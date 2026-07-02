Az éjszaka kellős közepén állították le az osztrákok a vonatforgalmat Bécs felé, a MÁV bejelentést tett csütörtök reggel

Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) tájékoztatása szerint egy Ausztriában történt villámcsapás okozott károkat a vasúti pályán szerda este, emiatt a vonatok ideiglenesen nem közlekedhettek a Budapest–Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. Az ÖBB nem indított és nem fogadott vonatokat a hegyeshalmi határátmenetben – közölte a MÁV.

A vonatok ideiglenesen nem közlekedhettek a Budapest–Bécs vasútvonal osztrák szakaszán/Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Hajnalra több vonat közlekedése helyreállt

Hegyeshalom és Bruck an der Leitha között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állított forgalomba. A megváltozott közlekedési helyzet miatt legalább egy órával hosszabb eljutási idővel kellett számolni nemzetközi utazás esetén.

Csütörtök hajnalra elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a hegyeshalmi határátmenetben. Az EuroCity, EuroNight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban a Győr-Hegyeshalom-Bruck an der Leitha-Bécs útvonalon közlekedő EuRegióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon, Hegyeshalom és Bruck an der Leitha között pótlóbuszokra kell átszállni.