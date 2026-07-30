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ivóvíz
ivóvízkorlátozás
vízkorlátozás
ivóvízellátás

Már van olyan magasabban fekvő agglomerációs település, ahol nincs víz - egyre jobban terjesztik ki a vízkorlátozást, nem jók a kilátások

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Az országot sújtó újabb hőhullám nemcsak a hőségriasztás miatt jelent egyre nagyobb kihívást, hanem már az ivóvízellátást is veszélyezteti. A Duna történelmi mélypontra süllyedt vízszintje miatt több településen vízkorlátozást vezettek be, Szentendre egyik városrészében pedig már vízhiány alakult ki - közölte a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt (DMRV).
Lengyel Gabriella
2026.07.30, 16:33

A víziközmű-szolgáltató közlése szerint a rendkívüli hőség és a tartós csapadékhiány miatt a Duna vízszintje minden eddig mért legalacsonyabb érték alá süllyedt, ami súlyosan érinti a partiszűrésű kutak működését. A víztermelő kutak kapacitása mintegy 30 százalékkal csökkent, miközben a lakossági vízigény a megszokottnak másfélszeresére nőtt.

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                                                            A Duna apadása veszélyezteti az ivóvíz ellátást, vízkorlátozást vezettek be/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A vállalat azt közölte, hogy a Duna vízszintje az eddig mért legalacsonyabb érték alá csökkent, melynek következtében a partiszűrésű víztermelő kútjaik kapacitása mintegy 30 százalékkal esett vissza, míg ezzel párhuzamosan a vízigény másfélszeresére nőtt. Jelenleg a vízellátás szempontjából legkritikusabb helyzetben a Társaság jobbparti ellátási területein található települések vannak – írják.

Vízkorlátozás lépett életbe

A társaság minden személyi és technikai eszközét a lehetséges maximális kapacitással működteti, de az üzembiztonság fenntartása érdekében jelentősen mérsékelni kell a vízfelhasználást, ezért ma reggel 

  • Szentendre, 
  • Leányfalu 
  • és Tahitótfalu településeken II. fokú vízkorlátozás került elrendelésre, 
  • míg Szentendre, Pismány településrész magasabban fekvő területein vízhiány alakult ki, mely jelenleg több, mint 500 főt érint. 

A nap folyamán az adatok elemzését követően a vízkorlátozást kiterjesztették a Pilisi-medence területére II. fokon, 

  • Szada, 
  • Erdőkertes, 
  • Veresegyház, 
  • Őrbottyán, 
  • Csomád 
  • és Göd településekre I. fokon, valamint a nyugat-nógrádi működési területre I. fokon. Kiemelték: megerősített szolgáltatással, ideiglenes külső és saját mobil vízellátó 
    eszközökkel törekednek enyhíteni a kialakult helyzeten

Egyelőre nem lesz jobb a helyzet

Az előrejelzések alapján a következő napokban a hőség fokozódása, illetve a Duna vízszintjének apadása várható, ami tovább csökkenti víztermelő kutak kapacitását. 
Kulcsfontosságú a fogyasztók közreműködése és fegyelmezett magatartása a kiterjedt vízhiány elkerülése érdekében, ezért Duna Menti Regionális Vízmű kéri fogyasztóit, hogy 

minden nem háztartási célú vízfelhasználást, mint a locsolás, medencetöltés, autómosás szüneteltessenek, annak érdekében, hogy minden felhasználó ivóvízhez jusson.

 

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