelt ivóvíz több mint fele nem jut el a fogyasztókhoz, hanem a hálózati szivárgások miatt elfolyik.
A helyzet javítása érdekében a miniszter bejelentette, hogy napokon belül megjelenik egy 50 milliárd forintos pályázati lehetőség a víziközmű-szolgáltatók számára.
A támogatás egyik legfontosabb célja a hálózati vízveszteség csökkentése, vagyis a csővezetékek és egyéb infrastruktúra korszerűsítése annak érdekében, hogy kevesebb ivóvíz vesszen el.
A tárcavezető arról is beszélt, hogy a kormány nem kizárólag rövid távú beavatkozásokban gondolkodik. Tájékoztatása szerint a következő években átfogó program indul a magyar víziközmű-hálózat megújítására, amelynek célja a rendszer üzembiztonságának javítása és a veszteségek mérséklése.
Emellett országos vízmegtartási program elindítását is bejelentette. Ennek célja, hogy Magyarország a rendelkezésre álló vízkészleteket hatékonyabban tudja megőrizni és hasznosítani, különösen a gyakoribbá váló aszályos időszakok idején.
Gajdos László azt is közölte, hogy a kormány megalkotja Magyarország új klímatörvényét.
A tervezett jogszabály részleteiről az interpelláció során nem hangzott el további információ, ugyanakkor a bejelentés azt jelzi, hogy a kabinet a klímaváltozás okozta kihívások kezelését hosszabb távú szabályozási intézkedésekkel is erősíteni kívánja.
A miniszteri válasz után Farkas Csongor jelezte, hogy elfogadja az elhangzottakat, így az interpelláció ezzel lezárult.
Vitézy Dávid bejelentést tett az uniós pénzekről a parlamentben: pénteken végleges döntést hoznak a tagállamok Magyarországról – „Lezártuk a tárgyalást az Európai Bizottsággal”
Az Országgyűlés hétfői ülésén Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter napirendelőtti felszólalásában beszélt az uniós pénzekről: elmondta, hogy az Európai Bizottsággal lezárták a tárgyalásokat, a helyreállítási terv szövege végleges, véglegesítették a feltételeket, a végleges döntést pedig az EU-tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén, pénteken várható. „Ha az a döntés megszületik – és minden jel arra utal, hogy az egy pozitív döntés lesz – akkor kimondható az, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk” – mondta a miniszter.